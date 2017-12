Rasa a zločinnosť: najnebezpečnejšie mestá sveta

Jasná súvislosť medzi rasou a kriminalitou bola opäť zdôraznená zverejnením hodnotenia najnebezpečnejších miest na svete v roku 2016 – a skutočnosťou, že každé jedno z nich, vrátane tých amerických – má väčšinovo nebiele obyvateľstvo.



Nový zoznam 50 najnebezpečnejších miest na svete, zostavený z oficiálnych vládnych policajných údajov, bol zverejnený na kanadskej stránke Worldatlas a ukazuje, že najhoršia miera kriminality sa vyskytuje v mestách s väčšinovým rasovo zmiešaným obyvateľstvom.

Osem z 50 najnebezpečnejších miest – vrátane toho, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste – je vo Venezuele, dve sú v Hondurase, jedno je v Salvádore, päť je v Mexiku, tri sú v Kolumbii, štyri sú v Južnej Afrike, jedno na Jamajke, 21 v Brazílii, štyri v USA a jedno v Guatemale.

Podľa čísel, venezuelský Caracas postúpil na prvé miesto so 119,87 vraždami na 100 000 obyvateľov. To mesto predbehlo San Pedro Sula v Hondurase, ktoré kedysi zastávalo najvyššie miesto so 171,2 vraždami na 100 000 obyvateľov v roku 2015 (táto úroveň v roku 2016 klesla na 111,03).

Správa tvrdí, že medzi „niektoré z faktorov, ktoré môžu byť na vine“ za mieru vrážd presahujúcu 100 patrí distribúcia nelegálnych drog, nadmerná chudoba a gangy.

Napríklad, nárast v masových vraždách a stupňujúce sa násilie medzi členmi gangov vyústilo do toho, že miera vrážd v San Salvadore sa za rok prakticky zdvojnásobila zo 61,21 na 108,54, vďaka čomu sa umiestnil na treťom mieste.

August bol v San Salvadore najnásilnejším mesiacom s viac než 900 vraždami, vrátane bezprecedentných 52 úmrtí zaznamenaných za jediný deň.

Zvyšné dve mestá, ktoré uzatvárajú rebríček piatich najnebezpečnejších miest na svete sú Acapulco, Mexiko a Maturin vo Venezuele.

Štyri mestá v Spojených štátoch majú miesto medzi 50 najnebezpečnejšími mestami na svete (na základe štatistík o vraždách na obyvateľa). St. Louis sa na zozname umiestnilo na 15. mieste s mierou vrážd 59,23 na 100 000 obyvateľov, čo je nárast z úrovne 49,93 v roku 2015, kvôli čomu sa stal najnebezpečnejšou mestskou oblasťou v krajine.

Mesto je tiež prítomné v hodnoteniach založených po prihliadnutí k ostatným zločinom – mesto Missouri má mieru vlámaní 606,9 na 100 000 obyvateľov a mieru prepadnutí s použitím zbrane 317,7 na 100 000 obyvateľov. Toto mnohých viedlo k záveru, že St. Louis je najnebezpečnejšie mesto v USA.

Za pozornosť tiež stojí postavenie marylandského mesta Baltimore v zozname. V roku 2015 sa umiestnil na 40. mieste s mierou vrážd 33,92. V roku 2016 však postúpil na 19. priečku s mierou vrážd 54,98 na 100 000 ľudí.

Detroit je tretím mestom zahrnutým do hodnotenia najnebezpečnejších miest z roku 2016 pokiaľ ide o mieru vrážd. So svojimi 43,89 vraždami na 100 000 ľudí je len o trochu nižšie ako St. Louis, ale stále je klasifikovaný ako nebezpečné miesto. Po zahrnutí všetkých násilných zločinov Detroit vedie zoznam najnebezpečnejších miest v Spojených štátoch.

Hoci Chicago je často citované ako najnebezpečnejšia mestská oblasť v Spojených štátoch, takmer s rekordnými 762 vraždami v roku 2016, miera vrážd zostáva na 28,2, čím jeho pozícia v zozname klesla ešte viac.

New Orleans kleslo ešte nižšie so 41,44 vraždami na 100 000 obyvateľov za rok.

Najnebezpečnejšie mestá na svete, podľa umiestnenia, názvu a miery vrážd na 100 000 ľudí, sú nasledovné:

1 Caracas, Venezuela 119.87 2 San Pedro Sula, Honduras 111.03 3 San Salvador, Salvádor 108.54 4 Acapulco, Mexiko 104.73 5 Maturin, Venezuela 86.45 6 Distrito Central, Honduras 73.51 7 Valencia, Venezuela 72.31 8 Palmira, Kolumbia 70.88 9 Kapské mesto, Južná Afrika 65.53 10 Cali, Kolumbia 64.27 11 Ciudad Guayana, Venezuela 62.33 12 Fortaleza, Brazília 60.77 13 Natal, Brazília 60.66 14 Salvador, Brazília 60.63 15 St. Louis, USA 59.23 16 Joao Pessoa, Brazília 58.4 17 Culiacan, Mexiko 56.09 18 Maceio, Brazília 55.63 19 Baltimore, USA 54.98 20 Barquisimeto, Venezuela 54.96 21 Sao Luis, Brazília 53.05 22 Cuiaba, Brazília 48.52 23 Manaus, Brazília 47.87 24 Cumana, Venezuela 47.77 25 Guatemala, Guatemala 47.17 26 Belem, Brazília 45.83 27 Feira de Santana, Brazília 45.5 28 Detroit, USA 43.89 29 Goiania, Brazília 43.38 30 Teresina, Brazília 42.64 31 Vitoria, Brazília 41.99 32 New Orleans, USA 41.44 33 Kingston, Jamajka 41.14 34 Gran Barcelona, Venezuela 40.08 35 Tijuana, Mexiko 39.09 36 Vitória da Conquista, Brazília 38.46 37 Recife, Brazília 38.12 38 Aracaju, Brazília 37.7 39 Campos dos Goytacazes, Brazília 36.16 40 Campina Grande, Brazília 36.04 41 Durban, Južná Afrika 35.93 42 Nelson Mandela Bay, Južná Afrika 35.85 43 Porto Alegre, Brazília 34.73 44 Curitiba, Brazília 34.71 45 Pereira, Kolumbia 32.58 46 Victoria, Mexiko 30.5 47 Johanesburg, Južná Afrika 30.31 48 Macapa, Brazília 30.25 49 Maracaibo, Venezuela 28.85 50 Obregon, Mexiko 28.29

