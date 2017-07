Margaret Sanger a eugenika

V rámci vzdelávania tunajšieho osadenstva o eugenike prichádzam so zaujímavým videom od Red Ice. Tentokrát sa pozrieme trochu do histórie eugeniky v Spojených štátoch. Konkrétne sa budeme venovať prípadu Margaret Sanger, americkej zdravotnej sestry, feministky a aktivistky za kontrolu pôrodnosti a eugeniku. Jej pôsobenie je opradené viacerými mýtmi, ktoré rozširujú predovšetkým rôzne kresťanské pro-life zoskupenia.



Video o.i. zachytáva rané eugenické pokusy riešenia černošského problému v USA, ktoré by i dnes mohli byť inšpiráciou napr. pri riešení nášho cigánskeho problému. Dozvieme sa, že i mnohí černošskí intelektuáli v týchto časoch podporovali eugeniku a chceli vyriešiť problémy svojich ľudí touto cestou. Ďalším zaujímavým aspektom je i zapojenie Židov do hnutí za kontrolu pôrodnosti a alibizmus dnešných kresťanských organizácií, ktoré na to neupozorňujú a namiesto toho sa len donekonečna oháňajú Sangerovou a Hitlerom. Dozviete sa i o pôvodnej motivácii Margaret Sanger, pravom pôvode Planet Parenthood (Plánované rodičovstvo) a vysvetlíme si, prečo je scestné porovnávať Sangerovú a feministické hnutia za kontrolu pôrodnosti s národnými socialistami. Prajem príjemné pozeranie.

Nezabudnite si zapnúť titulky… 🙂

Preklad: ::aman, protiprudu.org