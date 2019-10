Päťdesiat rokov neúspešných eko-kalyptických predpovedí

Myron Ebell (riaditeľ Centra pre energiu a životné prostredie na Competitive Enterprise Institute, CEI) a Steven J. Milloy zverejnili príspevok na blogu CEI s názvom „Opäť nesprávne: 50 rokov neúspešných eko-pokalyptických predpovedí:“



Novodobí proroci katastrof predpovedajú klimatickú a environmentálnu katastrofu od 60-tych rokov. Robia tak naďalej. Ani jedna z apokalyptických predpovedí s očakávanými termínmi sa ku dnešnému dňu nenaplnila. Pod týmto textom je zbierka divokých predpovedí od významných ľudí vo vláde a vede.

Tento zoznam nielen upozorňuje na neúspešné predpovede, ale dokazuje tiež, že autori neúspešných apokalyptických predpovedí sú často ľudia na rešpektovaných vládnych a vedeckých pozíciách. Hoci médiá dychtiace po senzačných titulkoch nadšene informovali a naďalej informujú o takýchto predpovediach, nevydarené predpovede zvyčajne nie sú revidované.

Prvých 27 neúspešných alarmistických predpovedí pochádzajú z blogu CEI (mnohé predtým zozbieral a zverejnil Tony Heller na stránke RealClimateScience) a ďalších 14 predpovedí súdneho dňa, v ktorých sa alarmisti mýlili, pridal John Notle v článku z Breitbartu.

Za viac než 50 rokov nevyšla klimatickým alarmistom vo vedeckej obci a hnutí za ochranu životného prostredia ani jedna predpoveď, ale zato majú na konte 41 perfektne mylných predpovedí. Inými slovami, pri aspoň 41 príležitostiach títo takzvaní odborníci predpovedali nejakú bezprostrednú, hroznú environmentálnu katastrofu… a nikdy ku nej nedošlo. A ani raz – ani len raz! – sa predpovede týchto alarmistov nenaplnili.

Zamyslite sa nad tým… takzvaní odborníci sa so svojimi predpoveďami 41-krát pomýlili, ale niektorí z nás sú skeptickí ohľadom „odbornej“ predpovede číslo 42, a síce, že ak ihneď neprestúpime na socializmus a nedovolíme Alexandrii Ocasio-Cortez kontrolovať a organizovať svoje životy, planéta sa stane neobývateľnou. Prečo by niekto príčetný počúval niekoho, kto sa 41-krát pomýlil? Prečo by sme úplne prebudovávali svoju ekonomiku a obetúvali svoju osobnú slobodu kvôli „expertom“, ktorí sa 41-krát pomýlili a nikdy nemali pravdu? A ak to nie je dostatočne šialené, najnovším trikom je predvádzať 16-ročnú školáčku, aby sa rozšírila predpoveď číslo 42, lebo tak je to omnoho dôveryhodnejšie.

Nižšie sa nachádza 41 neúspešných eko-kalyptických predpovedí súdneho dňa (s odkazmi):

1 1967: predpoveď hrozného hladomoru do roku 1975

2 1969: do roku 1989 všetci zmizneme v oblaku modrej pary

3 1970: doba ľadová do roku 2000

4 1970: v Amerike bude do roku 1974 voda na prídel a do roku 1980 aj jedlo

5 1971: do roku 2020 alebo 2030 príde nová doba ľadová

6 1972: nová doba ľadová do roku 2070

7 1974: vesmírne satelity dokazujú, že sa rýchlo blíži nová doba ľadová

8 1974: ďalšia doba ľadová?

9 1974: stenčenie ozónovej vrstvy „veľkou hrozbou pre život“ (údaje a graf)

10 1976: vedecký konsenzus o ochladzovaní planéty, bezprostredne hrozia hladomory

11 1980: kyslý dážď zabíja život v jazerách (ďalší odkaz)

12 1978: koniec 30-ročného ochladzovacieho trendu je v nedohľadne (ďalší odkaz)

13 1988: regionálne suchá (ktoré nikdy nenastali) v 90-tych rokoch

14 1988: teploty v okrsku Columbia dosiahnu rekordné výšky

15 1988: ostrovy Maldivy budú do roku 2018 pod vodou (nie sú)

16 1989: stúpajúca hladiny morí vyhladia národy, pokiaľ do roku 2000 niečo neurobíme

17 1989: newyorská West Side Highway bude do roku 2019 pod vodou (nie je)

18 2000: deti nebudú vedieť, čo je sneh

19 2002: hladomor do 10 rokov, ak sa nevzdáme konzumácie rýb, mäsa a mliečnych výrobkov

20 2004: Británia sa do roku 2024 zmení na Sibír

21 2008: Arktída bude do roku 2018 bez ľadu

22 2008: klimatický génius Al Gore predpovedá Arktídu bez ľadu do roku 2013

23 2009: klimatický génius princ Charles tvrdí, že máme 96 mesiacov na záchranu sveta

24 2009: britský premiér tvrdí, že máme 50 dní na „záchranu planéty pred katastrofou“

25 2009: klimatický génius Al Gore presúva predpoveď na Arktídu bez ľadu z roku 2013 na rok 2014

26 2013: Arktída bude do roku 2015 bez ľadu (ďalší odkaz)

27 2014: len 500 dní zostáva do „klimatického chaosu“

28 1968: celý svet sa preľudní

29 1970: svet vyčerpá všetky svoje prírodné zdroje

30 1966: do desiatich rokov dôjde ropa

31 1972: vyčerpanie zásob ropy do 20 rokov

32 1977: ministerstvo energetiky tvrdí, že v 90-tych rokoch dosiahne ťažba ropy vrchol

33 1980: vrchol ťažby ropy v roku 2000

34 1996: vrchol ťažby ropy v roku 2020

35 2002: vrchol ťažby ropy v roku 2010

36 2006: superhurikány!

37 2005: Manhattan bude do roku 2015 pod vodou

38 1970: obyvatelia miest budú do roku 1985 potrebovať plynové masky

39 1970: kvôli hromadeniu dusíka bude všetka pôda nepoužiteľná

40 1970: znečistenie spôsobené rozkladom zabije všetky ryby

41 1970-te roky: vraždiace včely!

Aktualizácia: Pridal som ďalších 5 neúspešných predpovedí (vďaka stránke Real Climate Science), takže počet nevydarených eko-pokalyptických predpovedí súdneho dňa za posledných 50 rokov stúpol na 46:

42 1975: ochladzovanie sveta a drastický pokles produkcie jedla

43 1969: svetový mor, nadmerné znečistenie, ekologická katastrofa, prakticky kolaps Spojeného kráľovstva do konca 20. storočia

44 1972: hrozí zmenšenie zásob a nedostatok zlata, cínu, ropy, zemného plynu, medi a hliníka

45 2005: päťdesiat miliónov klimatických utečencov do roku 2020

46 2011: denník Washington Post predpovedal kvitnutie čerešní v zime

Ale tentoraz to bude nejakým spôsobom iné a „odborníci“, spolu s dnešnými 16-ročnými deťmi, budú mať vo svojich nových predpovediach eko-súdneho dňa a eko-katastrofy zrazu pravdu. Či?

