Vyvolení… K čomu?

Posledných niekoľko tisíc rokov nám je židovskou propagandou stále a stále omielané že židia sú Bohom vyvolený národ. Je nám stále a stále prízvukované, že Boh je rasista, že udeľuje výhody, že diskriminuje a že urobil ‘špeciálnu’ dohodu s Abrahámom, Izákom, Jakubom a ich rodom. Jen nám tvrdené, že ich budúce generácie sú požehnané, špecificky požehnané Bohom. Nezáleží, koľko zločinov spáchajú, oni majú tajné, špeciálne miesto v očiach Boha. Čítajúc Starý Zákon, nemôžeme sa vyhnúť dojmu, že Boh sa nestará ani za mak o ostatných ľudí sveta, ani o žiadne stvorenia ktoré stvoril.



Nezáleží, ako brutálne Izraelci vraždili iné kmene a národy a ako nepredstaviteľne ničili mestá a majetky iných ľudí, Boh sa vždy díval láskavo na ich činy – a tomuto, ako je nám stale prízvukované, musíme veriť.

Nielen židia a židovské náboženstvo s ich propagandistickou sieťou propagujú tento nezmysel „ad nauseam“ (do omrzenia – pozn. red.), ale kresťanské cirkve, ktoré sú ‘gentilné’ a evidentne mimo podobných milosrdenstiev toho istého Boha Abrahámovho, Izákovho a Jakubovho, tvrdia tento nezmysel svojim nasledovníkom znovu a znovu a znovu.

Americký mesačník “Focus“, ktorý analyzuje záležitosti politické, kultúrne a rodinné, vo svojom vydaní č. 2 z mája 1988 uverejnil nasledovné:

“Televízni evanjelisti”:

Kresťanský kazateľ, konzervatívec Pat Robertson v televíznej “show” Donahue:

Donahue: “Idú Židia do neba”?

Robertson: “Židia idú do neba v relácii k ich vlastnému náboženstvu”.

Donahue: “Čiže nie je až tak potrebné byť kúpaný v krvi Spasiteľa Ježiša Krista aby sa človek dostal do neba?”

Robertson: “Pre Židov je iná dohoda… Židia sú bohom vyvolení ľudia. Oni majú unikátny vzťah s Bohom.

Inými slovami, kresťania, muslimi, hinduisti, šintoisti, atď., sú duchovne niečo ako “nižšia kasta”, ktorým je už pri narodení odopretý tento “špeciálny” dar daný Bohom tým, ktorých Talmudské náboženstvo popiera božstvo Syna (Ježiša) v ich obscénnom proti-kresťanskom učení”.

Kdo však chce byť ‘druhotriednym’ v snahe za spasením a večným životom tým že prijíma Ježiša ako svojho “Spasiteľa”, keď sa zdá, že môžeme ísť ‘prvou triedou’ s touto ‘špeciálnou dohodou’, keď nám stačí len nasledovať príklad Marylin Monroe, Elizabeth Taylor, Sammy Davis Jr. a iných a objať Talmudské anti-kresťanstvo – teda stať sa jedným z ‘bohom vyvolených’, obdržať tento špeciálny dar a skrátiť si cestu do neba?

A TOTO JE KRESŤANSTVO.

Najstaršie knihy Starého Zákona siahajú do minulosti nie ďalej, ako do deviateho storočia B.C.E. a niektoré boli napísané menej ako 200 rokov pred narodením Krista – ďaleko potom, čo grécky literárny vliv sa stal vo Východnom Stredomorí prevládajúci (málo v Starom Zákone je o storočie skoršieho dáta ako Homérove básne… Herodotus bol súčastník Malachiho a Obadiaha… Theocritus už spieval na Sicílii, keď “Pieseň Piesní” (Song of Songs), židovské ‘veľdielo’ bolo v Palestíne koncipované (T. Eric Peet, “A Comparative Study of the Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia”, Oxford University Press, 1931, pp. 1-2.) Peet píše, že keď prvé úlomky Starého Zákona dostali dnešnú formu, okolo 850 B.C.E, “egyptská a babylónska literatúra boly už stovky, ak nie tisíce rokov staršie”.

