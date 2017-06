Nedávny objav ukazuje, že ľudia pochádzajú z Európy

Teória o africkom pôvode človeka je mŕtva

Portál The Telegraph zverejnil v sekcii Veda článok, v ktorom sa tvrdí, že vedci prepisujú ľudskú históriu s celkom novým objavom. Antropológovia zistili, že to, čo testy ukazujú, sú najstaršie pozostatky ľudských predkov, ktoré boli doposiaľ nájdené, čo určite vyšle šokové vlny do celej vedeckej a afrocentrickej obce.



Dejiny ľudskej evolúcie sa prepisujú potom, ako vedci zistili, že Európa a nie Afrika je rodiskom ľudstva.

Čítate správne. Dlho vychvaľovaná teória o africkom pôvode je oficiálne vyvrátená, nie na základe domnienky či hypotézy, ale tvrdých dôkazov. Paleoantropológovia našli pozostatky Graecopithecus feybergi – pomenované „El Graeco“ – v Grécku a Bulharsku. Zistenia sú vítané ako najnovší chýbajúci článok v ľudskej evolúcii a hoci je opísaný ako podobný opiciam, jeho vek, dvojnohosť a zubná anatómia rozprávajú iný príbeh.

Výskumníci zapojení do štúdie pozostatkov Graecopitheca použili štyri odlišné pracovné definície vo svojej klasifikácií opíc verzus ľudí a predľudských predkov. „Ľudoopov“ definujú ako opice, „hominidov“ ako veľké opice a ľudí, „homininae“ ako africké opice a ľudí a „hominini“ ako ľudí a ich neopičích predkov. Po viacerých testoch, vrátane počítačovej tomografie, ich výskum umiestnil Graecopitheka priamo do triedy hominini.

„Graecopithecus nie je opica. Je členom kmeňa hominini a priamym predkom rodu homo. Potrava Graecopitheca súvisela s pomerne suchou a tvrdou vegetáciou savany, na rozdiel od potravy súčasných veľkých opíc, ktoré žijú v lesoch. Preto, tak ako ľudia, má široké stoličky a tenkú zubnú sklovinu.“ – Profesor Nikolai Spassov

„Hoci veľké opice majú typicky dve alebo tri oddelené a rozbiehavé zubné korene, korene Graecopitheca sa zbiehajú a sú čiastočne zlúčené – čo je črta charakteristická pred súčasných ľudí, raných ľudí a niekoľkých predľudí,“ – Profesorka Madelaine Bohme z Univerzity v Tubingene.

Navyše, tieto pozostatky sa datujú takmer o štvrť milióna rokov skorej než Sahelanthropus tchadensis, druhý najstarší hominid, nájdený v Čade.

„Naše zistenia môžu nakoniec zmeniť naše predstavy o pôvode ľudstva. Osobne si nemyslím, že potomkovia Graecopitheca vymreli, neskôr sa mohli rozšíriť do Afriky. Rozdelenie šimpanzov a ľudí bolo jednou udalosťou. Naše údaje podporujú názor, že toto rozdelenie sa dialo vo východnom Stredomorí – nie v Afrike. … Ak bude táto teória prijatá, skutočne zmení samotný začiatok ľudskej histórie.“ – Profesorka Madelaine Bohme, katedra geovedy, Eberhard-Karls University Tubingen, Sigwartstr. 10, Tubingen, Nemecko

Samozrejme, napriek dvom rôznym fosíliám datovaným zhruba do rovnakého obdobia (zub z Bulharska a čeľustná kosť z Grécka), nepochybne existujú ľudia, ktorí sa stále budú držať teórie afrického pôvodu ľudskej histórie. Napríklad vyslúžený antropológ Dr. Peter Andrews o výsledkoch štúdie hovorí:

„Je možné, že ľudský rodokmeň má pôvod v Európe, ale veľmi podstatné fosílne dôkazy umiestňujú pôvod do Afriky, vrátane niekoľkých čiastočných kostier a lebiek. …Váhal by som využiť jeden rys z izolovanej fosílie na odpísanie dôkazov z Afriky.“

Hoci zdanlivo necháva dvere otvorené pre nový výskum a nápady, zdržanlivosť Dr. Andrewsa priznať, že tieto objavy vyvracajú údajnú „ustálenú vedu“ teórie afrického pôvodu, jednoducho ukazuje, že scientizmus stále prekvitá a tak to zostane dovtedy, kým sa vedecká obec neoslobodí od politickej korektnosti, ktorá ňou v súčasnosti preniká.

Na základe samotného faktu dovolenia zverejniť túto štúdiu môžeme len dúfať, že liberálne zovretie stráca svoju moc.

Štúdiu, ktorá prešla cez peer-review, nájdete tu.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Jossur Surtrson