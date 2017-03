Vytvorenie hnutia pôvodných Európanov

Poznámka prekladateľa – článok je z roku 2008.

Môj americký priateľ navrhol, že rodní Európania by mali vytvoriť hnutie domorodých Európanov. Váhal som s jeho podporou, lebo to znelo trocha extrémne. Avšak v čoraz väčšom počte európskych miest je pôvodné obyvateľstvo vytláčané z vlastných mestských štvrtí imigrantskými gangmi. Pôvodní obyvatelia dostávajú malú alebo žiadnu pomoc od svojich autorít, niekedy očividné nepriateľstvo, keď čelia imigrantskému násiliu. V dobe, kedy sa svetová populácia zvyšuje o miliardy v priebehu niekoľkých desaťročí je celkom možné, skutočne pravdepodobné, že Západ sa čoskoro stane demograficky porazený. Zdá sa, že nemálo z našich intelektuálov má radosť z tejto vidiny.



Bat Ye’or vo svojej knihe o Eurábii zdokumentovala, ako Európska únia aktívne umožňuje moslimom kolonizovať európske krajiny. Nabudúce, keď sa budú lídri EÚ sťažovať kvôli tomu, ako Čína zaobchádza s menšinami, tak by Číňania mali odpovedať takto: „Áno, predstavujeme protidemokratickú organizáciu zameranú na podrobenie domácich obyvateľov Tibetu, ale vy predstavujete protidemokratickú organizáciu zameranú na vysídlenie domácich obyvateľov celého kontinentu.“ Ja čínsku komunistickú stranu, organizáciu zodpovednú za smrť desiatok miliónov svojich občanov, nemám v láske, no ani čínske autority sa aktívne nesnažia vysídliť vlastných ľudí a nahradiť ich násilnými moslimami. Európske autority áno.

V úpadkových spoločnostiach minulosti autority neotvorili brány nepriateľským národom a nezakázali odpor voči tomu ako intoleranciu a barbarofóbiu. To, o čom sa bavíme na súčasnom Západe, nie je len iba úpadok, je to jedna z najväčších zrád v dejinách. Naši takzvaní lídri schvaľujú zákony zakazujúce odpor voči nášmu vykoreneniu ako „rasizmus a nenávistný prejav“. Pre rodných Európanov počúvajúcich médiá a vodcov to je, ako keby sme ani neexistovali, ako keby bolo pre nich normálne, že kladú záujmy iných národov nad záujmy vlastného. Napriek tomu, že máme „demokratické“ vlády, mnohé západné krajiny majú autority, ktoré sú nepriateľskejšie voči vlastným ľuďom než diktátori v niektorých rozvojových krajinách. Prečo?

Simon Heffer v Daily Telegraph naznačuje, že masová imigrácia, podporená konkrétne labouristickými vládami Blaira a Browna v Británii, sa nedeje z nekompetencie, ale je súčasťou „doktrínou poháňaného odhodlania novej vlády z roku 1997 zničiť našu národnú identitu a podporiť multikulturalizmus.“ Súhlasím, ale táto politika štátom podporovanej výmeny obyvateľstva zďaleka nie je obmedzená na Britániu.

Čísla, o ktorých sa diskutovalo v roku 2008, jasne ukázali, že masová imigrácia nemala nijaké pozitívne účinky na britskú ekonomiku, a videl som podobné výpočty z Francúzska, Dánska a Nórska, okrem iných. Na druhej strane, je to odtok financií domácich obyvateľov, a to aj v prípade, že nerátame vlnu terorizmu, nedostatok bezpečnosti a pouličné násilie, ktoré sa šíri Západnou Európou, od Švédska cez Nemecko po Holandsko. Navyše, náklady za zničenú národnú súdržnosť a oslabené kultúrne dedičstvo sú nevyčísliteľné, a predsa masová imigrácia pokračuje, ako keby sa nič nedialo. V apríli 2008 istá správa naznačila, že Španielsko potrebuje viac než dva milióny nových zahraničných pracovníkov do roku 2020, z ktorých mnohí prídu pravdepodobne z moslimskej severnej Afriky. Autori správy vyzývali španielsku vládu, aby prijala nový zákon o imigrácii „na uľahčenie legálneho vstupu, využila výhodu novo prichádzajúcich a podporila integráciu.“

Už predtým som sa pohrával s myšlienkou udeliť rodným Nórom právny status pôvodných obyvateľov Nórska. Veľký podiel mojich predkov tu žil od konca poslednej doby ľadovej, tak dlho, ako je táto krajina obývateľná pre ľudí. Pôvodní usadlíci, ktorí prišli zo strednej Európy (Nemecko a Česká republika), boli doplnení ostatnými Európanmi. Dajú sa vystopovať genetické stopy od ľudí blízkovýchodného pôvodu, ktorí rozšírili poľnohospodárstvo do Európy, ale až donedávna bola väčšina Európanov v drvivej väčšine potomkami mužov a žien, ktorí žili v regióne po desiatky tisíc rokov.

