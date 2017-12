Putin sa odvoláva na Tóru ako základ svojich hodnôt

Vladimír Putin, spasiteľ bielej rasy, citoval židovskú Tóru ako základ niektorých zo svojich hodnôt, čím odhalil, že je zástancom abrahámovského náboženstva všeobecne, na rozdiel od kresťanstva zvlášť.



„Všetko, čo ste spomenuli, zostáva večnými hlavnými hodnotami. Nie je náhoda, že Tóra hovorí o vzdávaní sa území ako o veľkom hriechu. Územia, prírodné bohatstvo a ľudia zostávajú najdôležitejšími faktormi,“ povedal Putin.

Putinova „múdrosť“ je vždy vágna a nezrozumiteľná, no jeho uslintaní vášniví fanúšikovia si to asi nevšimli.

Putinova slabosť pre judaizmus je dobre známa. Ruské židovstvo zažilo za jeho vlády renesanciu. Je blízkym priateľom s ruským hlavným rabínom Berelom Lazarom a citoval židovského učiteľa zo školy ako svoju hlavnú autoritu počas dospievania. Keď Lazar opisoval príbeh z Putinovho detstva, povedal, že Putin sa spriatelil s chasidskou židovskou rodinou bývajúcou vedľa a počas dospievania strávil v ich dome značné množstvo času, čo dalo charakter jeho filosemitským názorom. Sám Putin tento príbeh potvrdil vo svojej autobiografii. Dvaja z Putinových najlepších súčasných priateľov sú židovskí bratia Rotenbergovci, ktorí sa stali miliardármi vďaka stavebným zmluvám Putinovej vlády.

Uctievatelia Putina poukazujú na jeho prokresťanské vyhlásenia, aby ospravedlnili svoju otrockú úctu, no ignorujú prožidovské a proislamské narážky, ktoré vyslovil taktiež, keď sa pokúšal získal podporu ruskej verejnosti. Kresťanské sekty považované ruskou ortodoxnou cirkvou, ktorej patriarcha Kiril je agentom KGB, boli potlačené s Putinovou podporou. Svedkovia Jehovovi boli dokonca zakázaní.

Putinove hodnoty sa zreteľne zhodujú prevažne s judaizmom, ktorý káže sebauctievanie a extrémnu pomstu voči vnímaným nepriateľom. To je dôvod, prečo ktokoľvek, kto bol považovaný za nepriateľa či kritika Putina, bol zavraždený odpornými spôsobmi obrovskou sieťou úkladných vrahov režimu. Keď sú Putinovi kladené otázky alebo je kritizovaný, nastávajú u neho výbuchy emočnej zúrivosti. Jeho tvár sa vždy skrúti od hnevu, keď novinári podrobne skúmajú jeho politiku.

Niektorí veriaci Židia veria, že Putin je ich spasiteľ. Na stretnutí v roku 2014 vrchní rabíni privítali Putina ako židovského kráľa. On tomu nahral do karát naliehaním na „prenasledovaných“ Židov na Západe, aby „prišli do Ruska“, pričom im sľúbil ochranu. Toto je neoddeliteľná súčasť Putinovho širšieho plánu, aby vyzeral ako Kristovi podobný spasiteľ abrahámovských náboženstiev, vykresľujúci seba samého súčasne ako strážcu kresťanov, Židov a moslimov.

Putinovi podporovatelia a kontrolované médiá si zo sionistických praktík požičali to, že všetku kritiku ruského vodcu a jeho režimu nálepkujú ako iracionálne prejavy „rusofóbie“, čo je fráza porovnateľná s „antisemitizmom“. Rusko ako aj Izrael majú obrovské armády internetových trollov a botov, ktorí trollujú pre svoje režimy po celom internete. Samotný Putin pri konfrontácii s kritikou ohľadom ruského zasahovania do amerických volieb porovnal obvinenia z ruského previnenia k „antisemitizmu“.

Putin v Rusku zakázal národno socialistickú ideológiu a skepticizmus ohľadom holokaustu, ale nie sionistickú ideológiu či popieranie Stalinových zločinov. Uchádza sa o úzke vzťahy s Izraelom, kým na kresťanský národ Ukrajiny útočí komunistickými rebelmi. Zakázal kresťanské sekty, no nie židovské.

Rusko očividne vyplatilo západných neonacistov, aby propagovali Putina ako spasiteľa bielej rasy, kým on uvrháva ich domácich ruských spoluvlastencov do väzenia. Tento bizarný scenár aj naďalej pokračuje a len zopár prezieravých pozorovateľov sa vyslovilo proti tomuto podvratnému ruskému prevzatiu nacionalistického naratívu na Západe.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Reconquista Europa