Slováci – najslabší článok V4?

Pew Research Center, jedna z najznámejších organizácií zameraných na prieskum verejnej mienky, prišla nedávno s veľkým výskumom ohľadne postoja Európanov k rôznym otázkam či problematikám. Do prieskumu bolo zahrnuté i Slovensko. Pochopiteľne, že takéto prieskumy netreba brať hneď za 100 % smerodajné, ale Pew Research Center patrí k tomu rešpektovanejšiemu na trhu. Rozhodol som sa teda, že napíšem kratšie komentáre k niektorým vybraným otázkam, pričom sa sústredím predovšetkým na Slovensko a jeho porovnanie s krajinami V4.



1. Postoj k židom a moslimom

V prieskume sa účastníkov pýtali, či by boli ochotní prijať moslima alebo Žida/žida do svojej rodiny. V prípade postoja k moslimom z európskych krajín sú najmenej tolerantní Češi, kde iba 12 % z nich by bolo ochotných akceptovať moslima v rodine. Naopak, musím vyjadriť celkom počudovanie v prípade Slovákov, kde sa až 47 % vyjadrilo za akceptáciu moslima. Z krajín V4 sme teda dopadli ako najtolerantnejší k islamu (ak teda prieskum nezavádza). U Maďarov by akceptovalo moslima 21 % a u Poliakov 33 %.

Prečo by Slováci mohli byť takto tolerantní k moslimom, zatiaľ čo Česi nie? Myslím, že to bude predovšetkým silnejším zapojením českej alternatívnej scény do anti-islamizmu. Česi sú v tejto oblasti vďaka tomu vzdelanejší, lepšie informovaní, existuje tu rozsiahla sieť protimoslimských webov a fungovali tu vyslovene skupiny či organizácie zamerané proti islamizácii (Konvičkov Blok proti islamu a pod.). Taktiež českí politici (ako napr. Okamura) sa k islamu vyjadrujú častejšie a otvorenejšie. Na Slovensku podľa mňa stále chýba širšia spoločenská diskusia o islame a aj alternatívna scéna sa tejto oblasti podľa mňa dostatočne nevenuje (česť výnimkám ako bol Medzičas alebo i Prop). Máme teda v tomto smere čo doháňať.

Pokiaľ ide o postoj k Židom, tak opäť sme dosiahli celkom vysoké číslo, pokiaľ ide o ich akceptáciu: 73 % Slovákov by nemalo problém so Židom v rodine. To je zároveň odpoveď pre všetkých tých “dankovcov” a “havranovcov”, ktorí tvrdia, že na Slovensku je anti-semitizmus na vzostupe a musíme neustále bojovať proti “ľudáckym” reliktom a sprísňovať legislatívu. Slováci tu opäť dopadli ako najviac tolerantní v porovnaní s Čechmi, Maďarmi i Poliakmi.

Skutočnosť, že Česi, ktorí sa zvyknú považovať za najviac voľnomyšlenkárskych či liberálnych zo stredoeurópskych národov či z V4, vyšli z prieskumu ako najväčší antisemiti je celkom prekvapivá. Opäť to môže súvisieť s ich alternatívou a informovanosťou.

Tento prieskum však podľa českého sociológa Daniela Prokopa môže byť dosť skreslený. Podľa jeho slov „v Česku prieskum prebiehal v zime 2015, čo je čas najväčšej hystérie z migračnej krízy. Prieskum navyše prebiehal osobným zberom a ten viac zasahuje konzervatívnejšiu populáciu.“

Prokop ďalej tvrdí, že na Slovensku sa dáta zbierali odlišne – telefonicky. To môže mať vplyv na odpoveď respondenta. Podľa Prokopa to môže zohrať rolu na úrovni 15 až 20 percent, čo by znamenalo, že rozdiel medzi Slovenskom a Českom nemusí byť až natoľko veľký.

Treba tiež spomenúť, že štúdia Inštitútu pre verejné otázky z minulého roka prišla s podstatne menej tolerantným výsledkom pre moslimov.

Pri ďalších otázkach by už podľa sociológa Prokopa nemali byť výsledky také skreslené ako pri moslimoch. Poďme sa teda pozrieť na ne bližšie.

2. Postoj k náboženstvu

Hlavné správy to síce vo svojom článku interpretovali naopak (ktovie či nie schválne), ale pravdou je, že pre väčšinu Slovákov nie je kresťanstvo kľúčovým komponentom ich národnej identity. Konkrétne 64 % Slovákov sa vyjadrilo, že kresťanstvo nie je pre nich v tomto smere podstatné. Je to menej ako v prípade Čechov (78 %) a viac ako u Maďarov (57 %) a samozrejme Poliakov (33 %).

Mám za to, že veľká pronárodná strana by nemala byť zameraná protikresťansky a mala by sa usilovať o dobré vzťahy s cirkvami. Na druhej strane nie je vôbec potrebné to v prípade kresťanstva akokoľvek siliť. Slováci sú v tomto smere angažovaní menej, než sa všeobecne tvrdí. Parafrázujúc Vojtecha Tuku “Slovensko nie je katolícky štát”. 🙂

3. Postoj k homosexuálnym manželstvám

Tu sa Slovensko radí niekam k stredu. 47 % je proti a 47 % za. Zdá sa, že homosexuáli a homomanželstvá tiež nie je téma, pri ktorej by bol slovenský národ nejako extra zjednotený. Zároveň sa táto téma výrazne dáva do popredia médiami, pretože pekne rozdeľuje slovenskú spoločnosť na dva veľké a nezmieriteľné tábory, pričom dáva zabudnúť na podstatnejšie problematiky.

