Sme Rodina ako riadená opozícia

Sme Rodina a líder multiotec Boris Kollár sú riadená opozícia a na oko protisystémový hráč v službách trhovej demokracie. Strana mieri na priemerného voliča kotlebovcov a jej cieľom je ukradnúť voličov strane ĽSNS.



Je to názor, ktorý sa pošuškáva v internetovom suteréne. Kde-tu zachytím komentár pod článkom od anonymného prispievateľa, ale nič viac, žiadne analýzy na túto tému nie sú. Je to pravda, alebo nie? Ak áno, slovenská verejnosť to musí vedieť, aby sa nedala riadenou opozíciou oklamať.

Preto som sa rozhodol pravdivosť tohto názoru preskúmať.

To, či je ľubovoľná politická organizácia nezávislá alebo prepojená s inou zistíme poctivým preskúmaním troch skutočností: personálneho prepojenia, ideológie strany a činnosti strany. Pri jednoznačnej zhode v jednom bode alebo pri zhode vo viacerých bodov platí, že daná organizácia je napojená na inú organizáciu.

Príkladom nech je odborová organizácia. V prípade, že sú odbory riadené predstaviteľmi tretej a štvrtej úrovne politickej strany či lokálnymi politikmi, teda málo známymi tvárami, sú to odbory danej politickej strany. Ak majú odbory a nejaká sociálno-demokratická strana opakovane spoločné akcie, sú prepojení a spolupracujú. A keď sú odbory ideologicky sociálno-demokratické, budú podporovať iba sociálno-demokratické riešenia spriaznenej strany, žiadné iné, ani komunistické.

Logicky, riadená opozícia bude mať ideológiu a činnosť veľmi podobnú so stranou, ktorej sa majú hlasy ukradnúť.

Poďme teda posúdiť politickú stranu Sme Rodina z týchto troch hľadísk.

Za prvé: Personálne prepojenie

Nie sú známe žiadne osobné prepojenia Borisa Kollára na predstaviteľov súčasného režimu.

Mediálne najvýraznejší podpredseda je Milan Krajniak alias posledný križiak, ktorý je predsedovou pravou rukou. Na kandidátnej listine strany si vyslúžil druhé miesto. V Bratislave prevádzkuje malú kaviareň. Má bohatú minulosť. Bol v riadiacich funkciách štátu dlhé roky. Figuruje v kauze Gorila – je priamy aktér Gorily. Spis Gorila popisuje, ako si mocní podnikatelia presadzovali svoje záujmy. Mali vlastných agentov na ministerstvách a úradoch, ktorí konali presne tak, ako im to ich mecenáši prikázali. Ako o jednom z nich sa v spise Gorila hovorí práve o Milanovi Krajniakovi, ktorý mal ako člen prezídia FNM hlasovať tak, ako Penta pískala – mal odobrovať pochybné obchody na prerozdelenie štátneho majetku.

Krajniak za sebou má vzrušujúci podnikateľský príbeh plný intríg, podvodov a deliktov. Juraj Krajniak, Milanov brat bol majiteľom spoločnosti na výrobu alkoholických nápojov, ktorú vyšetrovala polícia pre podozrenie z nelegálneho obchodovania s alkoholom a podvodov pri odvádzaní spotrebnej dane. Krajniak a Peter Bleha skupovali a personálne obsadzovali firmy tesne pred konkurzom s cieľom zmocniť sa nehnuteľností, veriteľom bránili presadzovať svoje záujmy a marili konkurzné konania a exekúcie. Ďalšou kauzou, s ktorou je spájaná osoba Krajniaka, je kauza „Odpočúvací systém“, pre ktorú bolo voči nemu vznesené obvinenie pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, spáchaného formou spolupáchateľstva. Dalo by sa pokračovať ešte dlho, na to tu bohužiaľ nie je priestor.

