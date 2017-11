E. Snowden nie je nič iné, ako kosť hodená novinárskym psíkom, ktorá zapĺňa svetovú tlač už niekoľko týždňov. Je to inak podarená, ale zároveň aj zbabraná akcia CIA. Fakty hovoria, že sa celá vec udiala potom, ako sa stretol prezident USA a prezident Číny, ktorí mali okrem iného rozhovory na tému o o kyberútokoch. Potom sa Snowden zjaví v Hongkongu, ktorý je samozrejme súčasťou Číny a vyzerá to tak, ako keby všetko zorganizovali Číňania.



Medzitým sa objavujú paberky z jeho životopisu, pracovného i osobného, ktoré ho akože dosť degradujú. Z Hongkongu odletí do Moskvy a tresky-plesky sa obrátia na Moskvu z USA. Lenže Putin a jeho spravodajská služba nie sú hlupáci a jednoducho a celkom správne tvrdia, že Snowden do Ruska nepricestoval, lebo okupuje terminál letiska Šeremetevo, kde môže byť tak ako ostatní aj celý rok. Takých prípadov je habadej, dokonca sa tam rodili aj deti.

Za ten čas sa objavujú informácie, aby sa kauza živila ďalej, že odpočúvali aj EÚ a aj Nemcov. A čo vlastne odpočúvali? Čo počuli? Intímne rozhovory? Nič o výsledkoch odpočúvania sa človek nedozvie. Len, že sa odpočúvalo. Ale to naozaj nie je žiadna novota. Po dlhej dobe sa ozve jeho otec, ktorý tvrdí, že jeho syn sa vráti do USA. Zaujímavé, že novinárski psíci po otcovi hneď neskočili. Zaujímavé je aj to, že materiál so Snowdenom sa objavil v Guardian a ten sa pripravoval takmer viac ako pol roka. Takže je absolútne jedno, kde tento bývalý pracovník CIA skončí.

Pod rúškom tohto triku CIA a spravodajských služieb ďalších krajín sa na Blízkom Východe začínajú čudné veci. Rusi sa sťahujú zo svojej sýrskej bázy domov, rebeli (vraj demokratickí) dostávajú zbrane z USA, delenie rebelov na demokratických a nedemokratických je naozaj úžasné, to je niečo ako Havlovo „humanitárne bombardovanie“ Srbska.

Americká ekonomika sa nevie dostať zo závozu a tlačenie peňazí FED už nepomáha. Dolár stráca ďalej svoju všemohúcnosť a tak sa siahne po starých a osvedčených scenároch, ktoré boli pred okupáciou Iraku či Lýbie. Rusi odtiaľ odchádzajú a nenechajú sa vtiahnuť do tejto nebezpečnej hry. A aby to bolo zaujímavejšie, posledný rozhovor Z. Brzezinského v The National Interest z 29.6.2013 je už len vrcholom ľadovca. Z. Brzezinski v ňom priznáva, že pred útokom na Irak bol u neho D. Rumsfeld (vtedajší minister obrany), aby sa s ním poradil a on, teda Z. Brzezinski, mu odporučil zaútočiť.

Teraz je však tvorca zahraničnej politiky USA proti útoku v Sýrii, pretože to môže mať nedozierne následky, hlavne pre Izrael. Takže, ako tvrdí samotný Z. Brzezinski, je v súčasnosti v USA v opozícii, teda v opozícii proti tým, ktorí chcú zaútočiť. Tým nakoniec priznal, že útok na Sýriu, ale tým aj na Irán, je na programe týchto dní.

A Snowden je len krycí manéver. Tak ako WikiLeaks predtým. Julian Assange si žije niekde na veľvyslanectve a akože je nedotknuteľný, aj jeho stránka funguje. Len mentálne retardovaný hlupák a tých je dnes na svete veľa, verí podobným rozprávkam. Keby ho chceli, tak ho už majú, rovnako ako keby boli chceli Bin Ladina, tak ho majú kedy chcú. Ale nechceli ho ani chytiť a už vonkoncom nie súdiť. A keď ho chytili, tak ho aj zabili. To bola zasa hodená kosť pre bumbajov, lebo už je dnes dosť veľa verzií, ako to vlastne bolo.

Ak by boli chceli Snowdena, tak ho majú v Hongkongu kedy chcú. Nie je to nič nové, keď USA zaberali krajiny Latinskej Ameriky, vymýšľali rozprávky od Boh sveta a vychádzalo im to. Svet je o čosi ďalej a už to prestáva fungovať. Lebo čím je to zložitejšie vymyslené, tým jednoduchšie možno na účel hry prísť.

A že Snowden ohrozil bezpečnosť USA? Nezmysel. Treba sa spýtať čím? Tým, že prezradil odpočúvanie Číny, EÚ, Nemecka a ďalších krajín? Ale tieto krajiny tiež odpočúvajú, len z Ruska neutiekol žiadny Babočkin ani z Číny žiadny Su-tsen, preto, lebo nepotrebujú nič zakrývať a zahmlievať.

Svätoboj Clementis, www.protiprudu.org