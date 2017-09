Tipy pre nacionalistov, ako sa zdokonaliť

Nie je nádherné prispievať hnutiu alebo napomáhať spoločnému záujmu, ktorý je omnoho väčší než človek sám? Pocítiť hrdosť, ktorú zažijete keď viete, že ste takým či onakým spôsobom dôležitý a pracujete pre väčšie dobro, nech je ním čokoľvek?



Čítate tento článok, lebo väčším dobrom, na ktorom chcete pracovať, je bezpečnejšia a šťastnejšia Európa – pevnejšie spojená so svojimi koreňmi, tradíciami a minulosťou, no dychtivo hľadiaca do budúcnosti. Aby ste bojovali za budúcnosť, ktorú chcete – ktorú my všetci chceme – musíte niečo podniknúť. Ak v niečo veríte dostatočne silno, podniknete všetky nevyhnutné kroky, aby ste to dosiahli.

Tu je zopár tipov, ako sa priblížiť k maximálnemu vrcholu dokonalosti:

1. Fyzická kondícia

Toto je dôležité z dvoch hlavných dôvodov; musíte byť silný, aby ste boli pripravený na akúkoľvek situáciu, aká v budúcnosti nastane, ale je tiež dôležité byť čo najzdatnejší a najzdravší. Vaše telo je schopné veľkých vecí a jeho zanedbávanie z lenivosti je v podstate kardinálnym hriechom a je pre vás veľmi škodlivé. Slovami Sokrata – „Muž nemá právo byť amatérom v rovine fyzického tréningu. Je jeho hanbou zostarnúť bez toho, aby zazrel tú krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné.“

Jedzte čo najzdravšie (samozrejme, je prijateľné si z času na čas dopriať), chodievajte do posilňovne kedykoľvek je to možné, tvrdo pracujte a snažte sa čo najviac – je to vec, s ktorou sa ťažko začína, ale ak v nej budete pokračovať, začnete vidieť výsledky a vďaka tomu budete chcieť pokračovať.

2. Sebadisciplína

Čím je muž (alebo žena) bez zmyslu pre disciplínu? Disciplína je dôležitá, pretože je to základný princíp všetkých nacionalistických činností. Sú na to rôzne metódy, napríklad vstúpiť do klubu – či už športového, bojových umení alebo iného – alebo sa iniciatívne sebazdokonaľovať v disciplíne.

Prvým krokom ku sebadisciplíne je udržanie vysokého štandardu osobnej hygieny a udržiavanie poriadku vo vašej spálni, na pracovisku a v dome, ako vysvetľuje Jordan Peterson. Po tomto sa budete cítiť motivovanejší robiť ďalšie veci, aby ste dosiahli rovnako vysoký štandard vo svojom živote a vaša produktivita sa zvýši, rovnako ako vaša sebadisciplína pre udržanie tohto štandardu.

3. Čítanie

Duševná sila je práve tak dôležitá ako sila fyzická. Dajte si za cieľ prečítať každý deň aspoň jeden článok, napríklad na tejto stránke (alebo niektorej inej, podobne zameranej – pozn. prekl.) a 10 strán v knihe. Zamyslite sa nad tým, čo ste čítali. Urobte si z toho príjemný zvyk a odmeňte sa za to – skúste čítať zakaždým, keď pijete kávu alebo iný relaxačný nápoj, až kým si vaše telo nezačne spájať tieto dve činnosti dokopy a neodmení vás.

Jednou z najnacionalistickejších vecí, ktorú môžete urobiť, je učiť sa o dejinách vašej krajiny, rovnako ako dejinách miesta kde žijete. Zamierte do miestnej knižnice, združenia kultúrneho dedičstva alebo múzea, a budete prekvapený, čo za materiály tam nájdete!

4. Odpojenie sa

Týmto myslím vyhradenie si určitého času počas dňa, kedy odídete z domu – od počítača a ostatných vecí, na ktoré ste zvyknutý. Vziať si telefón alebo iné mediálne zariadenie na počúvanie hudby je fajn, ale pokúste sa vyhnúť písaniu správ. Choďte von niekam, kde je pekne, kde máte krásny výhľad a kde môžete uvažovať o živote a uniknúť od všetkých denných ťažkostí. Len naskočte do auta alebo choďte pešo kam vás nohy zavedú.

Snaha o zníženie závislosti na iných veciach než ste vy sám je skvelá schopnosť, vďaka ktorej sa postupne učíte sebestačnosti, a tiež spoznáte svoju domovinu takú, aká naozaj je.

5. Zúčastňujte sa miestnych tradícií alebo slávností

Obohacujte svoj život účasťou na miestnych a tradičných udalostiach. Je vynikajúca aktivita, do ktorej sa môžete zapojiť, a vďaka ktorej sa budete cítiť veľmi hrdý na svoju domovinu z takého či onakého dôvodu. Či už je to pivný festival, strelecká akcia alebo čajová párty – podpora miestnych podnikov a oblastí (pokiaľ nepatria ku komunistickej spodine) je jednou z najnacionalistickejších vecí, ktoré môžete urobiť.

6. Zostaňte verný sám sebe

Začnite to robiť s rutinou a držte sa jej. Pamätajte – ak sa nesnažíte o vznešenosť, nielen, že sklamete samých seba, ale sklamete tiež svoj národ a svoju rodinu. Všetci sme v tomto spolu a musíme priložiť ruku k dielu. Tým nechcem povedať, že si nemôžete z času na čas dopriať, ale odmietnite konzum a úpadok a pokúste sa žiť čo najčistejším životným štýlom.

Vytvorte si časový rozvrh alebo týždenný rozpis úloh a prác, ktoré musíte splniť, a ak ste ich do konca týždňa všetky nedokončili, sklamali ste samých seba. Toto vám pomôže s motiváciou a s tým, aby ste ostali na správnej ceste.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Freiheit