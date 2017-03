Spomienky obhajcu Žabkaya – poprava dr. Jozefa Tisu

Dňa 17. apríla 1947 som pred senátom Národného súdu, ktorému predsedal JUDr. Kôstka, obhajoval obžalovaného dr. Eugena Filkorna. Počas pojednávania ma vyvolali z pojednávacej siene a oznámili mi, že mám ísť ihneď do väznice, lebo Tisovi budú oznamovať zamietnutie žiadosti o milosť. Dr. Kôstka v napätej situácii ihneď vyhovel mojej žiadosti o odročenie pojednávania a ja som sa ponáhľal do väznice. Tam ma čakal laický člen senátu Národného súdu Ľudovít Benada, ktorý mi potvrdil, že prezident republiky žiadosť o milosť zamietol. Dal preto predviesť odsúdeného, aby mu zamietnutie oznámil.



Nechcel som, aby sa to Tiso dozvedel zo strohého vyhlásenia Benadu a podarilo sa mi túto správu oznámiť mu polohlasom. Dokonale sa ovládal a iba poznamenal: „Zamietol, no dobre!“ Benada čítal enunciát rozsudku, pričom nevedel rozlúštiť niektoré cudzie slová a komolil komplikovanejšie vety, mýlil sa a celý akt vyznieval trápne. Potom prečítal rozhodnutie prezidenta o zamietnutí žiadosti o milosť a spýtal sa odsúdeného na posledné želanie, súčasne mu oznámil, že v nasledujúci deň ráno 18. apríla 1947 o 5. hod. bude popravený obesením. Tiso odpovedal, že si žiada spovedníka jezuitu, potom, po krátkom zaváhaní sa opravil a vybral si kapucína. Zároveň vyslovil želanie, aby bol pochovaný podľa cirkevných obradov v Bánovciach nad Bebravou. Na Benadovu otázku, či si želá návštevu príbuzných, Tiso odvetil áno a Benada dal pokyn na odvedenie odsúdeného do cely.

Všetko prebiehalo v miestnosti väznice určenej na vyšetrovanie. Benada mi doručil oznámenie Štáneho zastupiteľstva v Bratislave o vykonaní popravy s uvedením termínu. Dohovoril som sa s dr. Grečom, že Tisu večer navštívime. Vybavili sme si osobitné povolenie a večer o 20. hodine sme boli vo väznici. Sedeli sme v miestnosti určenej na vyšetrovanie, kam priviedli odsúdeného, okrem nás troch bol prítomný člen národnej bezpečnosti. Dozorcovia zachovávali vážnosť a napätie sa vystupňovalo, keď doviedli odsúdeného. Tiso neprejavoval nepokoj, správal sa akoby neosobne, čo zvyšovalo dusivé ovzdušie. Povedal nám, že rozhovorom s nami chce skončiť svoje pozemské vzťahy, po našom odchode sa chce duševne pripraviť na smrť, v cele ho čaká kapucín, s ním prežije noc.

Začiatok rozhovoru bol Tisovým vyhlásením akoby zahatený; takýto úvod mi však nepripadal patetický, skôr vyznieval ako niečo silného a odhodlaného. V takýchto okamihoch, ako i často v procese, keď došlo k dramatickým momentom, mi Tisova dikcia, obsah i výraz reči, ba i hlasové ovládanie pripadali akoby nie jeho. Vysvetľoval som si to tým, že ako kňaz vychovaný v Pázmáneu, vždy v rodinných vzťahoch, v povolaní a v politike vystupoval autoritatívne, keď však bol niečím obmedzovaný, nevedel ovládnuť svoj prejav, jeho reč bola akoby rozpačitá s neosobným tónom.

