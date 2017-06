Zníženie minimálnej mzdy by bola hospodárska katastrofa

Liberáli tvrdia, že zrušením minimálnej mzdy alebo jej výrazným znížením by nastal akýsi nekonečný hospodársky blahobyt. Žiaľ, veľmi o tom pochybujem. Stačí použiť zdravý rozum.



Čo také by sa mohlo stať po zrušení minimálnej mzdy alebo jej výraznom znížení – dajme tomu o 50 %? Spravil som si malú analýzu vychádzajúcu zo zdravého sedliackeho rozumu, nie z neoliberálnej ideológie.

Vyvolalo by to päť katastrofálnych následkov:

Prakticky všetci kvalifikovaní a riadiaci pracovníci by odišli. Prvá vec, čo by sa stala v momente zníženia by bola, že prakticky všetci kvalifikovaní pracovníci a šikovní a schopní ľudia by sa začali baliť a následne by odišli do zahraničia. Z jednoduchého dôvodu: nebudú pracovať za mzdy nižšie ako v Bulharsku a Rumunsku. Firmy nebudú mať kvalifikovaných a riadiacich pracovníkov a nebudú schopné prevádzky.

Alebo ako si to zamestnávatelia predstavujú? Ako mienia donútiť pracovať kvalifikovaných ľudí, o ktorých sa bije každá veľká svetová ekonomika, za mzdy nižšie ako v Bulharsku alebo Rumunsku? Je jeden spôsob. Oplotiť krajinu a utekajúcich ľudí strieľať na hraniciach do hláv. Okrem toho nebude fungovať nič.

Desaťtisíce ľudí by nasledujúci mesiac nezaplatili nájom. Slováci finančne sotva vychádzajú dnes, častokrát si musia na bežný chod domácnosti požičiavať. Ak by minimálna mzda výrazne klesla napríklad od prvého augusta, tak v druhej polovici septembra by si 30-40 tisíc domácností nemohlo dovoliť zaplatiť nájom a väčšina z nich by skončila pod mostom. Bola by to sociálna katastrofa.

Nasledujúce mesiace by sa k bezdomovcom pridali tisíce ďalších. Nastali by sociálne nepokoje a výbuchy, aké naša krajina ešte nezažila. A najväčšie vysťahovalectvo v slovenských dejinách. (To už máme dnes väčšie, ako v časoch veľkej hospodárskej krízy – pozn. red.)

Firmy závislé od slovenských zákazníkov by skrachovali. Maloobchodné firmy, ktoré generujú tržby najmä na slovenskom konečnom zákazníkovi by nenašli prakticky žiadnych zákazníkov a nemali by komu predávať. Lebo nikto by nenakupoval. A firmy by museli zavrieť a ukončiť podnikateľskú činnosť. Sprostredkovane aj veľkoobchod a výrobné podniky. Hlavne teda slovenské, zahraničné by sa zbalili a odišli.

Stalo by sa to, pretože kúpyschopnosť obyvateľstva by po znížení minimálnej mzdy klesla tak dramaticky, že značná časť ľudí by si nemohla dovoliť viac než nájom a rožky. Niektorí menej, iní by si mohli dovoliť kúpiť prísady na obed a uvariť si ho. Ostatné veci by boli luxus.

Nasledovala by masová nezamestnanosť. Kvôli masovému odchodu kvalifikovaných i riadiacich pracovníkov a dramatickému prepadu kúpnej sily zákazníkov by firmy prepúšťali, bankrotovali, zatvárali a ukončovali činnosť. Výsledkom by bola obrovská armáda nezamestnaných. Všetci, ktorým by nohy slúžili, by ušli do zahraničia. Nasledovalo by najväčšie vysťahovalectvo v slovenských dejinách.

Moc by na ďalšie desaťročia uchopili socialisti. Prečo je Róbert Fico tak dlho pri moci a prečo sú ľavicoví voliči imúnni voči akejkoľvek propagácii liberálnych strán? Nuž, pretože zažili Dzurindove, Miklošove a Radičovej reformy a na vlastnej koži pocítili neoliberalizmus. Po každej reforme tisíce nezamestnaných a nové poplatky.

Práve tieto protisociálne reformy spôsobili, že Fico je pri moci posledných desať rokov. Po katastrofálnych následkoch výrazného zníženia minimálnej mzdy by boli ľudia tak zúbožení a frustrovaní, že socialisti by uchopili moc doslova na ďalšie desaťročia.

Takže tak. Toto by sa dialo.

Viem, že teraz príde tisíc ideologickým mudrlantov, ktorí budú frflať a hundrať, že takto to nebude. Mám pre nich päť otázok zdravého rozumu:

Za prvé: Ako by zamestnávatelia donútili pracovať kvalifikovaných pracovníkov za menej ako v Bulharsku či Rumunsku, ak ich nevedia motivovať pracovať za dnešné mzdy? Oplotili by hranice a utekajúcich ľudí strieľali do hláv?

Za druhé: Ak dnes ľuďom zostane na míňanie pár desiatok eur, tak ako by po znížení minimálnej mzdy ľudia mali zaplatiť nájom? To by nebola sociálna katastrofa?

Za tretie: Kto by od slovenských firiem nakupoval, ak by väčšine obyvateľstva klesla mzda na úroveň, že si môžu dovoliť kúpiť tak najviac nájom, vodu, rožky a paštéty? Ako by mienili získať nejakých zákazníkov? Komu by ako chceli predávať svoje produkty a služby?

Za štvrté: Odchod prakticky všetkých schopných ľudí a súčasne zníženie kúpnej sily na minimum oproti dnešku by nevyvolali masovú nezamestnanosť a vysťahovalectvo? Ktorá firma by fungovala bez manažmentu? S kadiaľ by vygenerovali tržby, z éteru?

Za piate: Ak pravicové reformy zabezpečili dekádu vlády Róberta Fica, na koľko desaťročí bude slovenský volič preferovať socialistov po tom, ako pocíti katastrofálne následky zníženia minimálnej mzdy? Tridsať rokov, alebo viac? Toto chcete?

Vyčerpávajúce odpovede, prosím, píšte do komentárov.

Autor: ::Michal, www.protiprudu.org