Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Výber citátov o židoch:

Vie to dnes každý i ten sedliačik na horách, že žid mu je nepriateľom, že antisemitizmus musí vzrásť na poli tých krívd, ktoré trpí ľud slovenský pod vypínavosťou židovskou.

Anton Bielek, 1897

Bohatstvo Židov nie je bohatstvom zeme, v ktorej bývajú, ale je bohatstvom vražednej rasy, vedúcej hrozný boj proti všetkému, čo nenáleží k nej. Boj ten je rozsiahly, organizovaný, povedomý a skoro na celej čiare víťazný. Ako neobstojí ďatelina pred kukučinou, tak neobstojí agrárny ľud slovenský pred židovstvom, ktoré nežije samo sebou z pôdy, ale ako parazit z iných organizmov.

Svetozár Hurban Vajanský, 1881

Polyp na dne mora nemá toľko tykadiel a ciciakov, ako žid spôsobov ku znivočeniu celých rodín.

Svetozár Hurban Vajanský, 1881

Žid je pánom v sklepe, žid je pánom v krčme, žid je pánom vo veľkých dielňach, žid je pánom v palácoch, v kráľovských dvoroch, žid je pánom v súdnej stolici, vo dvoranách zákonodarných, a žid je pánom v chalúpke roľníkovej, v rodine, v škole, ba v kostoloch a v súkromnosti sŕdc, poneváč je pánom v novinách a pánom groša, chleba, odevu a celého nášho bytia a hnitia.

Andrej Kmeť, 1899

Jedna z najhlavnejších úloh našej obrany národnej je: vymaniť sa z područia židovského…

Fedor Houdek, 1900

Už za starodávna ukazovali židia zárodky tých vlastností, ktorými dnes dusia človečenstvo. Ich hrabivosť, vypínavosť, intolerancia, lesť a chabosť nechala stopy nevymazateľné.

Svetozár Hurban Vajanský 1881

Tí židia, tí židia! Narástol im hrebeň, nekonečný prepych chytil sa ich. Nepracú sa do kože, a možno, že ich aj svrbí! Spupnosťou neslýchanou kopú ľud a mučia ho, vysmievajú a opľúvajú! Bezpečne spoliehajú sa na moc a groš. Administrácia ich bráni a liberáli im ruky bozkávajú. Goldstein Sami už nestrieľa len do obrazu Krista, ale do živých sŕdc kresťanov, nepľuje len na oltár, ale do tváre jeho služobníkov. Narástol im hrebeň a horí krvou, spupnou a zhýralou. Už cítia sa nepremožiteľnými pánmi krajov, ba celej krajiny! Ej, tí židia, tí židia!! Hrajú sa s ohňom, hrajú!

Svetozár Hurban Vajanský, 1897

Poznám spôsoby maďarizácie, ale za ešte väčšie zlo ťažiace Slovákov, považujem židov.

Nežiadam od nich kresťanskú morálku, veď nie sú kresťania, ale im chýba to, čo nazývame ľudskosť.

Netolerantnosť židovská nemá medzí, tak ako vypínavosť a bezohľadná drzosť, ktorá rastie pomerne k sile a vážnosti, aké nadobúda si semitické plemeno.

Svetozár Hurban Vajanský, 1881

Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťan­stvo a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká anti­patia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu…

Ľudovít Štúr, 1851

V minulých storočiach boli v meste aj Židia; mali dokonca takú veľkú moc, že málo chýbalo, aby neovládli mesto, ktoré celkom vyžmýkali mimoriadne ťažkými úžerami.

Matej Bel, 1735

Náš úbohý, nevzdelaný slovenský ľud je už dnes takmer poddaným židovstva; ono vyciciava jeho prácu, ono otravuje ho pálenčenou nákazou, ono prekáža každé jeho duševné povznesenie, ubíja jeho mravy, hanobí a hubí jeho reč, napomáha maďarizácii a pri každej príležitosti protiví sa snahám alebo pomáha ubíjať činy bojovníkov za práva slovenského ľudu. Voči hriechom, akých dopúšťa sa židovstvo na veci slovenskej, je naše trpné stanovisko takmer nepochopiteľné.

Svetozár Hurban Vajanský, 1884

Že od židov trpíme veľmi, to cítime každodenne. Oni sú našimi najhlavnejšími nepriateľmi v politike a najnebezpečnejšími vo veciach hospodárskych.

Milan Hodža, 1904

Dedinky, v ktorých niet židov, sú bohatšie, gazdovia sú majetnejší a pitie pálenky je v nich skoro neznáme. Naproti tomu mestečká a dediny, zaplavené židovskými kolóniami čiže osadami, majú pijanov a leňochov a jednotlivci zo dňa na deň upadajú so svojím majetkom…

Jozef Miloslav Hurban, 1841

Kdekoľvek je nejaká špinavá otázka, úžera, podludníctvo, sprenevera, musí byť v tej spoločnosti Žid alebo Židia. Ale čo je materiálna škoda proti duševne škode, proti znemravňovaniu spoločnosti?

Michal Bodický, 1920

Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme sa dozvedeli, akého priestupku sa dopustil najzločinnejší národ, prečo ho vypovedali z mesta. Nenašiel sa však nikto, kto by nám to vysvetlil. Prijali sme teda výklad, že najväčší lotri spomedzi dvojnožcov zneuctili bezbožnými rukami Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu.

Matej Bel, 1735

Všade, kde povstali prenasledovania židov, bola k tomu podnetom židovská drzosť.

Svetozár Hurban Vajanský, 1882

Druhou veľkou vinou dnešného úpadku sú Židia. Ich vzrast na Slovensku. Oni sú najhorší cudzopasníci zo všetkých.

Ondrej Kalina Smetanay, 1895

