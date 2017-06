Tak máme novú, resp. „záložnú“, stranu ako náhradu za ĽSNS v prípade jej zrušenia. Nie že by to bolo prekvapujúce, táto taktika už bola použitá pri zakladaní ĽSNS. Čo ma ale zaráža, to je jej názov.



Netušíte prečo? Každý asi pozná význam spojení Alpfestung (Alpská pevnosť) či Festung Europe (Pevnosť Európa). No a teraz tu máme Pevnosť Slovensko. Ak toto nie je nahrávka na smeč pre tretí sektor, slniečkárov a špicľov typu Benčík a Smatana, tak už netuším, čo iné by ňou mohlo byť. Nepokrytý odkaz na Tretiu Ríšu v strane, ktorá je prelezená fanúšikmi Veľkoruska, kryptoboľševikmi a plná nostalgie za časmi či už socializmu alebo 1. Slovenskej republiky je naozaj zvláštnosťou aj na slovenské pomery.

Svedčí to len o tom, že strana nemá pevnú a jasnú ideológiu. Vedeniu strany o to ani nejde. Naopak – vyjadruje sa dostatočne nejasne na to, aby si každý „nespokojenec“ našiel to svoje a tak strana získala dostatočný voličský potenciál. Na získanie priazne voličov dnes nakoniec stačí, ak strana odolá pokušeniu a nebude nehanebne rozkrádať majetok štátu.

Ak sa človek aspoň trocha zaoberá históriou, tak musí vedieť, že nemecký národný socializmus je dnes mŕtvy. Naviac bol určený pre Nemecko a bol vhodný iba v danej dobe. To však neznamená, že by sme o nemeckom národnom socializme (alebo „nacizme“) nemali hovoriť, študovať ho a snažiť sa pochopiť jeho dobré aj zlé stránky. Preberať bezducho symboly a rétoriku Tretej Ríše – bez kontextu, bez zamyslenia, bez ideológie – je iba prázdne rozdrapovanie a provokácia. Máloktorý volič to však pochopí – čo je však v zastupiteľskej demokracii bežné. Voliči nechápu, čo politici hovoria a počujú iba to, čo chcú počuť.

Z kuloárov som však dostal informáciu, že sa pripravuje ešte jedna strana. Jej pracovný názov je Košiar Slovensko.

Autor: ::prop; www.protiprudu.org