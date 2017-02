Policajt: Migranti majú na svedomí najvážnejšie zločiny vo Švédsku

Švédsky policajný dôstojník spustil zúrivý útok na politicky korektný prístup krajiny k imigrácii keď tvrdil, že migranti majú na svedomí najvážnejšie zločiny.



Vo svojom facebookovom príspevku Peter Springare povedal, že príspevok nie je politicky korektný, ale je mu to jedno, keďže čoskoro pôjde po 47 rokoch služby do dôchodku.

Švédsko bolo tvrdo zasiahnuté predtým nevídanou úrovňou zločinu a incidentov, keďže Národná kriminálna vyšetrovacia služba vlani priznala, že viac ako 50 oblastí bolo označených ako „no-go zóny“, nad ktorými nemá polícia kontrolu.

V správe boli uvedené podrobnosti o útokoch na policajtov spolu s incidentmi detí nosiacimi zbrane, sexuálnymi útokmi a inými násilnými zločinmi.

Na facebooku napísal frustrovaný Springare, ktorý pracuje ako vyšetrovateľ pre políciu v meste Örebro, že leví podiel zločinov spáchali imigranti.

Bývalý námestník vedúceho oddelenia vážnych zločinov napísal: „Som tak sk*****e unavený. To, čo tu píšem, nie je politicky korektné. Ale je mi to jedno. Naši dôchodcovia sú na kolenách, školy sú v ťažkostiach, zdravotná starostlivosť je peklo, polícia je úplne zničená. Každý vie prečo, no nikto sa neodváži alebo nechce povedať to nahlas.“

V príspevku policajt tiež sľúbil, že bude týždenne zverejňovať prípady, na ktorých pracoval, a kto boli v tých prípadoch podozriví.

Pri uvádzaní podrobností o svojom týždni pán Springare povedal, že riešil niekoľko vážnych znásilnení, útokov, vydieranie, pokus o vraždu a násilie proti polícii.

Ďalej uviedol zoznam podozrivých v prípadoch a domovské krajiny údajných páchateľov.

Pán Springare napísal: „Irak, Irak, Turecko, Sýria, Afganistan, Somálsko, Somálsko, znova Sýria, Somálsko, neznáma, neznáma krajina, Švédsko. Pri polovici podozrivých si nemôžeme byť istí, pretože nemajú žiadne platné dokumenty. Čo samo o sebe zvyčajne znamená, že klamú o svojej národnosti a identite. Teraz hovoríme len o okrsku Örebro.“

Počas príspevku poznamenal, že len jeden z podozrivých bol švédskej národnosti a dodal, že tak tomu bolo posledných 10-15 rokov.

Po otvorenom útoku na imigračnú politiku ostatní používatelia sociálnych médií obvinili policajta z rasizmu – čo pán Springare odmietol.

V druhom príspevku na Facebooku tento Švéd povedal, že podporoval imigráciu, avšak obával sa zločinu a prívalu zločincov z radov migrantov, čo by mohlo systém poslať na pokraj priepasti.

Pán Springare nie je prvým Švédom, ktorý zakúsil prudkú reakciu po tom, ako verejne vyhlásil, že liberálna migračná politika krajiny ohrozuje krajinu jej zničením zvnútra.

V januári bola česká spisovateľa Kateřina Janouchová obvinená zo „šírenia ruskej propagandy“ potom ako povedala, že ľudia sa chcú naučiť strieľať, pretože sú vydesení.

Švédsky premiér Stefan Lofven označil jej vyjadrenia za „zvláštne“ a dodal: „Úcta voči švédskemu a severskému modelu zostáva, kombinujeme produktivitu s rovnosťou, dobré pracovné podmienky pre zamestnancov s produktívnym a efektívnym podnikaním a systémom sociálneho zabezpečenia, ktorý pomáha. Pevne veríme v tento systém.“

Znepokojený švédsky občan, ktorý hovoril pre portál Express.co.uk, reagoval na kritiku proti slečne Janouchovej a povedal, že autorka nezveličila zvyšujúce sa zúfalstvo, ktoré zachvátilo severskú krajinu.

Povedal: „Kateřina poukázala na to, že vo Švédsku je niekoľko oblastí, kam polícia, hasiči a pohotovostné služby nepôjdu a nie sú jedinými.“

V roku 2015 bol švédsky verejný sektor zastihnutý nepripravený, keď prijal viac než 160 000 žiadostí o azyl pri 9,5 milióna obyvateľoch.

Bezprecedentný príliv azylantov podnietil pochybnosti, že verejné služby nedokážu absorbovať dopad tejto imigrácie, keďže krajina bola od začiatku migračnej krízy svedkom nárastu v zločinoch a násilných incidentoch.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Daily Express