Popapuli, alebo čo nás zaujalo – 22/2017

Stručný komentár v piatich bodoch: Dlhodobý dopad šmírovania stalkera Benčíka. Povinné kvóty znamenajú príchod desiatok miliónov migrantov. Slovenský nacionalizmus má byť ekonomickej povahy. Ako to, že SMER-SD nie je závislý od tretieho sektora? Demokracia na západe skončí – tak či onak.



1. Dlhodobý dopad šmírovania stalkera Benčíka

Prejavy kotlebovcov sú často vrcholom primitivizmu a nemôžu sa diviť, že ich za to nejaký dedo verejne šikanuje. Všetko, čo píšete na facebook ako keby ste hovorili verejne.

Z dlhodobého hľadiska však bude mať pôsobenie Benčíka pozitívny dopad na národnú scénu. Ľudia nebudú chcieť byť verejne šikanovaní a zobrazovaní ako primitívni hlupáci, tak si začnú dávať pozor na vystupovanie a za pár rokov naučia vystupovať ako civilizovaní ľudia. Tak budú môcť osloviť ešte viac voličov ako dnes.

Rovnako ako keď Kotleba pre mediálny tlak prehodil z uniformy na hnedé sako. Práve to mu umožnilo vyrásť z 0,5% na vyše 8%.

2. Povinné kvóty znamenajú príchod desiatok miliónov migrantov

Stále existuje tlak na zavedenie povinných kvót. Deň, kedy ich zavedú bude čierny deň Európy a aj slovenského národa. Pretože to má byť systém, ktorý, keď sa spustí, nepôjde zastaviť.

Príde 300 tisíc imigrantov, automaticky sa prerozdelia. Príde milión migrantov, automaticky sa prerozdelia. Ďalší milión, automaticky sa prerozdelia. Nebude sa o ničom debatovať ani rokovať. Príde 50 miliónov migrantov a budú automaticky prerozdelení. Následne ich príde ešte viac. Veď je tu celý moslimský svet a Afrika. Toľko ľudí ešte potrebuje pomoc!

Predstavte si, že na Slovensko príde viac jeden a pol milióna moslimov. Toto je možnou budúcnosťou po vytvorení systému povinných kvót.

3. Slovenský nacionalizmus má byť ekonomickej povahy

Smutná pravda je, že Slováci sú ekonomickí diletanti. Ekonómia, manažment, financie na Slovensku – nula bodov. Ak si spíšete zoznam aktuálnych problémov a problémov minulých, ktorým slovenský národ čelil v histórií, uvidíte, že štyri z piatich problémov sú ekonomické a sociálne problémy.

Absencia ekonomického myslenia je najslabšia stránka slovenského národa. Toto z nás po stáročia robí otrokov, gastarbeiterov a druhoradých ľudí v očiach veľkých štátov. Kvôli tomuto Slováci patria medzi neúspešné európske národy.

Preto by slovenský nacionalizmus mal byť ekonomickej povahy. Teda zameraný na budovanie hospodárstva a rozvoj podnikania, obchodu. Má učiť ekonomickému a finančnému mysleniu každého malého a mladého človeka. Vytvoriť školy pre manažment, financie a národo-hospodárstvo na svetovej úrovni a aj produkovať absolventov svetovej úrovne. Motivovať čo najviac ľudí k podnikaniu. Líder strany by mal byť ekonóm alebo národohospodár so skúsenosťami v súkromnom sektore.

Znie to liberálne a materialisticky? Nacionalizmus je o jednote spoločnosti, kultúre, životaschopnosti, o spoločnom dobre pred individuálnou slobodou. Ale tiež má pomáhať národu prežiť a rozvíjať sa. Na to musí eliminovať najslabšiu stránku, akú národ má.

4. Ako to, že SMER-SD nie je závislý od tretieho sektora?

Vieme, že z treťosektorových aktivistov sa stávajú politici – viď Martin Poliačik, Iveta Radičová. No všimol som si zaujímavú vec pri prezeraní zoznamu politikov, bývalých aktivistov: Väčšina z nich sú pravičiari a liberáli; takmer nik zo SMERU nebol v mimovládnom sektore.

Každý je zvyčajne oddaný tomu, kto ho naformoval. Kto položil základ jeho myslenia, kariéry. Aj kvôli tomu počuť kritiku akademického vzdelania, že produkuje myslením a konaním uniformných jedincov. Videli sme to aj pri Orbánovi. Vyštudoval na západnej, liberálnej univerzite a komentátori po celom svete sa čudujú, prečo nie je liberál.

SMER-SD si vychováva vlastné kádre, dokonca má aktívnu mládežnícku organizáciu. Títo ľudia nie sú oddaní tretiemu sektoru, ale predsedovi strany. Vďaka tomu SMER-SD nie je závislý od tretieho sektora a môže protestovať proti kvótam, mať nekorektné vyhlásenia, neplniť do bodky želania „občianskych aktivistov“.

Zvláštne, že taká maličkosť ako výchova vlastných kádrov môže mať takýto dopad na politiku a budúcnosť celého štátu.

5. Demokracia na západe skončí – tak či onak

Demokracia na západe každopádne skončí – tak či onak. Sú len dve možnosti vývoja:

– Za prvé, k moci sa pomocou volieb dostanú moslimovia. Vďaka populačnému rastu ich bude tak veľa, že sa stanú väčšinou, aj v parlamente. Začnú presadzovať právo Šária a zrušia demokratické voľby, lebo nie je v súlade s islamským právom. To bude koniec demokracie.

– Za druhé, k moci sa dostanú nacionalisti a zo strachu pred demografickým vývojom etnických menšín pre ne obmedzia účasť na voľbách. Určia, kto voliť môže a kto nie na základe národnostných či rasových kritérií. Volič budú môcť len „pôvodní obyvatelia“. Aj to bude koniec demokracie.

Autor: Michal, www.protiprudu.org