Trvalo chvíľu, kým sme akosi nadviazali niť rozhovoru. Nechcel som si z tohto posledného stretnutia odniesť dojem nejakej polovičatej, povinnej a zdvorilostnej návštevy končiacej pochybným utešovaním. Chcel som Tisu v tejto najťažšej chvíli spoznať hlbšie. Bolo nesmierne ťažké vyvolať vhodnú atmosféru, nemohol som a ani som sa nevedel tváriť mysticky. Tiso kotvil vo svete náboženstva a nebolo politického prejavu, v ktorom by nebol uvádzal biblické podobenstvá. Ich pomocou sa bránil proti vonkajším tlakom a pochybnostiam, keď sa nemohol proti nim postaviť otvorene. Začal som s úvahou o jeho postavení, ale ihneď som pripomenul, že nie som tu preto, aby som mu uľahčil posledné chvíle náboženskou útechou. Sám je vzdelaným teológom a má v cele kňaza na to povolaného. Chcem, povedal som, hovoriť s ním o nastávajúcej smrti, navyše takej potupnej, z hľadísk, ktoré ho viažu k našej krajine a k ľudu, čo v nej teraz žije a čo tu bude žiť v ďalších generáciách. Lebo hoci je iste strašná predstava násilného zániku a nie prirodzeného umierania, ktoré uľahčuje smrť, je v jeho postavení ako človeka niečo, čo mu umožní odísť ľahšie a hrdo, akosi silno. Myslel som tým vnútornú istotu, s ktorou prijme svoju smrť s vnútornou disciplinovanosťou. Ťažko je zomierať otcom alebo ľuďom, ktorí opúšťajú svojich najbližších, s ktorými žili, on je sám a ako som videl a dozvedel sa, bol tvrdý k sebe i k svojim príbuzným. Ťažko je zomrieť tomu, kto opúšťa určité usporiadanie vecí okolo seba, pohodlie a majetok, on žil skromne, neviazal sa k majetkovým hodnotám, v tom teda nič nestráca. Svojou smrťou však získava prakticky večnosť, prejde do dejín a toto vedomie mu môže uľahčiť posledné okamihy. Povedal som mu a veril som, že ja, ktorý som o generáciu mladší a mám najbližšie vzťahy k manželke a deťom, neváhal by som s ním meniť.

Potom sme spoločne rozvádzali nadhodené myšlienky. Môj konečný dojem z rozhovoru bol, že Tiso je presvedčený o svojom poslaní a nevyhnutnosti obete pre myšlienky, pre ktoré žil. Videl som v tom akýsi mesianizmus, lebo neprejavil zaváhanie ani strach pred smrťou, aspoň nie navonok. Potom sme prešli na politické otázky. Uviedol, že nech je osud Slovákov ako etnika a politického celku akýkoľvek, národná suverenita, ktorá našla svoj výraz v štátnosti, tu zostane a bude nepochybná. Hovoril, že nechce predbiehať udalosti, ale nespornosť Slovákov ako národa je nenapadnuteľná. Politická suverenita národa môže mať akúkoľvek i kompromisnú formu, ako je to vo federácii a podobne. Tiso zdôraznil, že jeho smrťou sa tieto myšlienky len utvrdia, budú spojené i s jeho menom a jeho obeťou budú sankcionované, preto mu nie je ťažké zomrieť. Povedal, že sa nepridŕža zásady úplnej štátnej samostatnosti. Ak sa národ sám slobodne rozhodne pre spolužitie vo federatívnej forme s Čechmi i tým je prebojovaná idea plnej národnej suverenity a bez neho by sa k tomuto výsledku nebolo dospelo. Povedal, že odsúdenie na trest smrti predpokladal už pred začiatkom procesu a teraz vidí, že tvrdé dovŕšenie rozsudkom smrti si vynútili politickí odporcovia, je to ich záujem.