Geneticky hovoriac, rodní Európania teda žijú dlhšie na tom istom kontinente než rodní Američania. Mnohí ľudia z juhovýchodnej Ázie sú potomkami juhočínskych usadlíkov, ktorí v raných historických dobách vytlačili alebo vyhubili pôvodných obyvateľov regiónu s tmavou kožou, tak ako mnoho z národov subsaharskej Afriky sú bantuovskými votrelcami, ktorí vytlačili alebo vyhubili domorodé khoisnaské národy vo veľkej časti Afriky. Súčasní Japonci žijú v Japonsku kratšiu dobu než žijú Európania v Európe. A predsa bol škótsky kancelár Sandy Aitchinson tvrdo skritizovaný za používanie pojmu „domorodí“ v súvislosti s rodnými Britmi. Prečo sa považuje za smiešne alebo zlé, keď Európania uplatňujú svoje práva? Je to preto, že sme bieli? Každý si má zachovávať svoju kultúru, okrem ľudí európskeho pôvodu? Je to tak? Prečo je kolonializmus zlý okrem prípadu, kedy je moja krajina, ktorá nemá koloniálnu históriu, kolonizovaná ľuďmi z Tretieho sveta?

Západoeurópania prijali v uplynulých rokoch viac imigrácie za kratšiu dobu, než to urobila ktorákoľvek iná spoločnosť v ľudských dejinách mierumilovným spôsobom. Ak chceme prestávku, máme na ňu právo. To, s čím tu máme do činenia, nie je „imigrácia“ ale kolonizácia a v prípade moslimov zámerne zorganizované pokusy o dobytie našich krajín. Ak neeurópania majú právo vzdorovať kolonizácii, potom ho majú aj Európania. Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko a Nórsko sotva majú nejakú koloniálnu históriu. Nemci mali kolóniu v Namíbii. Prečo by mali prijímať milióny tureckých moslimov, ktorí majú tisíc rokov vlastnej brutálnej koloniálnej histórie? Dnes už sú v Pakistane sotva nejakí Briti, tak prečo by Briti mali dovoliť obrovskému počtu Pakistancov usadiť sa v Británii? A ak Alžírčania môžu požadovať nezávislosť od Francúzska, prečo nemôže Francúzsko požadovať nezávislosť od Alžírska?

Mám rád kultúrnu diverzitu a dúfam, že by sa mohla rozšíriť tak, aby zahrňovala aj moju kultúru. Alebo je multikulturalizmus jednoducho nenávistná ideológia navrhnutá na jednostranné odstránenie európskej kultúry a ľudí, ktorí ju vytvorili? Ak si ľudia v Kamerune alebo Kambodži môžu zachovávať svoju kultúru, prečo nemôžu ľudia, ktorí vyprodukovali Beethovena, Newtona, Kopernika, Michelangela a Louisa Pasteura, urobiť to isté? Ako poukazuje rabín Aryeh Spero, európske elity trvajú „na prvenstve domorodých kultúr a náboženstiev, keď hovoria o iných, vzdialených regiónoch, a predsa také naliehanie považujú za arogantné, keď sa týka pôvodnej kultúry ich vlastných krajín.“

Áno, malá imigrácia zo zlučiteľných kultúr sa dá absorbovať a za určitých podmienok môže byť výhodná. Ale imigrácia, s ktorou tu teraz máme do činenia, nie je zo zlučiteľných kultúr a určite nie je malá. Môj národ podstupuje veľmi reálne riziko, že bude demograficky vyhubený počas tohto storočia tak, ako aj ostatné severské krajiny. Z jednej z najúspešnejších spoločností v ľudskej histórii sa presunieme k tomu, že budeme vyhubení v rozmedzí pár generácií, ak súčasná úroveň masovej imigrácie bude pokračovať. Mám právo obávať sa toho, alebo je to „rasistické“?

Spisovateľ Gore Vidal raz vyhlásil: „Nórsko je dosť veľké a dosť prázdne na to, aby prijali 40 až 50 miliónov Bengálčanov bez domova. Ak Nóri povedia, že celkovo ich radšej neprijmú, dá sa to považovať za rasizmus? Myslím, že nie. Je to jednoducho sebazáchova, prvý zákon druhov.“ Thomas Jefferson povedal, že „zákon sebazáchovy je viac než písaný zákon,“ a mal pravdu.