Krajniak je veľmi dobrý kamarát Daniela Lipšica, bývalého ministra vnútra (2010-2012). V období mečiarizmu sa obidvaja pohybovali okolo mládežníckych politikov z Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska, mládežníckej organizácie KDH, a Občiansko-demokratickej mládeže, kde sa spoznali. Neskôr boli spolu v KDH. Po voľbách v roku 2010 ho Lipšic vymenoval za poradcu ministra vnútra pre rómsku problematiku. KDH opustili v rovnakom roku a spoločne založili neúspešné hnutie NOVA. NOVA sa spojila s Matovičovým OĽaNOM. V roku 2014 opustil hnutie NOVA. Aktuality dňa 7.3.2017 priniesli správu, že SaS a OľaNO-NOVA budú v krajských voľbách spolupracovať.

V žiadnom prípade nemôže ísť o akéhosi bojovníka proti korupcii ani novú tvár na Kollárovej kandidátke.

Zaujímavá postavička je Peter Pčolinský, mediálne tretí najvýraznejší člen strany, brat Vladimíra Pčolinského. Je to organizátor protestov Gorila, na ktorých vystupovali na jednom pódiu Matovič, Lipšic a Sulík. Vtedy vytvorili veľkú predvolebnú koalíciu. Pčolinský odmietal obvinenia z politizácie protestov. Už v roku 2015 avizoval vznik nového, bližšie nešpecifikovaného politického subjektu, o spolupráci s Kollárom vtedy nepadol ani náznak.

Vladimír Pčolinský je blízky spolupracovník Daniela Lipšica. Pohyboval sa v prostredí kresťaských demokratov od svojich študentských čias. Do roku 2002 pracoval na komunikačnom odbore KDH. Následne spravil rýchlu kariéru: V júli 2010 ho prijali do radov polície a okamžite dostal hodnosť kapitána a plat takmer tritisíc eur. Bol dočasne poverený výkonom pozície generálneho riaditeľa Kancelárie ministerstva vnútra v dobe, keď mu šéfoval Lipšic. Objavil sa na mieste Lipšicovej autonehody, hoci doteraz nikto nevie, čo tam hľadal. Pčolinský povedal, že mu doniesol minerálku a bundu. Aktuálne pôsobí za údajne symbolickú odmenu ako hospodár poslaneckého klubu Sme Rodina- Boris Kollár.

O „nezávislosti“ strany svedčí i pozoruhodný výrok jej predsedu: „Doteraz som nechcel žiadne ministerstvo, ani ho nechcem, ale na jednej veci budem trvať: Aby bol ministrom vnútra Daniel Lipšic,“ povedal Kollár po prebratí osvedčenia o zvolení do parlamentu. Prečo by mal Kollár trvať na takomto niečom, ak nie je na Lipšica napojený?

Ďalší členovia sú Martina Šimečková, bývalá moderátorka TV Markíza, niekoľko podnikateľov, či Petra Krištúfková, jedna z partneriek Borisa Kollára, ktorá prežila vzťahy s Róbertom Diničom a Petrom Havašim, bývalými členmi slovenského podsvetia. V minulosti bola obžalovaná z podvodu ohľadom predaja budovy istej spoločnosti, no súd ju nakoniec oslobodil.

Záver: Personálne prepojenie strany Sme Rodina na štandardné strany a súčasný režim je teda zrejmé. Sme Rodina je cez Krajniaka napojená na Daniela Lipšica a Igora Matoviča, existuje tu aj prepojenie smerujúce k Richardovi Sulíkovi. Cez Petra Pčolinského je znovu napojená na Daniela Lipšica, Igora Matoviča, Vladimíra Pčolinského a Sulíka. Ďalší členovia sú ľudia z hlavného prúdu, hoci nie z jeho jadra, to by bolo nápadné.

Za druhé: Ideológia strany

Rozhodne sa jedná o protestnú konzervatívnu a euroskeptickú stranu.