Odkedy George Smith našiel a zverejnil v roku 1876 (“The Chaldean Account of Genesis”) detailné mezopotámske skriptá ‘Stvorenia’, a nasledovali L. W. Kingove “The Seven Tablets of Creation” (Sedem tabuliek Stvorenia, tiež známe ako Enuma Eliš), vedci ako aj teológovia priznali, že ‘Stvorenie’ podľa Starého Zákona (Genesis Kapitola 1 až 3) sú vlastne zhustené a editované verzie originálnych sumerských textov.

Neskoršie bolo zistené a dokázané, že tieto texty neboly primitívne mýty, ale deponáty vedeckých poznatkov a vedomostí, ktoré moderní výskumníci dnes len začínajú dobiehať.

Mnohé vesmírne sondy Jupitera a Saturnu potvrdili mnoho neuveriteľných aspektov sumerských vedomostí ohľadne nášho Solárneho Systému, ako napr., že vonkajšie planéty majú niekoľko satelitov a na niektorých je prítomná voda. Je zistené, že tieto vzdialené planéty a niektoré ich satelity majú aktívne jadrá ktoré vytvárajú vnútorné teplo, niektoré vyžarujú viac tepla ako by vôbec niekedy mohli dostať od slnka. Sopečné činnosti poskytujú týmto nebeským telesám ich vlastnú atmosféru. Jestvujú tam všetky základné podmienky pre vývoj života, presne ako to povedali Sumeri pred 6,000 rokmi.

Pozrime sa však na tú “vyvolenosť” podľa jedného z nich, ktorého uznáva celý svet.

Albert Einstein, v liste filozofovi Erikovi Gutkindovi, zo dňa 3-ho januára 1954, označil vieru v boha za “detské povery” a povedal, že židia nie sú vyvolení ľudia, ako uviedli noviny Guardian.

“Nemajú žiadne rozdielne kvality, podľa mňa, ako všetci iní ľudia,” hovorí ďalej a pokračuje: “Slovo boh nie je pre mňa nič viac, ako vyjadrenie a product ľudskej sllabosti, Biblia zbierka úprimných, ale primitívnych legend, ktoré sú každopádne detské. Pre mňa je židovské náboženstvo, ako aj všetky ostatné, iba súhrnom najdetskejších povier. Ja nevidím na nich nič vyvoleného”.

Kdo im však dal ideu o ich nadradenosti?

Je neuveriteľné, že sa nájde na tejto planéte gojim (samozrejme anglický), ktorý sa v záujme svojej existencie, v honbe za uznaním, dokáže ponížiť uvedeným spôsobom:

“Prípad genetickej nadradenosti židovských mozgov nedosiahol všeobecnú reputáciu do roku 1969; dostal ju až pri interview s britským “vedcom – novelistom” C. P. Snow-om. Citujúc z prednášky, ktorú mal predniesť pred Hebrew Union College, Snow prehlásil, že židia sú definitívne nadradení nad všetkým ostatným žijúcim ľudstvom a prisúdil túto nadradenosť tomu, že sa množia medzi sebou!” (Pittsburgh Post Gazette, April 1, 1969, str. 26.)

Pri tom istom interview Snow odmietol debatu o inteligencii černochov. Vyhnutím sa černošskej otázke Snow ukázal menej odvahy ako Weyl, ktorý po opustení Komunistickej strany obšírne písal o černošskej intelektuálnej podradenosti.

„Pokiaľ gójimi tomuto budú veriť a oni budú, obzvlášť anglickí a americkí, ich nadradenosť potrvá. Oni sú prezidenti, predsedovia, šéfovia, riaditelia všetkého.“

“…. je tam zastúpených viac „vyvolených“ ako cigánov (vlastne sú to len „vyvolení“) a najviac sa mi páči KLAUDIUS KOHN. Žid, ako šéf stredoeurópskej cigánskej organizácie.“

Prvým prezidentom NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) – bol žid Arthur Spingarn, daľšími prezidentami až do roku 1970 boli výlučne židia. Noel Spingarn pokračoval za svojim bratom Arthurom a za ním bol prezidentom Kivie Kaplan.