Ako som napísal pred dvoma rokmi: „Podľa akýchkoľvek možných štandardov sme jednou z najúspešnejších kultúr na svete, naša najväčšia chyba, ktorá by nás nakoniec mohla pochovať, je pravdepodobne naša naivita. Tak prečo dofrasa by sme mali ticho sledovať, ako si našu krajinu podrobia najneúspešnejšie kultúry na svete? Najzákladnejší inštinkt všetkých živých vecí, až na úrovni baktérií, je sebazáchova. V roku 2006 sme mali prirodzené právo na sebazáchovu, ak ste meňavkou, ale nie ak ste Škandinávec. Riešením potom možno je tvrdiť, že Škandinávci sú skutočne druhom meňavky, a že potrebujeme zvláštnu ochranu od WWF. Mohli by sme predviesť niektoré z našich najkvalitnejších exemplárov ľavicových intelektuálov a novinárov, aby potvrdili náš názor. Nemalo by to byť také ťažké.“

Keby som jednoducho povedal, že by ma nepotešilo, keby som sa stal prenasledovanou menšinou vo vlastnej krajine, obvinili by ma, že som „biely nacionalista“, čo dosť vypovedá o tom, ako sú ľudia európskeho pôvodu démonizovaní. A čo Kórejčania alebo Japonci? Keby ich postupne vytlačili, povedzme, Nigérijčania a Pakistanci a v ich mestách by ich obťažovali ľudia, ktorí sa tam presťahovali z vlastnej, slobodnej vôle, boli by kritizovaní ako žltí nacionalisti, keby voči tomuto namietali? V skutočnosti, prečo pojmy žltý nacionalista, hnedý nacionalista a čierny nacionalista sotva existujú, kým pojem biely nacionalista áno? Nie je už toto samo o sebe náznakom dvojakého metra?

Pôvodne som začal písaním takmer výlučne o islame a stále píšem prevažne o islame. Avšak postupne som si uvedomil, že sa tu jedná o celý režim cenzúry, ktorý treba odstrániť skôr, než sa budeme zaoberať islamom. V akejkoľvek situácii budem zdôrazňovať a podporovať boj budhistov, hinduistov, sikhov, bahájcov, Židov, afrických kresťanov, čínskych taoistov atď. proti islamskému džihádu, čo je celosvetový boj. Vždy som to robil a vždy aj budem. Jediná vec, ktorú neurobím, je zrieknutie sa mojej krajiny, to mi nepatrí. Nevidím, že by niekto iný ticho akceptoval, že sa zmení na menšinu v krajine, kde jeho predkovia žili od konca poslednej doby ľadovej a nevidím dôvod, prečo by som to mal urobiť ja. Je mi jedno, či sú bieli západniari „vydesení z nazvania rasistom“. Nezanechám mojim potomkom zruinovanú krajinu, lebo som sa obával, že mi budú škaredo nadávať. Ak si myslíte, že je „rasistické“, aby Európania zachovali svoje dedičstvo a ochránili svoje deti pred zneužitím, potom ja nie som fanatik. Ste to vy.

Preto tu navrhujem, že rodní Európania by mali vytvoriť Hnutie pôvodných Európanov, v mene tradičnej väčšiny obyvateľstva Británie, Nemecka, Francúzska, Španielska, Švédska, Rakúska, Belgicka, Holandska, Dánska atď., inšpirované Deklaráciou o právach pôvodných obyvateľov. Hnutie pôvodných Európanov by malo podporovať právo pôvodných Európanov zachovať svoje samourčenie, tradície, zvrchovanosť a kultúru, ako väčšina ľudí vo svojich krajinách.

Zoznam cieľov a úloh by mal zahrňovať:

1. Právo zachovávať naše tradičné väčšiny vo vlastných krajinách, kontrolovať našu zvrchovanosť a naše sebaurčenie. Neželáme si ujmu ani nepriateľstvo voči iným národom na zemi, ale presadzujeme právo zachovávať naše väčšiny v našich krajinách bez obvinenia z „rasizmu“. Odmietame súčasné trendy, ktoré kážu, že nemáme právo odporovať, kontrolovať alebo zmenšovať neohraničenú imigráciu z nepôvodných kultúr.

2. Právo učiť naše deti našej kultúre, jazykom, historickým výkladom, náboženským oslavám a tradíciám bez zábran. Odmietame vzdelávacie trendy, ktoré pobádajú naše deti k zabudnutiu alebo pohŕdaniu svojou kultúrou, tradíciami, náboženskými praktikami a históriou, aby sa vyhli urážke nepôvodných európskych obyvateľov alebo občanov.

