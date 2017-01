Politici na Slovensku – výkvet morálnosti

Slovensko sa stalo ideálnou krajinou na život. Politici vo vláde a v parlamente sú tie najmorálnejšie osoby, aké máme – veď preto sú v čele národa. Čistú povesť Slovenska kazia iba nemorálni občania, ktorí si snáď označenie „občan“ ani nezaslúžia. Veď môže byť správnym občanom osoba, ktorá korumpuje zdravotné sestry dezertami a kávičkami, lekárov fľašami koňaku a obáločkami, úradníkov rôznymi pozornosťami a učiteľky kvetmi?



Nie, nie. Títo takzvaní „občania“ by si mali brať príklad z najvyššej politiky. Medzi politickými špičkami korupcia, tento spoločensky nežiadúci jav, neexistuje. Aspoň podľa vyjadrenia ministra vnútra Róberta Kaliňáka. Ak by ste pochybovali o jeho slovách, robíte chybu. Neexistencia korupcie sa totiž dá jednoducho dokázať. Koľko vysokých politikov bolo odsúdených napríklad počas minulého roka za korupciu? Boli vôbec nejakí obvinení? Máte akékoľvek dôkazy o korupcii? Pokiaľ nič z toho nemáte, korupcia neexistuje. Jasné ako facka.

A pán minister má nepochybne pravdu. Veď ak napríklad ubytujete nejakého bezdomovca vo svojom byte, to nie je úplatok, ale dobrý skutok. Čo na tom, že ten chudák je náhodou premiérom Slovenska, alebo ministrom. Idete takto po ulici, vidíte pána premiéra krčiť sa v zime pod bránou, no neurobíte dobrý skutok a neprichýlite ho? Ale to by médiá nesmeli hneď všetko zveličovať. Dobrý skutok dokážu okamžite prekrútiť na úplatok. S tým je nutné niečo urobiť. Najlepšie prijať zákon o tom, že korupcia vo vláde neexistuje. Pani Žitňanská nepochybne ochotne vypracuje návrh takého zákona.

Otázkou je, čo urobiť so zahraničím. Svetové ekonomické fórum totiž považuje Slovensko za druhú najskorumpovanejšiu krajinu Európy. Kto vie prečo.

Autor: ::prop, www.protiprudu.org