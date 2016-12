Trump že „zabil politickú korektnosť?“ Prečo potom nehovoríme o demografii?

Americké voľby sa skončili! Donald Trump je 45. prezident Spojených štátov amerických a karta sa obrátila!

Hoci zdieľame entuziazmus ľudí ohľadom tohto symbolického víťazstva (a snáď ho budeme ešte viacej zdieľať v budúcnosti), nemôžeme celkom súhlasiť s tými čo tvrdia, že „politická korektnosť je mŕtva“, pokiaľ téma demografie zostáva ignorovaná.



Počas volieb sme počuli kontroverzné témy ako „postavme múr na hranici s Mexikom“, že „americké pracovné miesta by sa mali vrátiť Američanom“, alebo že „moslimskí teroristi by mali mať zákaz vstupu do krajiny“, ale nepočuli sme Trumpa ani nikoho iného hovoriť o jednom z najdôležitejších dôvodov, prečo si získal hlasy bielej strednej triedy: demografický faktor.

Nie je to tak, že ľudia chcú, aby bol na mexickej hranici postavený múr bez dôvodu. Počas uplynulých desaťročí sme videli záplavu imigrantov vstupujúcich do krajiny nelegálne, podobne tomu, ako to vidíme v Európe. Dnes už sme svedkami dlhodobých následkov tohto procesu.

Belosi v Amerike sa rýchlym tempom stávajú v krajine menšinou. V roku 1950 predstavovali belosi 85 % amerického obyvateľstva. Dnes, podľa US Census Bureau z roku 2010, tvoria len 63,7 % obyvateľstva. V skutočnosti sa má za to, že belosi dnes, v roku 2016, tvoria len 60 %, takže to číslo sa každým rokom zmenšuje. Biele deti už tvoria menšinu medzi narodenými deťmi a belosi sa čoskoro stanú v niektorých štátoch menšinou.

Amerika je na ceste, aby sa zmenila na niečo nerozpoznateľné. Demokrati si mysleli, že by mohli vyhrať s pomocou hlasov menšín (čo by mal byť indikátor, aký naliehavý demografický problém skutočne je). Tentoraz táto stratégia nebola úspešná. Ale s tým ako nebiela populácia rastie a biela populácia sa zmenšuje – ako dlho bude trvať, kým sa to stane realitou?

Ako dlho bude trvať, kým sa to isté stane v Európe? Napokon, ten istý demografický trend môžeme vidieť vo všetkých západoeurópskych krajinách. Jediná vec, ktorá je iná, je očakávaný dátum, kedy sa tak skutočne stane. Či už to bude v roku 2066 v prípade Spojeného kráľovstva alebo 2041 v prípade Švédska (ak nie skôr, ak sa budú súčasné trendy stupňovať).

My v „Toto je Európa“ pevne veríme v mierumilovné riešenia a že je dosť možné zvíťaziť so súčasným politickým systémom, takým aký je, aspoň pokiaľ sme stále väčšinovým obyvateľstvom v našich krajinách.

Samozrejme, nie sú to len praktické obavy vo vzťahu k volebným hlasom alebo politike. Samo o sebe je predovšetkým nemorálne, že tu vôbec sú takéto trendy vývoja, keďže v súlade s konvenciou OSN je to definované ako genocída. A ak sa zastavíte a popremýšľate nad tým – ak by bolo známym faktom, že napríklad Indovia sa stanú menšinou v Indii, povedzme v roku 2090, ľudia by to nazvali genocídou.

Fakt, že je to nemorálne a nikto o tom nehovorí vzbudzuje obavu, ktorá by mala byť uznaná a viac zdôrazňovaná.

Ak je politická korektnosť skutočne „mŕtva“, tak využime túto príležitosť na zdôraznenie tohto demografického problému.

