Jozef Viskupič: rozšírme volebné právo na 16 rokov

Dňa 2. mája 2015 poslanec Jozef Viskupič za stredopravú stranu OĽaNO podal návrh novely zákona, ktorý hovorí o znížení vekovej hranice voličov o dva roky. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi. Týka sa to volieb do parlamentu, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu, ľudového hlasovania a odvolaní hlavy štátu SR, komunálnych a krajských volieb a referenda.



Viskupič hájil svoj inšpiratívny návrh mentálne retardovaným argumentom, že takýto právny stav už niekoľko rokov funguje v Rakúsku, že rozumová vyspelosť a informovanosť mladých sa zvyšuje a že existujú ľudia, ktorí sú schopní v 16 rokoch plnohodnotne vnímať politiku spolu s vecami verejnými a tak ďalej, bla bla bla.

Začal by som na hranici 14 rokov, veď už aj X-Faktor spustili nižšie. A prečo vlastne nie už od šiestich rokov? Doma máme 1 koníka, 2 kravičky, niekoľko sliepočiek a 1 kozičku. Nemohli by aj oni voliť OĽaNO?

Je jasné kam smeruje toto úsilie: získať ľahko manipulovateľnú cieľovú skupinu, ktorá nemá vedomosti, nemá s čím porovnávať súčasné a minulé, nemá životné skúsenosti, je naivná a neznalá životných pomerov. Nikto príčetný týmto skrachovaným zúfalcom neverí. Preto sa chcú uchádzať o hlasy malých detí a tak manipulovať volebným výsledkom. Ako volebné im možno ponúknu marišku!

Nie je nič lepšie. Preinštalovaný mozog facebookom, prepláchnutý mainstreamom, nejaký ten týždeň GTA a Resident Evil a názor na vec je vonku. Tlieskam. Ozaj, zabudol som na Cannabis a niekoľko litrov RedBull-u. Ak dostanú voľno v škole, pôjdu voliť, len sa obávam, že zakrúžkujú toho, kto im to voľno dá. Rytmus bude prezident, Strapo premiér a Matovič získa voličov na svojej mentálnej úrovni.

Viem si živo predstaviť ako SaSanky a spol. lovia v týchto vodách. Kreatúra menom Richard Sulík zažije renesanciu, oživenie a vrchol politickej kariéry. Šesťnásť a sedemnásť ročné nafetované deti sú jeho potenciálni voliči, môže byť na seba hrdý. Je pobavujúce, že OĽaNO a SaS sa bez podpory detí nedostanú do parlamentu.

Spraviť dôležité rozhodnutie, ktoré poznačí, prípadne vytvorí novú budúcnosť republiky a zmení osudy miliónov ľudí, nie je vôbec jednoduché. Naopak, je to veľká zodpovednosť a neuveriteľne náročná úloha. Človek musí pretekať vedomosťami, mať obšírne znalosti a obrovský záber z každej spoločenskej oblasti – ekonomika, politika, právo, história, literatúra, logika, filozofia, štatistika… Musí mať obdivuhodné rozumové schopnosti, bohaté životné skúsenosti, nahromadené hromady znalostí a vedieť s nimi pracovať, prepájať ich. Bez týchto vlastností to nejde, nemôže. Nie je v silách a možnostiach 18 ročného mladého človeka spraviť správne politické rozhodnutie, nie to ešte pre 16 ročného. Volebné právo pre 16 ročných je nemiestny žart.

Predstava 16 ročných voličov je absolútne smiešna. Dieťa nerozumie politike. Spýtajte sa sám seba: aké ste mal názory keď ste mali 16 rokov?

Dňa 12.5.2015 TASR priniesla právu, že Jozef Mikloško z KDH tvrdí, že rodina s 8 deťmi má mať väčší hlas ako bežné rodiny. Nezabudol dodať „zdravá rodina“, ale každý vie, že je reč o volebnom zvýhodnení cigánov. Takmer nijaká slovenská rodina nemá osem detí, pretože rodičia musia pracovať a zarábať na živobytie, jedlo, bývanie, šaty, dovolenku. Takže deti sú ohrozované násilím, drogami, pedofíliou a a početné rodiny sedia za jedným stolom a preto treba uzákoniť mnohopočetným rodinám (rozumej: cigánskym) silnejší hlas vo voľbách. Geniálne zdôvodnenie, priam nepriestrelné.

Návrh rozšíriť volebné právo na 16 ročné deti a dať silnejší volebný hlas pre rodiny s 8 deťmi. Tieto dementné návrhy sú perfektné ukážkové príklady ako funguje liberálna demokracia.

Je potrebné dať právo voliť širokým masám, ktoré nerozumejú politike pod ušľachtilou zámienkou občianskych práv a slobôd – veď to v totalitných režimoch nemajú rovnosť pri voľbách! A títo ľudia budú hlasovať presne tak, ako ich zmanipulujú médiá vo vlastníctve malej skupinky oligarchov a finančníkov, ktorá diktuje verejnú mienku. Vznikne široká masa, ktorou bude možno manipulovať. Rozumného človeka médiá nezmanipulujú a v situácii, že by volič získal voličský preukaz až po úspešnom absolvovaní testu všeobecnopolitického minima a až potom by mohol robiť rozhodnutia, vláda finančnej oligarchie by skončila za sekundu. Z tohto dôvodu volebné právo dostane každý: aby dvaja vymetení blbci prehlasovali jedného sčítaného vzdelaného človeka, ktorý sa orientuje v politike. Výsledok je vždy ten istý: hlasy vzdelaných ľudí zaniknú a voľby vyhrajú trhoví demokrati, lokaji úžerníckej internacionály. Presne takýto je účel všeobecného volebného práva. Politik, ktorý sa vie obliecť do obleku a dobre vyzerá dosiahne vyšší volebný zisk ako odborník. O tomto je demokracia.

Ak voličská masa reaguje stále menej a menej na režimovú propagandu, trhoví demokrati rozšíria voličskú základňu a zväčšia skupinu ľahko manipulovateľných voličov.

Základ liberálnej demokracie je manipulovanie s dezorientovanými a nevzdelanými masami. Preto sa nikdy nedočkáme toho, že k voľbám budú môcť iba tí, ktorí majú skutočné poňatie, o čo ide a ktorí si to zaslúžili – svojimi vedomosťami, vzdelaním, prácou, schopnosťami.

Autor: Michal, www.protiprudu.org

Odkazy:

http://www.teraz.sk/slovensko/viskupic-volebne-pravo-16-rocni/132863-clanok.html

http://obycajniludia.sk/jozef-viskupic-olano-chce-umoznit-volit-16-rocnym/

http://www.teraz.sk/slovensko/j-miklosko-rodina-s-8-detmi-by-mala/134534-clanok.html