Na webstránke uvádzajú, že vznikli ako reakcia na situáciu na Slovensku a v Európe, citlivo vnímajú ohrozenie slovenských rodín zvnútra, prebiehajúcu moslimskú inváziu, ktorá ohrozuje nielen našu kultúru, vierovyznanie a slobodu, ale aj naše domovy a rodiny, a budú všetkými dostupných prostriedkami chrániť hranice. Ohrozenie zvnútra predstavujú finančné skupiny a oligarchovia, ktorí už roky cez politické bábky vyciciavajú štátny rozpočet.

Takto sa aj prezentujú. Naozaj hovoria o slovenských rodinách, moslimskej invázii, kultúre, domovoch, hraniciach, ale aj o finančných skupinách a oligarchoch.

Potenciálnou indíciou k hlbšiemu pochopeniu ideológie strany Sme Rodina môže byť aj uniknutý rozhovor Matoviča s Procházkom. Prochádza v rozhovore povedal, že Kotleba v parlamente sa mu zdá čoraz pravdepodobnejší. Matovič odpovedá, že ísť na Kotlebu by sa dalo tak, že bude prezentácia rovnakých tém, ale jemnejšie a rozumnejšie. A budú tam síce tvrdé, možno tvrdšie vyhlásenia, aby ľudia videli, že sa hovorí to, čo Kotleba, ale nie rovnako, aby mali istotu. Mal by to byť protest s antisystémovým prvkom.

O pol roka neskôr, v auguste 2015 Kollár z tepla domova nadáva na imigrantov. O tri nesiace neskôr, v novembri 2015 Kollár prevzal bývalú Stranu občanov Slovenska a premenoval ju na hnutie SME Rodina – Boris Kollár.

Avšak pravdivosť uniknutého rozhovoru nebola štátnymi orgánmi potvrdená. Je celkom možné, že obsah telefonátu bol pozmenený za účelom manipulácie a rozhovor môže byť politickou fabrikáciou.

Záver: Ideológia riadenej opozície je približne zhodná s ideológiu strany, ktorej chcú ukradnúť voličov, sedí to. Kollár hovorí to, čo Kotleba, lenže jemne a civilizovanejšie.

Za tretie: Činnosť strany

Činnosť strany SME Rodina spočíva najmä vo verejných vyhláseniach a verejnej prezentácií; ostatná činnosť je zanedbateľná. Vybral som vzorku vyhlásení (podobných vyhlásení by som mohol uviesť na celú stranu A4):

Boris Kollár označil blogera Jána Benčíka za fašistu. Viceprimátorky košického kraja sa verejne spýtal „a koho zastupuješ ty, krava?“. Verejne podporovali návrh pre zmenu minimálneho počtu členov cirkví z 20 000 na 50 000. Boris Kollár: My tu riešime horalky a odznak na klope a zatiaľ nás Holjenčík okradol o stámilióny eur. Na Slovensku je päť ľudí, ktorí ovládajú celú krajinu. Prečo mám znášať, aby ma riadil nejaký pripečený politik z Bruselu?! Kollár kritizoval politikov za prístup ku Kotlebovi. Štandardní politici patria minulosti. Blaha, ste farizej!

Boris Kollár: Teším sa, ako budú musieť slniečkári napochodovať do zadku pána Trumpa. Výzvu proti fašizmu som nepodpísal ani nepodpíšem, mňa nebude žiadnych sto osobností zaväzovať, ako sa mám správať. Začne to sobášmi v kostoloch a pokračovať to bude legalizáciou pedofílie. Kiska sa načisto pomiatol. Politici vnímajú zákaz buriek ako predčasný, podporí ho Boris Kollár. Eurohajzli nám vyčíslili pokutu za každého neprijatého privandrovalca.

Dôležité je všimnúť si, že Kollár a jeho hnutie perfektne reflektujú nálady a postoje čitateľov alternatívnych médií.

Kollár používa vulgárnejšiu a ľudovú reč, výber mnohých slov má z alternatívnych médií, hoci to robí jemnejšie a rozumnejšie než Kotleba.

