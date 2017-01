USA cez Izrael tajne predáva jadrové zbrane do celého sveta

Houstonská polícia v roku 2008 zastavila agenta CIA Rolanda Carnabyho počas niečoho, čo pripomínalo povinnú odstávku dopravy. O pár sekúnd bol Carnaby mŕtvy.

Zadržanie agenta CIA je nezákonné za akýchkoľvek okolností. Kdekoľvek a kedykoľvek môžu mať pri sebe akúkoľvek zbraň a s úplnou istotou môžu požadovať pomoc od ktoréhokoľvek úradníka vynucujúceho právo.

Prečo by potom tento incident bol súčasťou prísne tajnej správy ruskej rozviedky? Mohlo to snáď byť tak, že Carnaby, ktorý sa spovedal priamo bývalému prezidentovi a riaditeľovi CIA, Georgeovi H. W. Bushovi, bol zavraždený preto, aby sa umlčala jeho účasť na krádeži a predaji amerických jadrových hlavíc?



Carnaby držal mnoho dokumentov naznačujúcich ukradnutie a presun stoviek jadrových hlavíc zo zariadenia Pantex blízko mesta Amarillo v Texase. Zbrane, ktoré sem zaslali na demontáž, boli preložené do Izraela a keď už boli opravené a ich jadrá znovu spracované, tak ich stadiaľ potom predali do celého sveta, alebo uložili na izraelské ambasády a konzuláty po celom svete.

Ruská správa naznačuje dosť odlišný pohľad na posledných 30 rokov, „pohľad“, ktorý do seba „perfektne zapadá“.

DIMONA MIMO PREVÁDZKY

Správa nielenže potvrdzuje, že Izrael vyvinul jadrový arzenál, ale naznačuje program pre výhovorky a pirátstvo potrebné na to, aby Izrael zostal jadrovou mocnosťou po kritickej „udalosti“ v ich jadrovom zariadení Dimona, ku ktorej došlo v roku 1988.

„Dimona je štandardný 75-megawattový termálny reaktor s otvorenou strechou, taký, aký sa používa vo Francúzsku pre ich program na výrobu plutóniových zbraní, ich verziu Stanfordu (poznámka redaktora: pravdepodobne „Hanfordu“).

Kvôli tomu, že Izraelčania Dimonu nadmerne používali ako rýchly reprodukujúci reaktor, koncom 80tych rokov za vlády Busha prvého na nej došlo ku „výbuchu pary“, t.j. záblesku kvôli narušenej neutrónovej rovnováhe. Toto ukončilo jej prevádzku na mnoho rokov, kým sa neurobili opravy. Teraz funguje len na veľmi nízkych úrovniach energie kvôli poškodeniu absorbcie neutrónov na ochrannom puzdre. V súčasnosti sa používa hlavne na výrobu izotopov. Toto Izraelčanov donútilo uchýliť sa k vykradnutým jadrovým zásobám z USA, aby ich jadrový program mohol pokračovať.“

Prísne tajná ruská správa, ktorá bola zverejnená, podľa expertov demonštruje americké pokrytectvo voči nedávnym udalostiam na Ukrajine a je ako litánie z hororových príbehov. Pokiaľ je toto len „prvé varovanie“ zo strany ruskej rozviedky, mali by sa americkí úradníci báť toho, čo môže prísť.

POZADIE

Pred 48 hodinami zverejnil vyslúžilý šéf programu ruskej kontrarozviedky pre Stredný Východ prísne tajnú správu, ktorá bola napísaná tak, aby uviedla Spojené štáty do rozpakov a demonštrovala ich otroctvo voči Izraelu a ich spoluvinu v rôznych prípadoch šírenia jadrových zbraní.

Správa, obsahujúca „šokujúce“ špionážne informácie, ktorá je podporená množstvom ďalších dokumentov, vrátane tajných plánov jadrových zbraní, ukázala, že Rusko bolo schopné udržať si vysokú úroveň schopnosti prieniku nie len do amerických laboratórií na výrobu jadrových zbraní, ale tiež aj do bezpečnostných agentúr.