Úmyselne som zvrtol reč na súvislosti náboženského vierovyznania s rozsudkom. Poukázal som na to, že evanjelické kruhy, ktoré sa k nemu správali rezervovane, pokladajú jeho nastávajúcu popravu za národné nešťastie, lebo to prehĺbi v národe rozpor oboch konfesií. Tiso sa rozhovoril o evanjelikoch a povedal, že ako politik nechcel vidieť rozdiel medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi a hovoril s uznaním o postoji evanjelikov v minulosti. Výslovne povedal, že hoci z náboženskej príslušnosti ľudí, ktorí mali v jeho procese účasť, možno tušiť nenávisť i pomstu, je presvedčený, že evanjelické cirkevné kruhy a väčšina evanjelikov nestoja za tým, čo sa má zajtra stať. Nevidel v tom náboženské pohnútky, tie sú v politickej sfére a za takýmto riešením vraj stojí Beneš a komunisti. Nechcel vidieť národ rozdelený na dve konfesie, to by ho oslabovalo a hoci je katolícky kňaz, nikdy nedelil národ podľa náboženskej príslušnosti. Nie je si vedomý toho, že by sa dopustil niečoho, čo by postihlo evanjelickú cirkev, hoci sa staval proti niektorým uprednostneniam evanjelikov v hospodárskom živote, ktoré získali v počiatkoch republiky, keď sa viacerí zmocnili výhodných postavení, zdôrazňujúc svoje predprevratové zásluhy. Vyrovnanie s katolíkmi v hospodárskej oblasti považoval za prirodzené a potrebné, veď katolíci neboli o nič horší Slováci…

Napokon Tiso povedal, že je vnútorne vyrovnaný, vie, čo ho čaká. Hlboko verí v Kristovo učenie a prosí všemohúceho Boha, aby mu dal silu na túto cestu a aby mu odpustil jeho pochybenia, lebo je len človek. Duševnú stránku nechcel rozvádzať, za chvíľu bude v spoločnosti duchovného, kapucínskeho otca a pripraví sa na odchod zo života a zvyšok noci do trpkého konca prežije s ním. Nám obhajcom poďakoval za svoju obhajobu a odovzdal nám ďakovací list datovaný 16. aprílom 1947. Ja som sa potom Tisu spýtal, či nám chce zveriť svoj posledný odkaz, prisvedčil dojatým hlasom a zvýšeným akcentom povedal: „Svornosť národa nech je pokrstená mojou obeťou. Cítim sa byť mučeníkom Slovenského národa a protiboľševického stanoviska.“ Vytrhol som list zo svojho zápisníka, ceruzkou som napísal odkaz na vytrhnutú stranu a požiadal som Tisu, aby zápis podpísal. Tak sa i stalo. V rozrušení som však mylne uviedol dátum 18. apríl 1947, hoci ešte nebola polnoc, no mal som na mysli deň popravy.

Krátko pred polnocou sa Tiso s nami rozlúčil, uviedol, že od polnoci chce patriť len Bohu a bude sa pripravovať na smrť. Povedal, že ráno pred popravou už nebude s nikým hovoriť. Ďakoval nám, že sme sa rozhodli prísť na ten neľahký koniec a byť s ním, nesmieme mu však zazlievať, že sa nám už nebude venovať, to už nebude svetská cesta. Veľmi srdečne nám potriasol ruku, objal nás a dojatý odchádzal. Neprejavoval smútok, ani strach, bol však zjavne rozcitlivený. Obdivoval som jeho duševnú silu i sebavedomý a hrdý postoj.

S dr. Grečom sme odišli, veľa času ani nálady na spánok do rána nebolo, no obaja sme ráno 18. apríla 1947 už o 5. hod. boli vo väznici krajského súdu. K exekúcii sa dostavili: zástupca Národného súdu Ľ. Benada, za Krajskú prokuratúru dr. Karol Novomeský, za MsNV Bratislava dr. Vasek, dvaja lekári a za povereníctvo vnútra R. Viktorin. Krátko pred predvedením odsúdeného prišiel do miestnosti väznice, kde sme boli zhromaždení, podplukovník (jeho meno mi uniklo, myslím však, že sa ohlásil ako Kratochvíl) a uviedol, že ho vyslal prezident republiky, aby mu podal správu o vykonaní rozsudku. Týmto výrokom som bol priam šokovaný a pokladal som vyslanie posla na Tisovu popravu za hrubú urážku národa, ktorého orgánom prezident očividne nedôveroval. Rozladenie som pozoroval i u ostatných prítomných.

