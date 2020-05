Prvá pomoc pri uhryznutí psom – podľa liberálov

Doba sa mení a s ňou sa menia aj zaužívané postupy poskytovania prvej pomoci. Tento návod na poskytnutie prvej pomoci pri uhryznutí psom vychádza z myslenia liberálov. Ak myslíte, že v ňom niečo chýba, napíšte to do komentárov. Čo teda liberáli radia?

Ak vás uhryzne pes:

1. V prvom rade, nepodliehajte predsudkom – nie všetky psy hryzú! Psov sú milióny a hryzie len zopár z nich, preto nezovšeobecňujte a nehádžte všetky psy do jedného vreca. Väčšina psov je mierumilovná.

2. Priznajte vlastnú vinu. Toho psa ste určite vyprovokovali svojim správaním – dávali ste mu málo žrádla, poprípade, ak to bol cudzí pes, museli ste ho dráždiť. Každopádne, ten pes za nič nemôže, všetko je to vaša vina!

3. Odsúďte všetky prejavy kynofóbie (teda strachu zo psov). Jeden psí útok nesmie byť dôvodom na nenávisť proti psom. Odsúďte všetky tvrdenia o tom, že existujú vyslovene bojové plemená psov – existuje len jedna rasa – psia rasa!

4. Ak sa vám rana zapáli alebo s ňou máte iný problém a váš stav sa zhorší, je to vaša vina. Máte slabý imunitný systém, mali ste sa zdravšie stravovať a dať sa zaočkovať, prípadná besnota psa určite nemôže byť na vine, lebo ak by sme priznali besnotu, priznali by sme, že s niektorými psami sú problémy. Lenže my problémy nemáme! Všetky psy sú rovnaké a všetky psy sú dobré. Zároveň o prípadnom zhoršení vášho stavu nikomu nehovorte. Mohlo by to podnietiť nenávistné útoky voči psom.

5. Poukážte na prínos psov pre ľudskú spoločnosť a civilizáciu – psy sú najlepším priateľom človeka. Poukážte na slepecké, policajné a záchranárske psy, ktoré zachraňujú životy. Zároveň ignorujte besné a agresívne pouličné psy aj podobné útoky z minulosti. Ľudí, ktorí na toto všetko upozorňujú, označte za kynofóbov a extrémistov.

6. Ľuďom, čo poukazujú na problémové psie rasy, vysvetlite, že sú to obmedzenci a hlupáci, ktorí nechodia do psích útulkov a nepoznajú psy. Presvedčte ich, že čím viac psov v našej spoločnosti bude, tým to bude pre nás väčšie obohatenie. Vyjadrite tiež solidaritu so psami v útulkoch.

7. Zorganizujte pochod proti kynofóbii. Musíte dať najavo, že odsudzujete všetky prejavy kynofóbie, extrémizmu, nenávisti, týrania a držania psov na reťaziach. O prípadoch psích útokov proti iným psom, poprípade proti mačkám alebo iným zvieratám radšej pomlčte, to sú ojedinelé útoky spôsobené vyprovokovaním inak mierumilovných psov.

8. Požiadajte základné školy vo vašom okolí, aby vám dali možnosť prednášať deťom o psoch a nástrahách kynofóbie. Požiadajte o grant Nadáciu otvorenej spoločnosti a rôzne grantové agentúry EÚ a americkej vlády.

9. Napíšte do mienkotvorných médií a požiadajte ich, aby zahájili rozsiahlu osvetovú a vzdelávaciu kampaň o prínose psov, ktorá tiež bude vyvracať mýty, hoaxy a konšpiračné teórie o agresivite psov, najmä niektorých konkrétnych plemien – viacej ľudí zomrie ročne pri autonehodách než pri útokoch psov. Tvrdenia o agresivite niektorých psích plemien označte za dezinformácie Ruska a Číny, ktoré majú za cieľ destabilizovať náš európsky raj.

10. Založte na sociálnych sieťach stránky venované osvete o psoch. Požiadajte dobrovoľníkov, aby nahlasovali negatívne príspevky voči psom na internete. Požiadajte ich aj o udávanie ľudí, ktorí držia psy na reťaziach. Nadviažte spoluprácu s Národnou kriminálnou agentúrou a políciou a požiadajte ich o vytvorenie špeciálneho oddelenia na boj proti kynofóbii.

11. Oslovte samotnú EÚ aj OSN a požiadajte ich o zavedenie povinných kvót pre niektoré psie plemená. Do každej domácnosti povinne aspoň jeden pitbul! Iba tak sa zbavíme predsudkov! Tieto kvóty sa snažte za každú cenu presadiť, no sami si psa zadovážiť nemusíte – podstatné je, aby boli nanútené väčšinovo kynofóbnemu obyvateľstvu.

12. Založte organizáciu bojujúcu proti ľuďom s nevhodnými názormi na psy. EXISTUJE LEN JEDEN SPRÁVNY NÁZOR NA PSY A TEN MÁME MY! A KTO NEJDE S NAMI, IDE PROTI NÁM!!!

(Pre menej chápavých čitateľov, tento článok je satira – aspoň zatiaľ.)

Autor: zet, www.protiprudu.org