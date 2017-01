Islam… Čo robiť?

Naša najmenej obľúbená otázka je nanešťastie tá, ktorú vidíme dosť často. Čitatelia, ktorí rozumejú islamskej histórii a učeniu, a teda uvedomujú si hrozbu ktorú predstavuje pre našu budúcnosť, chcú prirodzene vedieť, čo sa dá urobiť, aby sa jej zabránilo.



Naším záverom je, že vzdelávanie seba, vzdelávanie ostatných a hovorenie pravdy o „náboženstve mieru“ je najlepším začiatkom. Islam si je sám najhorším nepriateľom v tom, že čím viac sa toho o ňom vie, tým menej príťažlivým sa stáva… pre každého.

Islam sa šíri ako vírus. Rozbieha sa z moslimských krajín, ktoré sú príliš choré aby ho podporovali a smeruje do zdravých systémov, ktoré ho podporujú, pretože majú luxus rozvoja mimo islamu. Keď už je v hostiteľskom systéme, vírus islamu využíva existujúci mašinériu, aby sa replikoval. V priebehu času hostiteľ robí jednostranné ústupky tomuto náboženstvu, kŕmiac a uzmierujúc ho v márnej nádeji, že táto šovinistická ideológia sa dá skrotiť.

Ako islam napreduje, životne dôležité orgány sú donútené pridať sa na jeho stranu a nakoniec je ich činnosť zastavená. V priebehu času celý systém stoná až do mučivej smrti a preberá stav chorých krajín, z ktorých moslimovia pôvodne ušli. Vírus sa potom obzerá po nových hostiteľoch, ktorých by pohltil.

Niektorí západniari, konkrétne tí s deťmi (a investíciou do budúcnosti), sú dostatočne ďalekozrakí, aby vysledovali výslednú konečnú fázu súčasných trendov. Hoci mnohí moslimovia sú decentní ľudia, náboženstvo samotné má vždy spôsob, ako so sebou priniesť radikálov. Radikáli potom zamoria a ovplyvnia hlavný prúd – a zvyšok spoločnosti za to zaplatí cenu.

Otázka ktorú často počujeme je: „Čo s tým môžeme urobiť?“

Najprv preskúmajme, čo by sme s tým nemali urobiť.

1. NEUBLIŽUJTE moslimom. Západniari s týmto vo všeobecnosti nemajú problém, pričom v dôsledku príšerných teroristických útokov ukázali pozoruhodnú zdržanlivosť. To hlavné: Nepoznáte nijakých teroristov. Moslimovia, ktorých poznáte vo svojom súkromnom živote, nie sú teroristi. Neubližujte im ani neochraňujte nikoho, kto to robí.

2. NEPRECHOVÁVAJTE nenávisť voči moslimom a ani ich neobťažujte. Moslimovia ktorých osobne poznáte sa od vás pravdepodobne príliš neodlišujú. Majú rovnaké obavy o budúcnosť svojich detí a rovnaké záujmy, ktoré chcú v živote presadiť. Nezaslúžia si, aby boli obťažovaní pre náboženstvo, ktorému nemusia veľmi dobre rozumieť alebo brať tak vážne.

3. NENIČTE majetok moslimov. Tie isté dôvody; dospejte.

4. NEZNEUŽÍVAJTE výtlačky Koránu na verejnosti. Nie je to dobré na nič iné, než že to radikálom dá ďalší dôvod hrať sa na obeť, nahnevať sa, a snáď i niekomu ublížiť. Je to tiež detinské a urážlivé.

Ak chcete konfrontovať islam, potom musíte byť pravdovravný a objektívny, skôr než drzý a ohováračský. Nepreháňajte ani nepoužívajte absolútne pravdy. Nehovorte, že všetci moslimovia sú zlí ľudia (nie sú), alebo že všetko na islame je zlé.

Kľúčom k zastaveniu islamu je vzdelávanie, pretože čím viac sa toho vie o tomto náboženstve zo 7. storočia, tým menšiu príťažlivosť bude mať v dnešnom svete. Moslimskí obhajcovia to vedia, čo je dôvod, prečo sa ukrývajú za cenzúru a zakazovanie kníh v islamskom svete a zúfalé, no komické výzvy na politickú korektnosť a multikulturalizmus na Západe. Moslimské organizácie ako CAIR sa často spoliehajú na otvorenú lož na oklamanie ostatných, aby tí boli zraniteľnejší.

Nemoslimskí západniari by mali pochopiť, že nie je dôvod klásť islam nad kritickú analýzu alebo moslimov nad porušenie zákona len na tejto báze. V skutočnosti existujú dobré dôvody, aby sme to nerobili. Islamské právo predstavuje hrozbu pre takmer každú liberálnu hodnotu, ktorú si Západ váži.

Naučte sa toho čo najviac o tom, prečo je islam nebezpečný. Pochopte jeho históriu. Naučte sa, ako môžu tisíce ľudí robiť brutálne veci každý rok výslovne v mene islamu a Alaha, kým miliardy ostatných sa tým nikdy nezdali byť hrozne znepokojené.

Skrátka, vzdelávajte sa. Potom môžete vzdelávať ostatných; a oni môžu vzdelávať ostatných tiež. Pamätajte, islam nie je len náboženstvo, ale tiež politický systém a spôsob života (pre každého – moslima aj nemoslima).

Píšte politickým vodcom. Informujte ich. Urobte ich zodpovednými za každý štandard od ktorého sa ustúpilo a každú slobodu stratenú v mene uzmierenia s islamom. Odhaľte lži a dvojité štandardy. Odsúďte pokrytectvo moslimských krajín. Hovorte pravdivo. Hovorte taktne.

Ak islam zvíťazí, potom civilizácia prehrá… ale aspoň padneme v boji.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: The religion of peace

Poznámka redakcie:

Tento text som nemohol nezverejniť ako krásnu ukážku liberálno-demokratického nepochopenia situácie. Ak si niekto myslí, že môže vyhrať boj proti islamistickému teroru analýzami a písaním politikom, tak je na veľkom omyle. Neuvedomuje si, že islamským teroristom vôbec nezáleží na svojich životoch a tobôž nie na životoch „bezvercov“. Ešta žiadna analýza vojnu nevyhrala, žiadna výzva politikovi nezabránila moslimskému teroristovi odpáliť sa v dave. A nakoniec autorovi článku (spolu s celou Európou) naozaj nezostane nič iné, iba padnúť… s analýzou v ruke.

Čo si myslíte vy o návrhoch v článku?