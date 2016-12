Židovská vojna proti Vianociam

Vianočné tradície sú zakazované – židovské symboly sú vyzdvihované! Každý rok stojí najväčšia židovská menora na verejnom pozemku priamo oproti Bielemu domu.

Počas Vianoc sú menory vystavované na verejných pozemkoch po celých Spojených štátoch. Tisíce menor je umiestnených na priečeliach radníc, federálnych budov a škôl.

Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že židovské menory sú povolené, ale kresťanské motívy a kríže musia byť zakázané.

Dokonca aj krásne vianočné koledy, ktoré boli spievané od prvých dní v Amerike sú teraz vo väčšine škôl zakázané.



Aj keď to pre niektorých Američanov môže byť prekvapením, snaha zničiť Vianočné tradície vychádza z vedenia organizovanej židovskej komunity. Americký židovský výbor, Americký židovský kongres, ADL a rad ďalších ďalších mocných židovských skupín vedie útok proti Vianociam.

ACLU (American Civil Liberties Union) je v tomto smere tiež aktívna. Už od svojho vzniku v ACLU dominujú židovskí právnici a židovské financie.

Povedané bez obalu, vojna proti Vianociam je vedená židovskými organizáciami, financovaná židovskými peniazmi, vybojovaná na súdoch židovskými právnikmi a vylobovaná vo vláde židovským vplyvom. Základom kampane sú židmi ovládané médiá. Extrémistickí židia, ktorých je v populácii menej než 3 %, zvíťazili nad prianím 90 % Američanov.

Vojna proti Vianociam trvala niekoľko desaťročí. Židovské skupiny si najprv vynútili zákaz akýchkoľvek modlitieb v škole. Potom zakázali minúty ticha z obavy, že by sa deti mohli modliť. Potom zakázali jasličky a kríže vo verejných priestoroch v čase Vianoc.

Ďalším krokom bolo obmedzenie zmienky o samotných Vianociach v inštitúciách, nahrádzajúc výraz „Vianoce“ za „zimné sviatky“ a „zimné prázdniny“. Potom obmedzili spievanie vianočných kolied na školách. A teraz nahradili kresťanské Vianočné symboly židovskými symbolmi!

Táto kultúrna vojna sa rozširuje na všetky naše staré európske tradície. Tieto sú zakazované alebo očierňované a podriaďujú sa „židovskému útlocitu.“

Kľúčovú úlohu v podpore tohto útoku na naše tradície a oslabeniu nášho odporu majú židmi riadené médiá. Tí, ktorí pochybujú o tom, že médiá riadia židia, by si mali prečítať The Los Angeles Jewish Times z 29. októbra 1999, kde sa chvália, že štyri z piatich najväčších mediálnych konglomerátov sú priamo vlastnené židmi a piaty je pod prosionistickým vedením rovnako, ako predošlé štyri.

Asi nič neodhaľuje moc židovských extrémistov nad nami viac ako to, že v tej istej dobe keď podporovali zákaz zobrazovania kresťanských symbolov Vianoc a spievania vianočných kolied, potichu ich nahradili židovskými menorami a oslavami židovskej Chanuky na verejných priestranstvách.

Tu je citácia z Wikipedie o „narodení (Krista)“:

Scénky s jasličkami a Betlehémom sú kontroverzné a vyvolávajú súdne spory. V spisoch Federálnych súdov v Spojených štátoch, ako napríklad New York City, New York, školský systém obhájil zákaz betlehémov … sudca potvrdil zákaz a upozornil, že zákaz betlehémov nie je diskriminačný a zároveň povoľuje židovské menory a islamskú hviezdu a polmesiac… V ďalšom prípade na predmestí Filadelfie, Pensylvánia, štátna škola zakázala scénky s betlehémom a zároveň umožnila vystavenie menory. Riaditeľ školy uviedol: „Judaizmus nie je len náboženstvo, je to kultúra.“

Tvrdiť, že menora nie je náboženský symbol, je samozrejme absurdné. Tu je citát z významného židovského webu Judaism 101:

Jeden z najstarších symbolov židovskej viery je menora… Táto je najviac rozoznateľným symbolom judaizmu z dávnych čias.

Je zaujímavé, že v tom istom čase sú symboly narodenia Ježiša strhávané, zatiaľ čo symboly antikresťanského judaizmu sú stavané.