Po predvedení odsúdeného Tisu, ktorý vošiel do miestnosti vzpriamene a hrdo, sme všetci prechádzali chodbou cez špalier nastúpených dozorcov a dozorkýň, na čele sprievodu šiel Tiso v sprievode stráží spolu s bradatým kapucínskym mníchom v komži a štóle. Skľučujúce ticho bolo priam absolútne, prerušované iba krokmi odrážajúcimi sa v zlej akustike chodby. Jedna z nastúpených dozorkýň nezvládla psychické vypätie a spustila kvílivý plač, ktorý strhol i ďalšie dozorkyne a dozorcov. Vznikol neuveriteľný zvuk davového plaču s ozvenami vysokých tónov kvílenia v akustike železobetónovej chodby, z ktorého mi behal mráz po chrbte. Sprievod prešiel na väzenský dvor, odsúdenec sa správal dôstojne, kráčal so vztýčenou hlavou tvrdým, istým vojenským krokom. Keď sprievod došiel k popravnému kolu, odsúdenec sa postavil k nemu, vedľa neho stál kapucínsky mních. Zástupca Národného súdu znovu prečítal enunciát rozsudku a rozhodnutie prezidenta republiky o zamietnutí milosti a odovzdal odsúdeného zástupcovi krajskej prokuratúry. Ten vyhlásil, že vykonáva rozsudok Národného súdu nad odsúdeným dr. Jozefom Tisom a odovzdal odsúdeného popravnému majstrovi, ktorý stál pri kole s dvoma pomocníkmi.

Kat v ošumelom občianskom obleku so žltkastými, kedysi bielymi semišovými rukavicami, mu zviazal ruky povrazom. Povrazom ho previazal aj pod pazuchami, vystúpil po rebríku k vrcholu kola a povraz spod pazúch prevliekol cez kladku. Jeho pomocníci vytiahli odsúdenca hore na kôl a povraz držali tak, aby odsúdený visel vo vzduchu zachytený pod pazuchami. Kat potom zostúpil, zviazal nohy odsúdeného, previazal dlhý povraz od nôh, pretiahol ho kladkou na spodku kola a koniec povrazu podal pomocníkom, ktorí držali aj povraz prevlečený cez hornú kladku. Kat znovu vystúpil po rebríku na vrcholec kola, pripevnil na krk odsúdenca sľučku a zavesil ju na hák kola. Keď dal povel, holomci pustili odsúdenca visiaceho na povraze cez pazuchy a nacvičeným pohybom trhli povrazom od nôh. Ten váhou tela a ťahom od nôh padol do slučky pod krkom, zavesenej na kole a pritom sa kat hore na kole pokúšal trhnutím slučky odsúdencovi zlomiť krčný stavec. Zrejme sa mu to nepodarilo. Nedošlo k prerušeniu miechy, odsúdený sa dusil, začal chrčať, niekoľko ráz trhol telom a po chvíli roztvoril ruky, pokiaľ mu to dovolil povraz. Zo zopnutých rúk vypadol veľký, kovový, podľa zvuku strieborný kríž, a po páde na betónovú dlažbu v tom strašnom tichu ostro zacvendžal. Telo obeseného zmeravelo a po niekoľkých minutách ticha prokurátor vyzval lekárov. Lekári súhlasne konštatovali smrť odsúdeného a prokurátor vyhlásil, že rozsudok smrti obesením bol vykonaný.

S dr. Grečom sme zdrvení priebehom exekúcie spolu odišli. Keď sme prechádzali prázdnou ulicou smerom k Metropolu, zo všetkých okien činžových domov Záhradníckej ulice sa dívali ľudia. Išli sme stredom vozovky, naraz sa začali otvárať okná, ľudia na nás volali a naznačovali rukami a plecami akoby otázku, čo je? Z mnohých okien nám padali pod nohy kvety. Boli sme ešte rozrušení prežitou scénou.

J. Tiso sa počas popravy správal neuveriteľne sebavedome, hrdo a dôstojne, akoby sa ho to netýkalo a nešiel na smrť. Vyvolalo to vo mne obdiv a priznám sa, že som mal obavy, že pri jeho masívnej postave poprava nebude dôstojná. Tiso od predvedenia až po smrť už nepovedal ani slovo, ale v očiach mu bolo vidieť hrdé sebavedomie.