Kotleba povie: „Musíme vystúpiť z Európskej únie.“ Kollár hovorí: „Súhlasím s vystúpením z Európskej únie za určitých okolností.“ Kotleba hovorí: „Svet ovládajú anglo-židovské skupiny ako Bilderberg, Rímsky klub, atď.“ Kollár kontruje: „Na Slovensku je päť ľudí, ktorí ovládajú celú krajinu.“ Kotleba: „Mimovládne organizácie financované zo zahraničia je treba zakázať.“ Kollár napodobňuje: „Pokiaľ sa nezbavíme tých slniečkárskych extrémistov, tak to neprestane!“ Kotleba: „Kiska je zradca národa a prvý americký prezident.“ Kollár: „Kiska sa načisto pomiatol.“ A tak ďalej. Je to to isté, len jemnejšie a napohľad rozumnejšie.

Tu je jasne vidieť, že Sme Rodina mieri na priemerného voliča kotlebovcov. Je to jej cieľová skupina, jej hlavný zdroj hlasov. Hlas, ktorý získa Kollár stratí Kotleba a hlas, ktorý stratí Kollár získa Kotleba. Takže čím viac hlasov pre Kollára, tým menej pre Kotlebu. Za týmto účelom bolo hnutie Sme Rodina vytvorené: aby kradli hlasy kotlebovcom.

Zároveň je toto ten dôvod, pre ktorý Boris Kollár nie je mediálne lynčovaný a prečo ho poslanci z koalície aj opozície za „fašistické“ vyhlásenia nedémonizujú. Stratené hlasy kollárovcov by mohla získať ĽSNS.

Samozrejme, nie je pravda, že nikto Kollára za jeho „fašistické“ vyhlásenia nekritizuje, ale je to podozrivo umiernená kritika.

Záver: Činnosť strany Sme Rodina teda perfektne zodpovedá činnosti riadenej opozície: Sme Rodina robí úplne presne také veci, ktoré oslovujú neštandardných, znechutených, frustrovaných a protisystémovo naladených voličov, čím kradne hlasy opozícií skutočnej.

Kauza Čistý deň

Kollár nie je médiami démonizovaný za jeho „fašistické“ vyhlásenia. Výnimku predstavuje kauza Čistý deň. Kollár si písal s chovaňkyňou protidrogového zariadenia, chcel s ňou pohlavný styk a údajne bola neplnoletá. Následne vypukla mediálna bomba a opozičné aj koaličné strany začali Kollára lynčovať. Pýtam sa: Aký význam má odstavenie Sme Rodina, keď sa automaticky ich voliči prelejú k ĽSNS?

Vysvetľujem si to tak, že nejde o systémovú akciu. Lebo systém nemá záujem diskreditovať Kollára.

Je to tak, že existujú rôzne záujmové skupiny s rôznymi – aj konkurenčnými – cieľmi. Každý politik i oligarcha sleduje iba svoje individuálne záujmy. Dôvody, pre vyvolanie tejto kauzy ma napadajú rozličné. Pomsta Erika Tomáša za jeho nedávne poníženie. Treba prekryť zlyhania vlády akými sú energie, VšZp, zlyhanie Richtera. Môže to byť byť akcia niektorého z Kollárových konkurentov z biznisu. Prípadnie niečo iné. Avšak určite nejde o systémovú akciu.

Malý postreh: Do kauzy Čistý deň sa záhadne a neštandardne zapojil Daniel Lipšic. Predložil šokujúce dôkazy. Novinárom poskytol časť trestného oznámenia, z ktorého jasne vyplýva, že 18-ročnú Simonu manželia Tománkovci vo výpovediach výrazne ovplyvňovali. Mala byť pod vplyvom drog. Ďalej Lipšic tvrdí, že Peter Tománek trpí závažnou diagnózou a je zarážajúce a šokujúce, že vedie resocializačné centrum. Diagnózu odmietol konkretizovať.

Komentujúci na portáli Ďatel.sk to ohodnotil tak, že „Lipšic, o ktorom Kollár prehlasuje, že ho chce za ministra vnútra, priskočil hneď mediálne prekryť zverejnené Kollárove prasačinky“.

