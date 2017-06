Popapuli, alebo čo nás zaujalo – 24/2017

Stručný komentár v štyroch bodoch: Je to pre Slovensko prospešné alebo škodlivé? Som národovec a prečo odmietam vystúpenie z EÚ a NATO. Nie všetci moslimovia, nie všetci moslimovia… Najväčší zástancovia voľného trhu dokázali, že ide o ideologický blud.



Je to pre Slovensko prospešné alebo škodlivé?

Konečne by sme mali prestať byť fanúšikovia britskej premiérky Mayovej alebo pritakávať všetkému, čo povie Brusel a Merkelová. Vždy, nech sa stane akákoľvek udalosť, by sme mali hodnotiť, či je to pre nás prospešné alebo škodlivé.

Napríklad Orbánov boj so Stredoeurópskou univerzitou (CEU), personálnou továrňou na slniečkárov. Alternatíva Orbánovi fandila. Avšak pre Slovensko je dobré, že podľahol tlaku slniečkárov a prehral. Hrozilo nebezpečenstvo, že CEU sa premiestni na Slovensko a tretí sektor získa ešte viac aktivistov. (V krátkodobom horizonte. V dlhodobom je takáto univerzita škodlivá, nech leží kdekoľvek v Európe. Nech idú vzdelávať moslimských fanatikov, tí to potrebujú viac ako my – pozn. red.)

Voľby v Británii. Alternatíva aj mainstream sú len fanúšikovia. Nik sa nepýtal, čo je pre nás výhodné. Pre Slovensko je dobré, že Mayová utrpela stratu a že bude mať slabšiu negociačnú pozíciu. Pretože firmy na Slovensku vyvážajúce do Anglicka dostanú lepšie podmienky a nebudú prepúšťať ľudí ani ukončovať činnosť.

Európska únia zakázala jednotlivým štátom rokovať samostatne o podmienkach Brexitu. Všeobecne je otrasné, že Brusel má takéto právomoci, ale v tomto konkrétnom prípade je to prospešné. Kdežto alternatíva nad tým plakala. Brusel, Merkelová a Macron vyjednajú firmám na Slovensku ďaleko lepšie podmienky, než by kedy vyjednal Miroslav Lajčák.

Prestaňme byť fanúšikovia. Radšej sa začnime pýtať, či je daná udalosť prospešná pre Slovensko.

Som národovec a prečo odmietam vystúpenie z EÚ a NATO

Som národovec a zároveň odmietam vystúpenie z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Prečo?

Slovenská armáda nie je schopná obrániť krajinu ani pred najmenšou hrozbou. Za tri dni by celé Slovensko obsadilo nejakých 5 tisíc vojakov. Okolo nás máme dve šovinisticky ladené krajiny s tendenciou teritoriálne a vojensky expandovať – Poľsko a Maďarsko. Vystúpiť z NATO si jednoducho nemôžeme dovoliť. Ak by Maďarsko na nás zaútočilo, mohli by sme len na kolenách prosíkať krajiny NATO, aby sa zľutovali a zasiahli.

Rozumná strana má mať vo volebnom programe vybudovanie bojaschopnej armády s prepočtami výdavkov, stratégiou obnovy a pracovnou skupinou odborníkov, nie populistické vystúpenie z NATO.

Vystúpenie z Európskej únie by malo ničivé ekonomické následky. Ak nás dnes trápia nízke platy, masové vysťahovalectvo, vymieranie národa a sociálna genocída, ak sú najpálčivejšie problémy Slovenska ekonomického a sociálneho razenia, tak vystúpenie z EÚ by ich len znásobilo a znásobilo.

EÚ je globalistické zlo, ale treba rozmýšľať reálne a kalkulovať. Snáď jediná vec, pre ktorú stojí vystúpiť z EÚ, sú povinné kvóty a príchod tisícov migrantov. Žiadne peniaze nestoja za genocídu slovenského národa.

Nie všetci moslimovia, nie všetci moslimovia, nie všetci moslimovia…

Samovražedný atentátnik explodoval a transformoval pár anglických deciek na mleté mäso. Deti išli na koncert a domov sa vrátili pomleté v igelite. Lenže, teraz pozor, nie všetci moslimovia sú teroristi. Nie všetci moslimovia sú teroristi. Nie všetci moslimovia, tak ne-ška-tuľ-kuj-me.