Z krajín V4 sú v tejto oblasti (neprekvapivo) najliberálnejší Česi (65 % za), ktorí už majú registrované partnerstvá a nedávno sa u nich Babiš vyjadril, že by sa mohli uzákoniť už aj manželstvá. Naopak takí Maďari, napriek tomu, že majú tiež registrované partnerstvá, sú v tejto otázke konzervatívnejší ako Slováci (64 % Maďarov je proti), ba dokonca predbehli i Poliakov (59 % proti). Je to zaujímavé, lebo Maďari sú menej religiózni, ako Poliaci. Zrejme to bude súvisieť aj s ťažením Orbána proti gender ideológii.

4. Podpora legalizácie potratu

Tu to nedopadlo dobre pre pro-lifeistov. Iba 23 % Slovákov je za zákaz potratov. Ani Maďari a Česi sa v tomto pro-life smere veľmi nechcú angažovať (za zákaz je 25 % Maďarov a len 14 % Čechov). Výraznejšie sa teda od nás odlišujú len katolícki Poliaci, kde je za zákaz abortu 52 %. Znovu sa teda potvrdilo, že kotlebovci so svojim anti-potratovým ťažením stavili na zlú kartu. V tomto priestore totiž veľmi nejde o populistickú tému, resp. o niečo čo by národ zjednocovalo.

5. Viera v Boha

69 % Slovákov verí v Boha a 27 % nie. Z tých, ktorí veria, si je 37 % istých existenciou Boha a 31 % má pochybnosti. V tomto sme zase v rámci Európy niekde v strede. Najväčší ateisti v Európe sú Česi. Až 66 % z nich neverí v Boha. Najviac pobožné v Európe sú balkánske národy ako Gréci, Bosniaci, Srbi, Chorváti. Poliaci samozrejme tiež dosahujú vysoké číslo (86 % verí v Boha).

6. Oddelenie cirkvi a štátu/nemiešanie sa cirkvi do politiky

72 % Slovákov zastáva klasickú osvietenskú ideu, že náboženstvo by malo byť separované od politiky. V tomto smere sme sa dokonca umiestnili v prvej desiatke medzi európskymi národmi. Z V4 nás predbehli Česi, kde 75 % je za oddelenie náboženstva a politiky. Prekvapivo pre niektorých, až 70 % Poliakov tiež súhlasí s týmto oddelením (a v Poľsku, na rozdiel od Slovenska, došlo k odluke katolíckej cirkvi od štátu). (Pozn. redakcie: Nie je to až také prekvapivé. Mnoho veriacich vidí v spojení štátu a cirkvi akési politické pozadie. A celkom oprávnene. Oddelením štátu a cirkvi stratí štát vplyv na cirkev, čo je len vo všeobecný prospech – konečne cirkev začne pracovať pre svoje „ovečky“ a nie sa snažiť ulahodiť štátu, ktorý ju platí.)

7. Dôležitosť pôvodu a narodenia sa v danej krajine pre národnú identitu

Tu sme tiež dopadli najslabšie z krajín V4. Iba 63 % Slovákov považuje za dôležité pre národnú identitu to, aby dotyčný mal slovenský pôvod. Pokiaľ ide o krajinu narodenia, tak tá má význam pre 56 % Slovákov. V tomto smere nás opäť prevýšili Česi (78 % pri pôvode, 66 % pri narodení v krajine) a výrazne i Poliaci (82 % – pôvod, 83 % – narodenie v krajine) a Maďari (83 % – pôvod, 89 % – narodenie v krajine).

Slováci sú teda signifikantne menej nacionalistickí ako Maďari a Poliaci.

Záver

Tento prieskum odhalil najmä výrazné odlišnosti medzi západnou a východnou Európou. “Východniari” sú signifikantne nacionálnejší, konzervatívnejší, nábožensky založení (s výnimkou Česka, Lotyšska a Estónska) a ostražitejší voči moslimom. Slováci dopadli v rámci celej Európy relatívne dobre, ale keď ich budeme porovnávať v rámci V4, tak musíme konštatovať, že sme podľa tohto prieskumu evidentne najviac “slniečkoví” a naivní. To, že dosahujeme nižšie hodnoty nacionalizmu a ostražitosti voči cudziemu možno bude súvisieť s nižším sebavedomím vzhľadom na historický vývoj v porovnaní s Čechmi, Maďarmi a Poliakmi, ale najmä s tým, že na rozdiel od Maďarov a Poliakov sa naše vlády nedokázali adekvátne vysporiadať s médiami, ktoré sú aj naďalej v rukách cudzincov rozširujúcich propagandu útočiacu na pro-národné sentimenty a pro-národnú obozretnosť. V porovnaní s Čechmi zase máme o niečo slabšiu či menej kvalitnú alternatívu a chýba nám tu umiernenejšie pôsobiaca nacionálna strana zameraná výraznejšie proti-imigračne podobná Okamurovmu Úsvitu, ktorá by dokázala širšie osloviť i vyššiu strednú triedu. Ako spomenul v tomto rozhovore i Konvička, v Česku sa proti islamu bežne vyhraňuje značná časť politických a kultúrnych elít. Bohužiaľ, na Slovensku naše elity mlčia.

Zdroj: www.pewforum.org

Autor: Roland Edvardsen, www.protiprudu.org