3. Právo zachovávať, dodržiavať a praktizovať naše pôvodné náboženské sviatky a oslavy. Okamžite odmietame súčasné trendy, ktoré kážu, že tradičné, pôvodné európske náboženské alebo kultúrne oslavy, ako Vianoce, sú nejakým spôsobom „rasistické“ alebo „neinkluzívne“ a preto musia byť „degradované“, „premenované“ alebo inak zbavené dôrazu či eliminované, aby sme sa vyhli urážke nepôvodných európskych obyvateľov alebo občanov. Odmietame súčasnú politiku, ktorá stanovuje, že naše pôvodné kultúry sú nejakým spôsobom nedostatočné a preto nie sú úplné, až kým ich „neobohatia“ iné, nepôvodné kultúry.

4. Právo zachovávať, ctiť a ukazovať naše pôvodné náboženské, národné, etnické a kultúrne symboly. Okamžite odmietame súčasné trendy alebo politiku, ktorá káže, že naše národné vlajky alebo etnické symboly existujúce stáročia sú nejakým spôsobom „rasistické“ alebo „neinkluzívne“, aby sme sa vyhli urážke nepôvodných európskych obyvateľov alebo občanov.

5. Právo zachovávať, ctiť, ochraňovať a ukazovať naše pôvodné kultúrne prejavy ako sú hudba, umelecké diela a sochy. Okamžite odmietame súčasné trendy alebo politiku, ktorá káže, že pôvodné európske kultúrne vyjadrenia, ako sochy diviakov, folklórne povesti o prasatách či psoch, maľby s kresťanskými alebo klasickými pohanskými témami, pamätníky vojny s kresťanskými témami atď. by mali byť odstránené z dohľadu verejnosti, zakázané, zničené, upravené alebo inak ohrozené, aby sme sa vyhli urážke nepôvodných európskych obyvateľov alebo občanov.

6. Právo zachovávať, strážiť a ochraňovať pôvodné pohrebiská, stavby, budovy, kostoly, múzeá a ostatné verejné diela a stavby od zničenia, úpravy alebo iných zmien. Okamžite odmietame súčasné trendy alebo politiku, ktorá stanovuje, že pôvodné verejné diela a stavby musia byť zmenené či upravené, aby sme sa vyhli urážke nepôvodných európskych obyvateľov alebo občanov, alebo aby sme „urobili cestu“ pre stavby alebo verejné diela, ktoré prinášajú úžitok neeurópskym obyvateľom alebo občanom. (t.j. vykopanie pôvodných hrobov starých storočia, aby sme „uvoľnili miesto“ pre nepôvodné cintoríny, odstránili vonkajšie kresťanské symboly a sochy z kostolov atď.)

Pán Franco Frattini z Európske komisie, nevolenej a nikomu sa nezodpovedajúcej vlády pre takmer pol miliardy ľudí, vyhlásil, že Európania by mali prijať ďalšie desiatky miliónov imigrantov v priebehu generácie. Britský minister zahraničia Milliband koncom roka 2007 vyhlásil, že EÚ by sa mala rozšíriť, aby zahrňovala moslimské krajiny v severnej Afrike a na Strednom Východe. Francúzsky prezident Sarkózy a nemecká kancelárka Angela Merkelová to potvrdili začiatkom roka 2008. Toto je súčasť organizovaného pokusu zriecť sa Európy v prospech islamizácie, ktorý prebieha už desaťročia. Keďže v Európskej únii je voľný pohyb ľudí cez hranice, európski lídri otvárajú brány desiatkam miliónom moslimov a ostatných nepôvodných ľudí v čase, keď sa rodní Európania boja o prežitie svojej civilizácie a cítia sa ako votrelci vo vlastných mestách. Medzitým, Ernst Uhrlau, prezident nemeckej agentúry pre zahraničnú rozviedku, varoval pred stúpajúcou asertivitou násilných džihádistických organizácií v severnej Afrike.

Na základe týchto dôkazov sa Európska únia dá ťažko považovať za niečo iné než zločineckú organizáciu zameranú na demografické vyvlastnenie a kultúrnu marginalizáciu pôvodných národov celého kontinentu. Následne by EÚ mala byť okamžite a úplne rozpustená. Rodní Európania by mali požadovať, aby sme mali dočasné obdobie verejnej de-eurabifikácie, kedy by klamstvá propagované proislamskými multikulturalistami mali byť odstránené z našich kníh o histórii a mal by byť obnovený náležitý rešpekt pre európske kultúrne tradície. Tí úradníci na vyšších úrovniach, ktorí sa podieľali na vytvorení Eurábie, by mali byť postavení pred súd za zločiny proti svojej civilizácii.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Fjordman