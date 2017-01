Švédsko odmieta zverejniť údaje o súvislosti medzi zločinom a imigráciou

Švédska vláda zablokovala požiadavku týkajúcu sa údajov pojednávajúcich o vzťahu medzi zločinom a imigráciou.



Švédski demokrati (SD) vyzvali na vyšetrenie tejto záležitosti potom, ako nedávna štúdia ukázala, že Švédky sa cítia čoraz menej bezpečne a zdráhajú sa opustiť domov kvôli obavám zo sexuálneho obťažovania.

Čísla o pomere zločinoch spáchaných ľuďmi narodenými v cudzine nie sú dostupné od roku 2005, no s príchodom veľkého počtu imigrantov v uplynulých rokoch populistická strana dúfala, že správa by mohla vrhnúť svetlo na to, či rastúci pocit nebezpečenstva u žien súvisí s prílevom imigrantov.

Minister spravodlivosti Morgan Johansson odmietol, že je potrebné aktualizovať štatistiky o imigrácii a zločine, pretože je nepravdepodobné, že by to predznamenalo nejaké nové informácie.

Stanici SVT News povedal: „Staršie čísla týkajúce sa Švédska a početné medzinárodné štúdie ukazujú takmer to isté. Menšinové skupiny sú často nadmerne zastúpené v štatistikách zločinnosti, ale pri kontrole socioekonomických faktorov sa to (nadmerné zastúpenie menšinových skupín) takmer úplne vytráca.“

Ministrovo vyhlásenie skritizoval kurdský ekonóm Tino Sanandadži, ktorý opísal nedostatky v štúdii, na ktorú Johansson odkazoval, a napísal: „Je nelogické popierať zločinnosť imigrantov s argumentom, že imigranti páchajúci zločin sú chudobní.“

Iniciatíva SD získala podporu len od jedného človeka v inej strane, poslanca za Stranu stredu Staffana Danielssona, ktorý sa odchýlil z línie svojej strany a tvrdil, že by bolo kontraproduktívne, aby sa informácie utajovali.

„Správy sa objavili v roku 1996 a 2005. Prešlo 11 rokov a máme imigráciu, ktorá je na úplne inej úrovni.“

„Sú ľudia, ktorí veria, že takmer nijakí Švédi nepáchajú zločin a že sú to len ľudia narodení v cudzine, ktorí ho páchajú. Toto zrejme nie je pravda. Fakty sú tým jediným, o čo mi ide,“ povedal SVT.

Švédske kriminalistické orgány sú obviňované zo zámerného zatajovania vzťahu medzi imigráciou a zločinom, čo podľa kritikov odopiera autoritám šancu zabraňovať zločinu a učiť sa z predchádzajúcich chýb.