Ďalšia otázka znie: prečo práve Daniel Lipšic s tvrdými obvineniami mediálne zaútočil na vedenie resocializačného centra, ktoré ničí meno Borisa Kollára? Správny konšpirátor by mohol tvrdiť, že Lipšic nechce, aby Kollár strácal preferencie.

A prečo sa vlastne ten Lipšic motá okolo Kollára? Toto je ďalšie potvrdenie personálneho prepojenia Sme Rodiny na štandardných politikov a garnitúru.

Je to tak: Sme Rodina je riadená opozícia

Fakty sú zrejmé. Sme Rodina je cez Krajniaka napojená na Daniela Lipšica a Igora Matoviča, existuje tu aj prepojenie smerujúce k Richardovi Sulíkovi. Cez Petra Pčolinského je znovu napojená na Daniela Lipšica, Igora Matoviča, Vladimíra Pčolinského a aj na Sulíka. Činnosť strany zodpovedá činnosti riadenej opozície: Sme Rodina robí úplne presne také veci, ktoré oslovujú neštandardných, znechutených, frustrovaných a protisystémovo naladených voličov, čím kradne hlasy skutočnej opozícii. Aj ideológia je približne zhodná so stranu, ktorej chcú ukradnúť voličov. To je jednoznačná zhoda v troch z troch skutočností na odhalenie prepojení medzi politickými organizáciami.

Záver skúmania je jednoznačný: Áno, strana Sme Rodina je riadená opozícia. Boris Kollár je len ďalší zradca slovenského národu do počtu. Chce sa v politike pozabávať, zažiť nejaké to „vzrúšo“. Ale Slovákom nijako nepomôže.

Dôvod, kvôli ktorému bola Sme Rodina založená, je raketový rast preferencií strany ĽSNS. Bolo potrebné založiť „protisystémovú stranu“, ktorá bude hovoriť na oko to isté, čo Kotleba, ale nikto zo štandardných na ňu útočiť nebude. Cieľ je ukradnúť kotlebovcom čo najviac voličov.

Pretože aká by mohla byť situácia, ak by hnutie Sme Rodina nevzniklo? Volebný výsledok kollárovcov bol 6,62 %. Kotlebovci získali 8,04 % oprávnených voličov. Dá sa predpokladať, že ak by Sme Rodina neexistovala, veľké množstvo z 6,62% voličov by pravdepodobne získala strana ĽSNS. To by ďalej znamenalo, že ĽSNS by mala výrazne lepší volebný výsledok a existencia súčasného systému aj kšefty v politike by mohli byť vážne ohrozené. Ďalej by mohla vzniknúť krízová situácia, kedy by bola potrebná farebná široko spektrálna super-koalícia ako jediný spôsob zloženia vlády bez Kotlebu. Ohrozilo by to kšefty v politike a na ministerstvách.

Tu je opäť jasne vidieť, že cieľom riadenej opozície Sme Rodina je ukradnúť kotlebovcom čo najviac voličov.

Kollár skrátka ukradol agendu Kotlebovi – veď do parlamentu sa dostal len kvôli zbesilému útočeniu na imigrantov, čo oslovilo predovšetkým voličov kotlebovcov. To isté spravil v nedávnych holandských voľbách holandský premiér Mark Rutte. Rutte ukradol agendu Geertovi Wildersovi tak, že nepovolil vstup tureckým predstaviteľom vstup do Holandska na ich politické mítingy a tak sa prezentoval ako tvrdý chlap, ktorý rázne zakročí proti imigrantom.

Boris Kollár nezmení nič: neprestane kradnúť, neschváli zákony pre ľudí, nezvýši životnú úroveň, nevybuduje národné hospodárstvo. Jediná jeho úloha je udržiavanie statusu quo. Lebo je riadená opozícia.