Nie všetci moslimovia. Nie všetci moslimovia idú vystrieľať redakciu časopisu kvôli urážke proroka. Toto nerobia všetci moslimovia.

Nie všetci moslimovia vrazia s dodávkou do davu ľudí s cieľom zavraždiť ich čo najviac. Nie všetci moslimovia. Nie všetci moslimovia. Nie všetci.

Nie všetci moslimovia pobodajú postaršiu židovku a následne ju vyhodia z okna bytovky. Nie všetci moslimovia. Nie všetci moslimovia vystrieľajú sálu plnú ľudí. Nie všetci moslimovia. Nie všetci moslimovia. Tak neškatuľkujme na úrovni stredoškolákov. Moslim sa nerovná teroristovi.

No ja poznám iný vzorec, ktorý platí určite: žiadny moslimovia v krajine = žiaden terorizmus. Ak sem žiadnych moslimov nepustíme, nebudú ani mleté deti v igelite.

Najväčší zástancovia voľného trhu dokázali, že ide o ideologický blud

Vidíme, ako si západoeurópske štáty predstavujú európsky voľný trh: oni obsadia naše trhy, nie my ich trhy. A keď východoeurópski prepravcovia začnú sláviť úspechy na západných trhoch, tak zavedú štátne regulácie, ktorými im zabránia podnikať na svojich trhoch. Zavedú absurdné administratívne prekážky a západnú minimálnu mzdu, čím odstránia konkurenčnú výhodu našich prepravcov.

Čínski investori začali vo veľkom skupovať nemecké podniky aj so všetkým know-how, pracovníkmi a špičkovou technikou. Nemci v dnešných dňoch riešia dilemu ako im zabrániť skupovať nemecké podniky. Zrazu sú im regulácie dobré.

Jednotný európsky trh má pre západné štáty ďaleko viac výhod ako nevýhod, ale má aj nevýhody. Preto najväčšie štáty EU roky tlačia na harmonizáciu daňového a sociálneho systému, čím by odstránili konkurenčné výhody slabších členov a regulovali trh tak, aby všetky výhody zostali iba na ich strane.

Slovensko čelí „nedostatku“ kvalifikovaných pracovníkov. Preto sa slovenskí podnikatelia spolu s našimi analytikmi a ekonómami zasadzujú o štátne intervencie. Žiadajú, aby štát viedol aktívnu politiku trhu práce, aby aktívne vytváral príležitosti, staval štátne ubytovne, aby umožnil dovoz pracovníkov.

Vtipné, že najväčší zástancovia voľného trhu na svete – najbohatšie západné štáty, podnikatelia, liberálni ekonómovia – dnes volajú po štátnych reguláciách.

Prečo to robia? Buď zavádzajú pre nich škodlivé štátne zásahy, ktoré im prekážajú v podnikaní a znižujú zisky. Alebo, čisto teoreticky, tieto zásahy im osožia a preto ich chcú. (Potom sa núka tá otázka, či aj zásahy v prospech spoločnosti, spotrebiteľov a zamestnancov sú škodlivé?)

Najväčší zástancovia voľného trhu nám svojimi činmi dokázali, že voľný trh pre nich nič neznamená. Keby zástancovia voľného trhu naozaj verili tomu, čo hovoria, tak by nikdy nepožadovali regulácie. Ale vidíme opak: keď trh prestáva pracovať v ich prospech, podnikatelia, liberálni ekonómovia a najväčšie kapitalistické štáty veľmi ochotne zavedú štátne regulácie.

Tu je rukolapný dôkaz, že neobhajujú neoliberálne myšlienky preto, že sú najlepšie pre rozvoj spoločnosti, ale kvôli ich individuálnemu prospechu a vyšším ziskom. Vidíme, že neoliberalizmus je vyfabrikovaná ideológia pre zopár vyvolených, nie pre široké masy.

A teraz: máme my, verejnosť, veriť vo voľný trh, keď jeho najväčší zástancovia nám dokázali, že ani oni sami tomu neveria? Keď dokázali, že v prípade, ak sa im to hodí, bez mihnutia oka zavedú štátne regulácie?

Budete veriť slovám človeka, o ktorom viete, že jedno hovorí a robí druhé? Pravdepodobne nie. Ja tiež nie. Ľudia by mali vytriezvieť a prestať veriť falošným neoliberálnym myšlienkam.

Autor: :: Michal; www.protiprudu.org