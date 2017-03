Rómovia z krajín Európskej únie budú presídlení na Ukrajinu

Vláda Ukrajiny v rámci procesu eurointegrácie súhlasila s presídlením všetkých Cigánov z Európskej únie. Zodpovedajúce nariadenie podpísal ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Na oficiálnej stránke prezidenta Ukrajiny je Nariadenie číslo č.201 z 8. apríla 2013:



S cieľom vytvorenia náležitých podmienok pre záchranu a integráciu do ukrajinskej spoločnosti predstaviteľov rómskej národnej menšiny, vytvorenie pre nich rovnakých rovných možností v sociálne – ekonomickom a kultúrnom živote v krajine nariaďujem:

1. Prijať Stratégiu záchrany a integrácie do ukrajinskej spoločnosti rómskej národnostnej menšiny v čase do roku 2020 /prikladá sa/

2. Vláde Ukrajiny potvrdiť na šesťročné obdobie plán opatrení realizácie Stratégie prijatej týmto Nariadením

3. Nariadenie vstupuje do platnosti dňom jeho publikovania

Prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč

8.apríla 2013

Treba hneď povedať, že v tomto nariadení a k nemu priloženej Stratégii je reč nie o „svojich“ Cigánoch, ktorých na Ukrajine nie je málo, ale o stovkách tisícoch „rómskych menšín“, ktoré dnes žijú v krajinách Európskej únie a odkiaľ ich chcú dostať za každú cenu.

Cigánov so škandálmi deportujú z Francúzska, kopancami vyháňajú z Rumunska, vysídľujú kade-tade z Fínska. Maďarsko, kde Cigáni predstavujú 10-12 percent obyvateľstva je na hranici sociálneho výbuchu. A aj tolerantné Česko a Slovensko s istou dávkou hystérie ultimatívne žiadajú EÚ o konečnom riešení „cigánskej otázky“.

A len Ukrajina, ktorá nie je v EÚ, ale veľmi sa tam chce dostať, po naliehavých prosbách Bruselu potvrdila „stratégiu ochrany a integrácie Cigánov do ukrajinskej spoločnosti“ s cieľom zachránenia ich „unikátnej kultúry a svojbytnosti“.

Treba chápať, že tolerantnú a až do absurdna politicky korektnú Európu, treba skutočne silno „pritlačiť“, aby sa zaoberala deportáciou akejsi „národnosti“. Arabov a Afričanov tam trpia ale Cigánov sa rozhodli poslať o čosi ďalej.

Príčina je možno v tom, že do „unikátnej svojbytnej kultúry“ Rómov patria nielen piesne a hra na gitare a tance s bubnami, ale aj kriminálny spôsob získavania živobytia.

Teraz títo nositelia zaujímavej „svojbytnosti“ prikočujú na Ukrajinu, kde sa im zaručuje všetka podpora čím skoršej integrácie.

Prvými na pohostinnú ukrajinskú zem prídu, samozrejme „najsvojbytnejší zo svojbytných“ Rómov. Aj budú mať vo svojich dokumentoch aj nejaké priestupky, to neznamená nič, lebo v Nariadení Janukovyča je fráza „diskriminácia ktorých v štátoch Európy spôsobila oslabenie ich integrity a marginalizáciu“.

„Svojbytne marginalizovaní“ ľudia v Európe sa majú dnes zle, preto Ukrajina im maximálne uľahčuje vízový režim na predpokladané miesta pobytu a vytvorí všetky podmienky pre zachovanie „unikátnej kultúry“.

Existuje silné podozrenie, že pre pôvodných obyvateľov Ukrajiny prítomnosť „samostatných Rómov“ nebude radostná. Len ťažko možno veriť tomu, že Cigánski presídlenci prinesú veľký úžitok ekonomike či sociálnej sfére krajiny.

Tento krok, ktorý zaváňa silným národným masochizmom, vláda krajiny robí len pre toľko vychvaľované „pripojenie sa k EÚ na právach asociácii“ A ako máme možnosť vidieť s očakávaním opačného komplimentu. Za zbavenie sa Európy od „gemorroja“ /orig. termín/ Janukovyč ráta s nejakými drobnými zlatkami. Možno, že aj peniaze prisunú, napriek tomu, že je kríza. Hoci na to, aby sa títo Rómovia udomácnili, bez toho, aby sa pýtali, na čo budú použité.

Treba spomenúť aj ďalšiu históriu za nedávnej minulosti samostatnej Ukrajiny. Začiatkom 90-tych rokov aby oslabili ruský vplyv na Kryme, vláda Ukrajiny sem pozvala stovky tisíc krymských Tatárov. A z tohto uhla pohľadu možno predpokladať, že stovky tisícov Cigánov vyhnaných z Európy bude osídľovať nie Galíciu, či okolie Kyjeva, ale pošlú ich na jazykové teritóriá Ruska, ako Nikolajeva, Charkova či Donecka. Aby sa prekliati Moskali znova rozčúlili.

Krátky komentár:

Európska únia aj odborníci tvrdia, že vstupom Ukrajiny do EÚ, zatiaľ sa podpisujú len asociačné dohody a vstup môže trvať celé roky, sa vyrieši kríza v Európe. Táto informácia je teda ono „šidlo , ktoré sa vykľulo z vreca“, samozrejme okrem iných, pretože scenár vstupu bude podobný ako na Slovensku, privatizácia Ukrajiny.

Nás zaujíma, čo by to, alebo čo to bude znamenať pre Slovensko. Podľa najnovšieho výskumu akéhosi Atlasu, ktorý sa nedávno zverejnil, na Slovensku žije 402 tisíc Rómov, aj keď sa pri sčítaní k Rómom prihlásilo iba okolo 100 tisíc. Ak by sa teda mali premiestniť na Ukrajinu Rómovia podľa onoho Atlasu, tak na Slovensku by klesla nezamestnanosť na 2 až 3 percentá. Ušetrili by sa obrovské sumy peňazí na všelijakých dávkach, vrátane vyhadzovaných peňazí na aktivačné práce. Znížila by sa obrovsky kriminalita, nemuseli by sa stavať žiadne múry, et cetera. Suma sumárum: Tak také „Švajčiarsko“ ešte v Európe nebolo…

Pozn. prekladateľa: Raz sú v origináli spomínaní Rómovia, raz Cigáni, zachoval som preto originálne znenie.

Preklad a komentár: Svätoboj Clementis

Zdroj: vg-news.ru