Judaizmus učí, že Kristus bol modloslužobník a že modloslužobníci by mali byť zavraždení. Mnoho kresťanov nevie, že hlavnou židovskou náboženskou knihou je Talmud. Stanovuje všetky pravidlá, podľa ktorých musia židia žiť, chvastajúc sa, že to boli židia, kto popravil Ježiša a nie Rimania. Taktiež sa v ňom tvrdí, že židovskí kňazi si vyvolali obraz Krista v záhrobí, kde sa vraj varí na večnosť vo vlastných výkaloch.

Viem, že to znie smiešne a nemožne pre súčasného priemerného kresťana, ale táto židovská nenávisť voči Ježišovi je ľahko preukázateľná. Nedávno bola publikovaná kniha vedúcim oddelenia židovských štúdií na univerzite Princeton, Peterom Schafferom, s názvom „Ježiš v Talmude“. Kniha bola schválená prominentnými židovskými rabínmi. Tu je citát z recenzie knihy z nakladateľstva Weekly:

Čo presne je tak škandalózne? Že bol Ježiš potrestaný na večnosť sa smažiť v pekle vo vriacich výkaloch? Tento obraz sa objavuje už v skorých rukopisoch Babylónskeho Talmudu, rovnako ako stručný opis Ježišovho súdu a popravy – nie Rimanmi, ale židovským najvyšším súdom, Sahendrinom…

Židovskú nenávisť Krista a kresťanstva môžeme vidieť v nikdy nekončiacich židovských útokoch na Ježiša a kresťanstvo v médiách. Táto nenávisť je ilustrovaná príkladom televízneho seriálu Larryho Davida na HBO s názvom „Larry, kroť sa“, kde tento žid močí na obrázok Ježiša. Dve zbožné kresťanské ženy sú potom terčom posmechu a vysmievania, pretože si mysleli, že kvapky na tvári Ježiša sú slzy.

Je nemožné vymenovať všetko židovské antikresťanské úsilie, ale niektoré šokujúce dôkazy hlbokej židovskej nenávisti voči kresťanom sú vystavené v publikácii židovského profesora Nathana Abramsa. V štvrťročníku „Židovský intelektuál“ sa Abrams chváli, že židia založili a stále dominujú porngrafii. Cituje židovských pornokráľov, ktorí hovoria, že sú motivovaní „atavistickou nenávisťou“ voči nášmu dedičstvu:

Židovská účasť na porne je podľa tohto argumentu výsledkom atavistickej nenávisti voči kresťanstvu: snažia sa oslabiť dominantnú kultúru v Amerike morálnym rozkladom.

Pokračuje citovaním jednej z najznámejších osôb pornopriemyslu Ala Goldsteina:

Je tu aj nejaký hlbší dôvod, než finančný, prečo sa najmä židia zapájajú do porna?

Al Goldstein, vydavateľ Screw, hovorí: „Jediný dôvod, prečo sa židia zaoberajú pornografiou je ten, že si myslíme, že Kristus je na hovno. Katolíctvo je na hovno. Neveríme v autoritárstvo.“ Pornografia sa tak stáva prostriedkom na zneuctenie kresťanskej kultúry a… preniká do samotného srdca amerického mainstreamu.



Židovská organizácia, ktorá postavila menoru pred Bielym domom, rovnako ako tisícky ďalších po celej Amerike a po celom svete, je Chabad Lubavitch. Chabad je židovská extrémistická organizácia, ktorá má dokonca dovolené usporiadavať večierky v Bielom dome.

Ako prikazuje židovský Talmud, Chabad nenávidí a odsudzuje Ježiša Krista a kresťanov ako „modloslužobníkov“ a prehlasuje, že Židia majú božské právo vládnuť nad pohanmi. Účelom všetkých národov na Zemi je podľa nich „slúžiť Židom.“

Vodca Chabadu, rabín Jicchak Ginsburg napísal v najväčších amerických židovských novinách – Jewish Week – 26. apríla 1996, že dokonca židia majú morálne právo chytiť neveriaceho na ulici a „vziať pečeň nevinnému nežidovi“ ak to žid potrebuje.

Pokračovanie…

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

Zdroj: David Duke