PRVÉ KOLO, 9/11

Správa, starostlivo zostavená pre maximálny šokový efekt, začína jedenástym septembrom – míľnikom našej éry:

„Typ jadrových zariadení použitých 11. septembra boli modifikované verzie jadrových delostreleckých granátov W-54, ktoré boli tajne poskytnuté Izraelčanom medzi rokmi 1988 a 1998 z nadbytočných amerických jadrových zásob a boli nelegálne vyvezené počas Bushovej/Clintonovej éry. Chemická analýza, ktorú vykonali laboratóriá Sandia, spadajúce pod ministerstvo energetiky, dokázala identifikovať chemickú/radiačnú stopu alebo odtlačok bojových hlavíc, založených na vzorkách odobraných po páde na Ground Zero z 11. septembra.“

Podľa správy bol 11. september izraelskou operáciou, ktorú uľahčilo vydieranie Busha staršieho a Busha mladšieho, s hrozbou „vykopnutia“ za ich osobné finančné zapojenie do predaja 350 primárne jadrových delostreleckých nábojov W-54, predaných cez Izrael, no distribuovaných do mnohých krajín.

Ruská správa ďalej naznačuje, že partneri NATO, konkrétne Británia a Francúzsko, boli zapojené do každého kroku na tejto ceste. 11. september bol krytím pre ukradnuté zlato, investičný podvod a rabovanie americkej ekonomiky. Vo „vojnách pre zisk“ Bushovi chlapci inkasovali sami pre seba.

„AKO“ 11. SEPTEMBRA

Na vysvetlenie záhadných efektov, ktoré ľudia videli na Ground Zero 11. septembra bolo vyslovených mnoho teórií. V článku na stránke PressTV boli uvedené dôkazy rozsiahleho maskovania epidémie rakoviny, súvisiacej s vystavením radiácii po 11. septembri.

Rusko nielenže potvrdilo zistenia Press TV, no ukazuje aj dôkazy použitia jadrových zbraní, dôkazy z potlačenej správy, založenej na zisteniach laboratórií Sandia, spadajúcich pod ministerstvo energetiky.

„Na zostrelenie budov stačilo 2-kilotonové zariadenie. 2-kilotonové zariadenie vyprodukuje ohnivú guľu s priemerom približne 46 až 61 metrov a s teplotou nad 4000 stupňov Celzia. To je dosť na roztavenie nosníkov v tvare „I“, nachádzajúcich sa v strednom jadre budovy a jeho zostrelenie na mieste. Svetelný záblesk by trval menej než 1 sekundu a bol by primárne v ultrafialovom svetelnom pásme. Pretlak by bol len na úrovni maximálne 4,1 baru a bol by usmernený nahor, s výbuchom. Spád by bol minimálny a nachádzal by sa len v dosahu Ground Zero. Radiácia by klesla na prijateľné úrovne v priebehu 72 hodín po výbuchu. Väčšina spádu sa zachytila v cementovom prachu, čo spôsobilo všetky nedávne prípady úmrtí na rakovinu, ktoré teraz vidíme v New Yorku medzi prvými reagujúcimi.“

Správa pokračuje detailmi, ktoré zatvárajú dvere špekuláciám o 11. septembri, čím končí konšpiračné teórie a konkrétne s tou najdivšou z nich – pseudovedeckou rozprávkou, široko odmietanou Komisiou pre 11. september, no ktorú povolili, keď sa Amerika ponorila do islamofóbneho šialenstva.

„Spád by bol minimálny a nachádzal by sa len v dosahu Ground Zero. Radiácia by klesla na prijateľnú úroveň do 72 hodín po výbuchu. Väčšina spádu sa zachytila v cementovom prachu, čo spôsobilo všetky nedávne prípady úmrtí na rakovinu, ktoré teraz vidíme v New Yorku medzi prvými reagujúcimi.

Roztavená oceľ a oxid železitý, alebo „nanotermit“, je vedľajší produkt veľmi vysokého gama žiarenia / toku neutrónov, indukovaných do stredného oceľového jadra. Radiácia rozpúšťa oceľ na oxid železitý, čím pohlcuje uhlík a kremík v oceli.“

Toto vysvetľuje chýbajúce oceľové stĺpy a veľmi dôležitú hádanku „vyparenej“ 20 tonovej anténnej veže na vrchu severnej veže. Radiačný výbuch nasmerovaný nahor ju doslova vyparil. Video evidencia potvrdzuje, že je to pravda.

