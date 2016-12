Ľ.Huďo a M.Morés – Alter ego, alebo zápas s cenzúrou

Protiprúdu je verný svojmu menu a informačne zaberá so všetkých síl proti prúdu lží, manipulácie a propagandistických klamstiev hlavného (no nielen hlavného) mediálneho prúdu. Preto mi bol od začiatku sympatický a ako Ľubomírovi Huďovi – redaktorovi takzvanej verejnoprávnej televízie, po rokoch cenzorského šikanovania pri každej príležitosti, ktorá sa vo svete diala podľa scenára U.S. Veľkého brata a našich domácich lokajov, mi dal možnosť pôsobiť na jeho stránkach pod menom M. Morés. Vďaka spolupráci s obrazovým profesionálom a obetavým človekom Olim sme spoločne vytvárali tri roky pravidelné mesačné prehľady s necenzurovaným pohľadom na dianie vo svete.



Všímali sme si pozadie udalostí, ich skutočnú podstatu a demaskovali oficiálnu propagandu a mainstreamové vymazávanie zdravého rozumu a svedomia. Meno M. Morés som musel používať, pretože v takzvanej verejnoprávnej televízii sa ľuďom predurčí, čo majú vedieť a čo nie, kto je pozitívny hrdina demokracie a kto jej hrozbou, čo je čierne a čo biele, čo je korektné a čo už nie. Divákom sa nedáva na výber z rôznych informačných zdrojov, ale vyrábajú sa z nich konzumenti CNN a Fox News, prípadne rovnako zavádzajúcej BBC, aby poslušne verili trhu a zaoceánskemu Demokratickému Otcovi z Washingtonu.

Vedenie súčasnej RTVS, rovnako neverejnoprávnej ako v minulosti, si poslušnosť mediálnych prisluhovačov poistilo novými pracovnými zmluvami, podľa ktorých akýkoľvek mediálny výstup na verejnosti, aj keď sa netýka RTVS, vopred posúdi nadriadený. V praxi som teda mal svojmu šéfredaktorovi – figúrke, ktorá došla zo SMEtí a MARKÍZY/MRZÁČKY (mrzačí vysielaním všetko, čo zostalo v ľuďoch dôstojné, šľachetné a hrdé) predkladať na schválenie všetko, čo vyjadrím ako slobodný človek nielen na pracovisku, ale aj vo svojom súkromí. Aj predtým existoval nátlak a teraz sa ešte viac vystupňoval.

Preto som si už dávnejšie zvolil pseudonym M. Morés a mohol aj na Protiprúdu hovoriť o tom, čo si myslím, že by malo vedieť čo najviac ľudí, aby neboli ovčanmi a ovládanými otrokmi trhu.

Pohár v RTVS pretiekol, aspoň pre mňa. Poslednou kvapkou bola Sýria. Pred desiatimi rokmi mi cenzurovali príspevky o vojne v Iraku, pretože som neprejavoval nadšenie nad vojnou spojencov NATO. Dnes sa situácia opakuje a vedúci vydania, teda ten, kto určuje, čo bude vo vysielaní a vlastne cenzor, mi prikáže, ako mám o Sýrii informovať a čo v príspevku bude.

Takže dosť! Po sedemnástich rokoch odchádzam z takzvanej verejnoprávnej televízie a môžem teda písať pod svojim skutočným menom.

Mesačné prehľady skončili. Je čas pohnúť sa ďalej a pokračovať pod vlastnou identitou. Moja ďalšia spolupráca s Protiprúd-om bude pokračovať, ale už na iných projektoch.

Navyše momentálne všetok čas venujem napísaniu knihy o zamatovej tyranii, ktorá nás takmer štvrťstoročie klame, zdiera a degraduje na poslušné stádo. Mala by vyjsť v novembri, kedy sa blíži ďalšie výročie mocenského podvodu v roku 1989. Oficiálna propaganda a jej dobre financovaní presstitúti ho stále nazývajú revolúcia .

Chcem sa poďakovať všetkým zainteresovaným za možnosť slobodne a otvorene hovoriť, keďže oficiálne mediálne zdroje sú založené na lži, pokrytectve a službe mocným, nie verejnosti. Zároveň dúfam, že bude pribúdať uvažujúcich a neposlušných hrdých ľudí, pre ktorých bude naďalej aj server Protiprúdu inšpiráciou na zmenu života, odmietanie trhového chomúta a demagógie politikov, médií a obhajcov zvráteného a bezduchého režimu.

Autor: Ľubomír Huďo, www.protiprudu.org

[quote align=“center“ color=“#999999″]Spoznal som v Ľubovi milého, prívetivého a morálneho človeka s jasnou hlavou. A som presvedčený že tak ako doteraz, budeme spolupracovať aj naďalej. Projekt „Mesačné komentáre“ splnil účel, preto je načim pohnúť sa ďalej. Budú ďalšie a možno zaujímavejšie, preto mu za spoluprácu ešte neďakujem…[/quote]

Oli63