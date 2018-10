Spojené kráľovstvo – miznúci biely Brit

Impérium, nad ktorým slnko nikdy nezapadá

Spojené kráľovstvo, kedysi celosvetové impérium. Únia Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska bola multikultúrnou úniou vlastným pričinením. Bez ohľadu na to zostala väčšina Írov v Írsku. Väčšina Walesanov zostala vo Walese a väčšina Škótov zostala v Škótsku. Anglicko bolo zďaleka väčšinovo anglické.



Všetky prvky únie si teda ponechali svoje odlišné kultúry a dokonca i dnes má Škótsko iný cit pre kultúru než Anglicko. Toto sa však mení. Niektoré časti Anglicka už vôbec nepôsobia veľmi anglicky. Je to trend, ktorý začal po druhej svetovej vojne a v posledných rokoch sa len stal zjavnejším.

Oko za oko

V určitom okamihu v čase sa obyvatelia Spojeného kráľovstva rozšírili do celého sveta. Spojené štáty, Kanada, Austrália, Nový Zéland a aj Južná Afrika. Všetky tieto krajiny utvárali usadlíci, ktorí opustili svoj daždivý ostrov kvôli svetlejšej budúcnosti. V súčasnosti ľudia z celého sveta opúšťajú svoje tropické krajiny, aby našli prosperitu v Spojenom kráľovstve. Mohli by ste povedať, že je to scenár „oko za oko“. Briti to urobili v minulosti, takže je spravodlivé, aby prišiel rad na nich. Čo sa však stane Spojenému kráľovstvu z pohľadu demografie?

Navyše, ak konať „spravodlivo“ znamená, že Briti stratia kontrolu nad svojou vlasťou, mali by naozaj túžiť po spravodlivosti? Po celú históriu každý dobýjal a bol dobytý. Zdá sa byť šialené, aby sme sa pokúsili vysvetliť, čo sa naozaj stalo a vykompenzovali to. Napokon, Britov si podrobili anglosaské kmene z Nemecka, Normani zo Škandinávie a Francúzi sa o to pokúsili taktiež.

Súčasná demografia

Spojené kráľovstvo má okolo 65 miliónov obyvateľov. Ich počet je v skutočnosti nižší než počet Francúzov či Nemcov. Z týchto 65 miliónov žije takmer 55 miliónov v Anglicku. Len niečo cez 5 miliónov je v Škótsku. Len 3 milióny sú vo Walese a ani nie 2 milióny v Severnom Írsku.

Aké je demografické rozdelenie medzi týmito 65 miliónmi ľuďmi, keď sa pozrieme na etnicitu? Takmer 90 % z nich, alebo 87 %, aby sme boli presnejší, je klasifikovaných ako bielych. Údaje sú z roku 2011, takže došlo k určitým zmenám, keďže v posledných rokoch nastal veľký príliv migrantov. Napriek tomu, že sú trochu neaktuálne, nám poskytujú slušný prehľad.

Druhou najväčšou etnickou skupinou sú Afričania/černosi, tvoriaci 3 %. Indovia, Pakistanci a Bangladéšania tvoria spolu takmer 5 % celkovej populácie. Všimnite si, že najväčšia skupina sa nazýva „bieli“ a nie „bieli Briti“. To znamená, že zahŕňa všetkých Európanov, ktorí sa presťahovali do Spojeného kráľovstva vďaka zákonom Európskej únie o voľnom pohybe osôb.

Narodení doma verzus narodení v cudzine

Obrázok nižšie ukazuje percentuálny podiel obyvateľov narodených v Spojenom kráľovstve verzus podiel obyvateľov narodených mimo Spojeného kráľovstva. Všimnite si, že sa tam nič nehovorí o ich etnicite. Etnickí Číňania sa mohli narodiť v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo etnickí belosi sa mohli narodiť mimo neho.

Na tomto grafe vidíme, že už v roku 1951 sa 4,3 % populácie Spojeného kráľovstva narodilo v cudzine. Vidíme, že tento percentuálny podiel stúpa a stúpa, s tým, že už v roku 2011 dosiahol 13,4 %. Samozrejme, tí, ktorí sa presťahovali do Spojeného kráľovstva z cudziny počas 50-tych, 60-tych a 70-tych rokov, budú mať deti, ktoré sa v 90-tych a nasledujúcich rokoch budú javiť ako „rodení domáci“. Takže percentuálny podiel domácich narodených nevypovedá nič o tom, kto budú „bieli Briti“. A nevypovedá nič ani o tých, ktorí sa po kultúrnej stránke cítia byť súčasťou Anglicka, ani o tých, ktorí prijali britskú kultúru.

Veľký nárast migrácie od roku 2001 je bezpochyby zapríčinený prílevom ľudí z východnej Európy, ktorým bol povolený vstup na základe členstva v EÚ. Navyše, medzi ľudí narodených mimo Spojeného kráľovstva patria americkí, kanadskí či austrálski potomkovia britských usadlíkov, ktorí sa v súčasnosti vracajú do Spojeného kráľovstva. Niektorí pravicoví fanatici radi veria, že Spojené kráľovstvo už zaplavili ľudia indického pôvodu a že tých 13,4 % sú všetko ázijskí migranti. To je, samozrejme, krajný nezmysel a kvôli tomu u ľudí, ktorí pozorujú realitu, strácajú dôveryhodnosť. Opäť, v roku 2011 sa 87 % Británie považovalo za bielu.