Celkový (redigovaný) súbor dát z laboratórií Sandia o udalostiach z 11. septembra má cez 72 MB. „P.S. Snowden nemal bezpečnostnú previerku typu Q, takže toto mu ušlo.“

Rozsah Bushovej/Cheneyho/izraelskej operácie šírenia jadrových zbraní je podľa správy mimo čohokoľvek, čo sme si vedeli predstaviť. Rusko obviňuje, pričom nemenuje len viceprezidenta Dicka Cheneyho a bývalého náčelníka štábu Bieleho domu Rama Emanuela, ale Toma Countrymana, ktorý podľa ruských zdrojov dostal za úlohu skutočne riadiť program, ktorý šíri jadrové zbrane do Brazílie, Severnej a Južnej Kóreje, Saudskej Arábie a mnohých ďalších krajín.

„Nelegálna distribúcia amerického jadrového materiálu cudzím spojencom sa neobmedzila na Izrael. Do tohto podvodu boli zatiahnutí skutočne všetci spojenci NATO. Dick Cheney bol v tomto prípade ten zlý. Bush mladší/Cheney obchodovali s jadrovými výbušnými zariadeniami s cudzími krajinami ako s dlžnými úpismi, s cieľom získať, čo chceli. Tom Countryman, dobre známy izraelský operatívec, je teraz kuriózne zodpovedný za čistý národný produkt na ministerstve zahraničia pod Obamom. Dosadil ho tam Ram Emanuel.“

ZNOVUAKTIVOVANIE „MŔTVYCH JADROVÝCH ZBRANÍ“

Izrael použil iba jadrové zbrane, ktoré boli vadné, no boli znovu uvedené do prevádzky. Ruská správa naznačuje základ pre výber bojových hlavíc W-54 a prílišné detaily o tom, ako boli zbrane vytvorené z kopy amerického „jadrového šrotu.“

„Počas 10 až 20-ročného obdobia bolo Izraelčanom prevedených celkovo viac ako 350 výbušných zariadení. Typ výbušných zariadení W-54 bol najžiadanejší kvôli 2-bodovému implóznemu dizajnu výbušného zariadenia. To je najjednoduchšie na znovu vyrobenie a úpravy v porovnaní s inými výbušnými zariadeniami s kruhovým dizajnom.

Pilulkovitý dizajn zbrane typu W-54 obsahuje 1,5-krát viac plutónia, než štandardné výbušné zariadenie. To by umožnilo získať dostatok plutónia, ktoré sa stále používalo v stupňovitých zbraniach, aj po viac než 32 rokoch. Amerícium umiestnené v zariadení v priebehu času eventuálne robí zariadenie nepoužiteľným ako zbraň, preto majú zariadenia obmedzenú skladovateľnosť granátov na základe toho, ako rýchlo alebo pomaly sa vyprodukovalo plutónium v reaktore v Stanforde.

Zvyčajne to bolo maximálne okolo 150 dní. Čas ožiarenia v reaktore počas výroby určuje skladovateľnosť zariadenia ako stupňovitého zbraňového materiálu. Všetky mikrojadrové zbrane použité Izraelčanmi sú znovu vytvorené sériové zariadenia typu W-54.“

ZÁVER

Podľa ruskej správy, Izrael použil znovu vytvorené bojové hlavice W-54, prekonfigurované na mikrojadrové zbrane, kvôli teroristickým bombovým útokom v Bali, Londýne a na zničenie jadrovej elektrárne Fukušima v Japonsku.

So zbraňami po celom svete, umiestnenými na ambasádach a konzulátoch a ich mocnými priateľmi v americkej „pravici,“ si Izrael dokázal udržať status jadrovej superveľmoci bez skutočných výrobných zariadení, len s použitím pirátov a zradcov, nedostatkom ktorých, podľa ruských zdrojov, Amerika netrpí.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Gordon Duff, PressTV