Prečo má Singapur najšikovnejšie deti na svete

Singapur (CNN) – Je miláčikom učiteľov svetovej úrovne – študent so samými jednotkami, ktorý je najlepším v triede: Singapur je oficiálne krajinou s najšikovnejšími stredoškolákmi na svete.

Akademický úspech krajiny jej pomohol stať sa prosperujúcou ekonomikou a spôsob, akým si vybudovala svoj vzdelávací systém by mohol byť vzorom pre zvyšok sveta.



„Singapur je fascinujúci prípad,“ povedal Marc Tucker, prezident amerického Národného centra pre vzdelávanie a ekonomiku. „Pred druhou svetovou vojnou to bol veľký britský prístav. Keď Británia odišla a zatvoria svoju základňu, Singapur bol v hroznom stave. Dnes je jednou z najvýkonnejších ekonomík na celom svete. Do značnej miery sa mu to podarilo vďaka vzdelávaniu a školeniu.“

Ak bol prechod Singapuru od chudoby k bohatstvu postavený na vzdelávaní, tajomstvom jeho vzdelávacieho systému je kvalita jeho učiteľov. „Vyberajú si svojich učiteľov z najlepších detí vychádzajúcich z ich stredných škôl,“ vysvetlil Tucker.

„Tvorivé použitie vedomostí“

V povojnových rokoch mal Singapur povesť trhu s lacnou a nekvalifikovanou pracovnou silou. Jeho vzdelávaciemu systému stačilo, aby si dal za cieľ všeobecnú gramotnosť. Ale od začiatku 70-tych rokov sa singapurské ekonomické potreby posunuli. Rýchlo sa presunuli smerom k vyspelým technológiám, úradníckym prácam a vzdelávací systém potreboval držať krok. Čoskoro bolo cieľom vzdelanie na svetovej úrovni pre každé dieťa a to znamenalo presun od mechanického učenia k podporovaniu tvorivosti.

„Mali systém neustáleho opakovania, keď to bola jediná možnosť – rýchlo museli rozšíriť vzdelávanie,“ povedal riaditeľ vzdelávania OECD Andreas Schleicher. „Ale keď to dosiahli, boli prvými, kto uvažoval nad tým, čím to je, že naše deti musia byť úspešné… v ekonomike zajtrajška? Jedna vec, ktorá mi bola jasná bola, že svetová ekonomika už neodmeňuje ľudí len za to, čo vedia. Google vie všetko. Svetová ekonomika odmeňuje ľudí za to, čo vedia urobiť s tým, čo vedia. Dôraz na uplatnenie, tvorivé využitie vedomostí je v Singapure a ostatných ázijských krajinách veľmi, veľmi silný.“

Dôležitosť vzdelávania je vštepovaná už v mladom veku – predtým, ako sa deti vôbec dostanú na základnú školu.

„Myslím, že my, vychovávatelia v predškolskom veku sme predprípravou,“ povedala Diana Ong, riaditeľka v Pats Schoolhouse Sembawang Country Club, predškolskom zariadení na severe Singapuru. „My tvoríme základnú predprípravu. Myslím si, že prvé roky v živote dieťaťa sú veľmi dôležité. Takže keď máte veľmi sebavedomé dieťa, jeho sebavedomie ho prenesie aj cez základnú školu. Chcete dieťa nielen šikovné, ale aj húževnaté.“

Schleicher hovorí, že je súčasťou kultúry mnohých ázijských krajín, keď rodičia uprednostnia vzdelanie svojich detí.

„Začína to so zdrojmi, prioritou, ktorú priraďujú vzdelaniu,“ vysvetlil. „V týchto krajinách rodičia a starí rodičia investujú aj svoje posledné zdroje, svoje posledné peniaze do vzdelania svojich detí. Je to otázka priorít. Vo všetkých úrovniach verejnej politiky môžete vidieť, že vzdelanie prichádza prvé. To je vaša budúcnosť.“

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: CNN