Predstava Sulíka, Matoviča a Lipšica

Sulík, Matovič a Lipšic si to zrejme predstavujú tak, že si nájdu nejakú populárnu charizmatickú postavičku, s pomocou médií z nej urobia premiéra a budú postavičke diktovať svoje podmienky. Zatiaľ čo sa postavička bude v politike zabávať a zažije trochu „vzrúšo“. Súkromný sektor je nuda. Páni predsedovia Kollárovi nanominujú do vlády svojich ministrov, zaviažu ho plniť určitý vlády program a ak bude chcieť tento „líder“ presadiť niečo proti ich vôli, jednoducho na to nebude mať poslancov, pretože ich budú ovládať Sulík, Matovič a Lipšic.

Páni predsedovia nehľadajú lídra a potenciálneho premiéra, ale politického bieleho koňa, ktorého by radi posadili na čelo schránkovej vlády, a z pozadia by ju riadili ako Široký svoje firmy z Bahám.

Mimochodom. Konečne sa opäť dostal Daniel Lipšic do vysokej politiky. Tak teda, poradilo sa mu to, jupíí! Zagratulujme mu.

Aj kollárovci sú čiastočne prospešní

Rád by som sa vyjadril k téme riadenej opozície aj zo širších súvislostí.

Vznik a odovzdávanie hlasov riadenej opozícií je zlá vec. No má to aj dobrú stránku.

Prvá vec je, že tlak erejnosti na vládnuce elity musel byť skrz predvolebné preferencie kotlebovcov obrovský. Okamžite sa rozhodli vytvoriť riadenú opozíciu s napoly extrémistickými názormi. Ľudia pomaly prestávajú hltať režimovú propagandu. To je dobré.

Druhá dobrá správa je, že hranica únosných názorov sa bude rýchlo posúvať a médiá nezmôžu nič!

Hore uvedené vyhlásenia majú kollárovci teraz. Ale o pol roka to stačiť nebude. Čo budú musieť kollárovci hovoriť nasledujúce tri roky len aby si udržali voličov? Čo budú musieť spraviť, aby sa v parlamentných voľbách 2020 dostali do parlamentu? Veď je iba rok po parlamentných voľbách a navrhujú zákaz výstavby mešít. A čo bude treba k tomu, aby získali masy voličov??

V médiách budú odznievať stále viac národné, kritické a politicky nekorektné názory. A médiá nespravia nič. Lebo nemôžu. Nemôžu kritizovať Kollára nakoľko stratené hlasy by sa automaticky preliali k ĽSNS. Na voličov kotlebovcov zasa nemajú dosah. Práve kvôli tejto konštelácii sa bude hranica únosného posúvať. Dúfam a mám veľkú nádej, že to vyústi v pozitívnu zmenu pre slovenský národ.

Do toho je treba započítať, že mainstreamové médiá zatiaľ prehrali každú bitku s alternatívnymi médiami a snaha zavrieť do väzenia každého s nekorektnými názormi taktiež beznádejne stroskotala. Sheila je národná hrdinka a tlak verejnosti bol tak veľký, že ju museli prepustiť. Ľudia ticho nebudú. Jetkotka NAKA je továreň na výrobu národných martýrov.

Som teda veľmi zvedavý, čo režimoví prisluhovači vymyslia teraz.

Najvtipnejšie na tom je, že kollárovci s kotlebovcami v radikálnych vyjadreniach súperiť nemôžu. Keby Kotleba mohol, vozil by sa do parlamentu na tanku so slovenským dvojkrížom (vojnovým) a počas jazdy by zdravil „Na stráž“. Kollár toto vyhrať nemôže. Ak pridá on, kotlebovci pritvrdia dvojnásobne.

Poznámka redakcie:

V nedeľňajšej relácii RTVS z 26.3.2017 „O 5 minút 12“ „posledný križiak“ Milan Krajniak čiastočne odkryl karty. Útočil na zástupcu ĽSNS Uhríka s rovnakou vehemenciou, ako zvyšok takzvanej „opozície“ a v jednom rade so zástupcom strany SMER. Text sa dnes javí viac ako pravdepodobný…

Autor: Michal, www.protiprudu.org