Budúcnosť Britov

Organizácia spojených národov predpovedá, že populácia do roku 2050 vzrastie na 69 miliónov ľudí. Aby sa to stalo, do Spojeného kráľovstva musia v nadchádzajúcich desaťročiach migrovať viac než 4 milióny ľudí. Prečo to musia byť migranti? Lebo miera pôrodnosti Spojeného kráľovstva je pod úrovňou obnovy. S mierou 1,8 dieťaťa na ženu sú pod úrovňou obnovy, ktorou je 2,1 dieťaťa na ženu. Bez migrácie sa populácia Spojeného kráľovstva zmenší. Ďalších 6 % populácie budú imigranti v nadchádzajúcich rokoch, hlavne z Ázie a Afriky, aby to boli dokopy tieto 4 milióny.

Oxfordská organizácia Migration Observatory tiež určila niektoré demografické trendy pre Spojené kráľovstvo. Podľa profesora Davida Colemana budú bieli Briti menšinou vo vlastnej krajine pred rokom 2070. Presnejšie je to určené na rok 2066. Radi by sme zdôraznili, že medzi bielych Britov nepatria ostatné európske národy. To však nerobí záver o nič menej vážnym.

V knihe „Prečo viac nehovorím belochom o rase“ je Colemanov výskum citovaný taktiež. Výskum nie je spochybňovaný či vyvrátený, je prijímaný ako fakt. Jedinou otázkou knihy je, „No a čo?“ Komukoľvek, kto si váži britskú kultúru, sa tá rečnícka otázka zdá byť rovnako neznalá ako konfrontačná. Samozrejme, britská kultúra je rozdelená na anglickú kultúru, škótsku kultúru, waleskú kultúru a írsku kultúru. Škóti, Walesania a Íri si svoju kultúru uchovajú snáď dlhšie, keďže migrácia sa sústreďuje na Anglicko. Ale anglická kultúra, o ktorej napísala Kate Fox bestseller, môže byť zatlačená na vidiek a do Cornwallu. Nahradí ju kultúra nových prisťahovalcov.

Islam v Spojenom kráľovstve

Do roku 2050, podľa Pew Research, islam v Spojenom kráľovstve vzrastie na 9,7 % až 17,2 % populácie, v závislosti od úrovne migrácie. Najnižšia je nulová migrácia, najvyššia je súčasná vysoká úroveň migrácie. V súčasnosti to predstavuje 6,3 %. Hoci priemerná Britka má mieru pôrodnosti 1,8 dieťaťa, u moslimiek v Spojenom kráľovstve je to 2,9. O viac než jedno dieťa na ženu. V priemere takmer tri deti na každú moslimku v Spojenom kráľovstve. To je dôvod, prečo bude percentuálny podiel moslimov rapídne stúpať aj pri nulovej migrácii.

Vyjadrené číslami namiesto percent, tento nárast by v Spojenom kráľovstve mohol znamenať 4 až 13 miliónov ľudí. V rokoch 2010 až 2016 bolo 43 % všetkých migrantov vstupujúcich do Spojeného kráľovstva moslimami. Zvyšok budú buď hinduisti z Indie alebo kresťania z východnej Európy.

Londýn

Nielenže väčšina ľudí žije v Anglicku, ale Londýn je zďaleka najväčším mestom. V Londýne žije takmer 9 miliónov ľudí, pričom druhým najväčším mestom je Birmingham. Lenže on má len niečo cez 1 milión obyvateľov. Sotva prekvapí, že Londýn je najväčším mestom v Európskej únii, za ktorým na druhom mieste nasleduje Berlín len s polovicou londýnskej populácie.

Coleman predpovedal, že dlho pred rokom 2066 budú bieli Briti menšinou v mladších vekových kategóriách a v mestských oblastiach. Londýn môže byť jedným príkladom, ale Birmingham a ostatné veľké mestá sú podobné. Už v roku 2013 sa bieli Briti stali v Londýne menšinou, lebo tvorili len 45 % obyvateľov veľkomesta. Londýn predbehol zvyšok Anglicka len o pár desaťročí.

Záver

Každému je jasné, že Spojené kráľovstvo zažíva vážne demografické zmeny. V dôsledku politickej klímy v krajine sa o tejto téme nedá diskutovať. Už odkedy mal Enoch Powell prejav pomenovaný „Rieky krvi“ je téma demografických zmien okamžite dávaná do súvislosti s rasistickými názormi. Ten prejav znamenal koniec Powellovej politickej kariéry.

Odhlasovanie Brexitu snáď ukazuje, že Angličania už majú plné zuby toho, akým spôsobom im vládnu. Napokon, nikto sa ich nikdy nepýtal, či toto je to, čo chcú. Pre ukončenie demografickej zmeny budú potrebovať viac než Brexit. Potrebovali by drastické zmeny vo vláde, čo sa v dnešnej Británii zdá byť vysoko nepravdepodobným.

V súčasnosti 37 % Britov hovorí, že sa kvôli migrantom už necítia vo svojej krajine ako doma. Ťažko to niekoho prekvapí, keď kráčate celými štvrťami bez toho, aby ste začuli angličtinu.