Oni sú “ľudia biblie”, mravní sú samozrejme len oni, vynálezci strip-teasu (”New Ylork Times, Feb. 25, 1937, p. 10.), vyrábatelia hollywoodských pornofilmov, majitelia bordelov, pasáci prostitútiek v každej krajine na tejto planéte, bankoví a burzoví podvodníci à la Soros, ktorý svojimi švindlami skoro za noc zruinoval 3 krajiny. Sú zapletení v každom biliónovom švindli.

A všetci ostatní im majú tlieskať?

Dr. Oscar Levy v jeho dlhom, trinásťstranovom Predslove ku knihe „The World Significance of the Russian Revolution“, autor George Lane-Fox Pitt-Rivers, B. Sc., píše:

„… Muži a ženy židovskej rasy… Od Mojžiša po Marxa, Izaiáša po Eisnera (ministerský predseda Bavorska), v praxi a v teórii, v idealizme a v materializme, vo filozofii a v politike, sú dnes, čím vždy boli: vášnivo oddaní ich ideálom, ich ambíciám a hotoví, nie, ochotní preliať poslednú kvapku krvi, realizovať ich vidiny.

“Ale tieto vidiny sú všetky zlé”, odpoviete… ”Pozrite sa, kam doviedli svet. Uvážte, že mali neprestajne ‘fair’ súd po 3.000 rokov. Ako dlho nám ich chcete doporučovať a uvrhnúť ich na nás?“

„A čo nám navrhujete, aby sme sa dostali von z tohoto marazmu, do ktorého ste svet tak deštruktívne zaviedli?”

“Na túto otázku Vám môžem dať len jednu odpoveď: ‘Máte pravdu. Tento Váš posudok , ktorý – ja s istotou cítim – je základom Vášho antisemitizmu, je príliš dobre oprávnený a na tomto základe som celkom ochotný si s Vami potriasť ruku a obrániť Vás proti každému obvineniu za šírenie rasovej nenávisti.

Ak ste antisemita, ja, semita som tiež antisemita, dokonca omnoho zapálenejší, ako ste Vy… Pochybili sme, priateľu, žalostne sme pochybili. A ak bola pravda v našom omyle 3.000, 2.000, či pred 100 rokmi, teraz nie je nič, než falošnosť a šialenstvo, šialenstvo ktoré vyprodukuje dokonca väčšiu mizériu a stále väčšiu anarchiu.

Priznám sa Vám s tým, otvorene a úprimne a s ľútosťou, ktorých hÍbku a bolesť, len praveký žalmista – a len on – môže žialiť nad týmto našim horiacim vesmírom…

My, ktorí sme pózovali ako záchranci sveta, my, ktorí sme sa dokonca pýšili, že sme mu dali “Spasiteľa”, my nie sme dnes ničím iným, ako zavádzači sveta, jeho ničitelia, jeho podpalači, jeho kati… My, ktorí sme vám sľúbili zaviesť vás do nového neba, konečne sme uspeli vás priviesť do nového pekla…

Niet žiadneho pokroku, a najmenej zo všetkého, progresu morálneho…

A je to práve naša Morálka, ktorá zabránila celý skutočný pokrok a – čo je horšie – ktorá dokonca stojí v ceste každej budúcej a prirodzenej rekonštrukcii v tomto našom zruinovanom svete… Dívam sa na tento svet a trasiem sa nad jeho strašidelnosťou: trasiem sa o to viac, lebo poznám duchovných autorov tejto celej hrôzy…“ (júl 1920)

Zrejme teda židovská jedinečnosť a ich vyvolenosť nie sú ničím iným, ako chorobné halucinácie.