Vošli sme do kaviarne Metropol, kde nás ihneď obstúpili ľudia, ktorí tam čakali a naliehali, aby sme rozprávali o priebehu popravy.

Odmietli sme, nevypili sme ani objednanú kávu a odišli sme. Prijal som pozvanie zástupcu americkej tlačovej agentúry Associated Press, môjho známeho redaktora Valacha. Zašli sme do jeho kancelárie a tam som Valachovi nadiktoval dojmy z práve prežitých chvíľ. Správa vyznela dobre a bola považovaná za novinársky úspešnú, lebo ako som sa od Valacha dozvedel, dostal za ňu mimoriadnu odmenu.

Ešte v deň popravy sme sa s dr. Grečom stretli s príbuznými dr. Tisu a dohovorili sme sa s nimi, že z ich poverenia požiadame o vydanie mŕtvoly príbuzným. Vyhľadali sme na štátnom zastupiteľstve dr. K. Novomeského, potom dr. K. Vagača. Tlmočili sme im prosbu príbuzných a podali i písomnú žiadosť. Sľúbili nám, že o vydaní mŕtvoly bude rozhodnuté najneskôr na druhý deň. Rozhodnutie však nevydali, 18. apríla 1947 bol piatok, v sobotu som bol znovu za vecou, ale dostal som vyhýbavú odpoveď. Bolo zjavné, že mŕtvolu nevydajú a my sme nemali právny prostriedok, aby sme si vynútili vydanie ostatkov. Nadchádzala nedeľa. S dr. Grečom sme sa dohodli, že spolu s príbuznými Jozefa Tisu zájde ešte v pondelok na štátne zastupiteľstvo, hoci sme vedeli, že neuspejeme. Za tejto situácie som nepokladal za potrebné zostať v Bratislave, a preto som v sobotu odcestoval do Žiliny. Dr. Grečo ma telefonicky informoval, že nič nedosiahol, štátne zastupiteľstvo ho odkazovalo na povereníctvo pre pravosúdie, tam zasa na mestský národný výbor. Už bolo zjavné, že mŕtvolu niekde pochovali a do úvahy mohla pripadať len exhumácia. To však patrilo do právomoci administratívneho orgánu. Príbuzní dr. Jozefa Tisu preto žiadali exhumáciu ostatkov, ktoré mienili umiestniť v rodinnej hrobke v Bytči, hoci nebohý si želal, aby ho pochovali v Bánovciach nad Bebravou. Brat nebohého Ján Tiso sa domáhal nielen exhumácie, ale dokonca balzamovania. Z politických dôvodov a z obavy pred prejavmi sympatií Tisu však alebo pochovali tajne, alebo dokonca spopolnili. Nič konkrétne sme sa nedozvedeli. Čerstvé hroby na Martinskom cintoríne nasvedčovali, že Tisu tajne pochovali tam a ľudia sa pri nich aj zhromažďovali. Neznámy pisateľ poslal redakcii Katolíckych novín v Bratislave zrejme lingovaný výpis zo zápisu o zasadaní vlády ČSR, podľa ktorého minister vnútra Nosek referoval o spopolnení mŕtvoly J. Tisu a o rozptyle popola.

Po rokoch bývalý žalobca v procese, dr. A. Rašla, tvrdil, že pokiaľ on vie, Tiso bol pochovaný do zeme. Zabezpečoval to vraj člen štátnej bezpečnosti Vincent Medek. Aby zmiatol prenasledovateľov najskôr vozil mŕtvolu v rakve po okolí Bratislavy, až napokon pochoval telo na Martinskom cintoríne v Bratislave, kde bolo pripravených niekoľko hrobov. V jednom z nich leží pochované Tisovo telo. (Táto verzia vyplýva z rozhovoru Pavla Čarnogurského s dr. Antonom Rašlom zo 4. decembra 1982, ktorý publikoval slovenský dvojmesačník v emigrácii Horizont. Máj – jún 1983.)

Zdroj: Rašla, Žabkay – Proces s dr. Jozefom Tisom, www.protiprudu.org