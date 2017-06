Šablóna teroru: Môže Amerika skončiť ako Južná Afrika?

Počas aprílových rasových nepokojov v Baltimore vyzýval hovorca NAACP (National Association for the Advancement of Colored People – Národná asociácia pre pokrok farebných ľudí, pozn. red.) Shabaka Afrika černochov, aby zobrali do rúk zbrane. Malik Zulu Shabazz, ďalší čierny aktivista a bývalý šéf Strany nových čiernych panterov obhajoval vytvorenie černošskej armády, ktorá by sa zameriavala na vraždenie policajtov.



Vzhľadom k rasovým nepokojom, ktoré sa rozrástli počas posledných šiestich rokov pôsobenia Baracka Obamu v prezidentskom kresle, pozvalo si AFP k rozhovoru Jamesa Kelsa, riaditeľa a koordinátora Americkej strany slobody. Kelso vystúpil aj v rozhlasovej talk show na Republic Broadcasting Network a Liberty News Network.

Keď bol opýtaný na rastúce nepriateľstvo černochov voči bielym v USA, Kelso odpovedal: „Južná Afrika je prípadovou štúdiou toho, čo sa stane, keď je biela populácia prevalcovaná nebielymi. Keď sa ich prevaha stane dostatočne vysoká, prevezmú moc. Bielych v Južnej Afrike bolo 25 % z populácie. Dnes predstavujú iba 8 – 9 %.“

Výsledky sú otrasné, dodáva Kelso.

„V Južnej Afrike sú belosi terorizovaní. Stratili kontrolu nad vládou, univerzitami, policajnými silami a armádou. Zo 4 miliónov belochov v Južnej Afrike žije dnes odhadom 850 tisíc v dočasných táboroch, s nedostatkom elektriny, kanalizácie a škôl. Ich domovy sú len chatrče prikryté plechom a malé biele deti sú pokryté blchami. Toto by malo bielych ľudí šokovať a prebudiť.“

Toto je ale iba začiatok.

Kelso pokračuje: „Juhoafrický prezident Jacob Zuma, ktorý sa sám označil za komunistu, bol zachytený na nahrávke, ako spieva v jeho rodnom jazyku Zulu o zabíjaní bielych. Zakaždým, keď sa belosi snažili o zlepšenie podmienok vo svojich chudobných štvrtiach, Zuma poslal buldozéry a zrovnal ich so zemou. Niektorí ľudia boli zahnaní na skládky s odpadom, v ktorých musia žiť. Toto nemá precedens v histórii bielej rasy.“

Toto nie sú jediné nebezpečenstvá, ktorým musia čeliť. „Belosi so svojimi deťmi, ktorí žijú vo svojich autách pozdĺž ciest, sa stávajú obeťami znásilnení, vrážd, lúpeží a prepadov bánd černochov. Bolo zdokumentovaných viac ako 3 tisíc vrážd bielych farmárov, odkedy sa dostal ANC (Africký národný kongres) v roku 1994 k moci. Od tej doby bolo zavraždených viac ako 68 tisíc belochov. Ďalšie podrobnosti o vraždách v domácnostiach sú ešte sadistickejšie a brutálnejšie. Počas nedávneho vyčíňania sa černosi vlámali do domu bielej rodiny, chytili desaťročného chlapca, strčili mu hlavu do hrnca s vriacou vodou a držali ho tak, kým nezomrel.“

Ospravedlňujúc sa za hrôzostrašné obrazy, ktoré načrtol poslucháčom, Kelso napriek tomu cítil, že občania USA si potrebujú uvedomiť, čo sa deje.

„V Južnej Afrike je pre černochov normálne mučiť belochov, zatiaľ čo oni kričia a spievajú. Malé dievčatká sú znásilňované pred členmi rodiny, zatiaľ čo ostatní sú mučení elektrickým prúdom, pitvaní, majú odrezané prsty, alebo sú polievaní žieravinami. Nemôžme sa tváriť, že sa nič nedeje. Nemôžeme otáčať hlavu na druhú stranu. Je čas povstať.“

Keď sa dostane biely do nemocnice, musí čeliť ďalšej sérii nočných môr.

„Skryté kamery zachytili čiernych, ako mučili biele matky. Belosi musia čakať 48 až 72 hodín na prijatie. Musia si priniesť svoje vlastné jedlo a matrace. Príbuzní musia zostávať s nimi, aby ochránili pacientov pred zneužitím.“

Kelso uvádza celú situáciu do súvislostí: „V takýchto úbohých podmienkach žije 20 – 25 % všetkých belochov v Južnej Afrike. Vďaka neustálym výpadkom majú elektrinu iba 4 hodiny denne. To znamená žiadna klimatizácia, žiaden internet. Bieli, ktorí ešte stále vlastnia domy, sú obklopení ostnatým drôtom a vysokými múrmi. Keď sú napadnutí bieli, čiernym zločincom sa dostane ovácií.“

„Južná Afrika je skutočným príbehom, o ktorom nikde nezačujete. Černosi nás nemajú radi. Nenávidia nás len preto, že sme bieli. Sú rasisti v tom najhoršom zmysle slova. A teraz to prichádza do Ameriky. Dôvod, prečo závidia belochom je ten, že dokážeme tvrdo pracovať, sme inteligentní a dobre vyzeráme. V Londýne a Paríži existujú určité oblasti označované ako „no go“ zóny. Máme ich aj v Amerike, ale sú nazývané iným menom – getá. V Londýne sú miesta, kde beloch nemôže vstúpiť bez toho, aby čelil smrteľnému nebezpečenstvu. Pozrite sa, čo sa stalo v Baltimore.“

Na konci rozhovoru Kelso zdôraznil: „Demografia je osud. Obama a jeho podriadení predstavujú protibelošskú vládu. Pozrite sa na ľudí, ktorých dosadil. Mnohí z nich sa riadia komunistickým programom, ktorý otvára brány našej krajiny záplave ilegálnych cudzincov a falošných utečencov. Obama nenávidí všetko, čo máme radi na tejto krajine. On a jeho boľševici idú po našich rodinách a cirkvi v snahe dekapitovať tradičnú spoločnosť. Charles Lindbergh to všetko povedal už v novembri 1939 pre Readers Digest: ‘Toto spojenectvo s cudzími rasami neznamená pre nás nič iného, ako smrť.’„

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

Autor: Victor Thorn, AFP

Poznámka redakcie:

To sa netýka iba USA. Ak si pustíme týchto divochov aj do našej zeme, nedivme sa, ak za pár desiatok rokov budú žiť naše deti v getách, v strachu o svoj život.