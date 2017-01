Falošné uväznenie členov Zlatého úsvitu na objednávku Amerického Židovského Výboru

Dňa 2. apríla odstúpil generálny tajomník Takis Baltakos, hlavný radca gréckeho premiéra Antonia Samarasa, po tom, ako člen parlamentu za Zlatý úsvit Ilias Kasidiaris zverejnil videokazetu, ktorá otriasla celým Gréckom a môže mať za následok pád vlády. Videokazeta unikla po tom, ako päť poslancov za Zlatý úsvit bolo zbavených poslaneckej imunity.



Videokazeta, tajne zaznamenaná pred niekoľkými mesiacmi, ukazuje Baltakosa v jeho súkromnej kancelárii pri rozhovore s Kasidiarisom a odhaľuje, že zatknutie a uväznenie šiestich poslancov Zlatého úsvitu, vrátane vodcu strany Nikolaosa Michaloliakosa na jeseň minulého roka bolo objednané vplyvnými a mocnými sionistami zo Spojených štátov s cieľom zničiť rýchlo rastúcu nacionalistickú stranu.

Baltakos len potvrdil to, o čom sa hovorilo už dávnejšie – že Samaras iba plní príkazy od Davida Harrisa z vplyvného Amerického židovského výboru (American Jewish Committee – AJC) na zlikvidovanie Zlatého úsvitu, aj keď vedel, že neexistujú žiadne dôkazy či poznatky o trestnej činnosti Zlatého úsvitu.

Samaras navštívil Harrisa v New Yorku 29. septembra 2013, dva dni po zatýkaní v Zlatom úsvite, kde hovoril pred stovkou top sionistov z AJC a nezabudol sa pochváliť kriminalizáciou Zlatého úsvitu a tým, že ich „úplne vymaže“. Uistil AJC, že grécka justícia „sa o nich postará“.

Baltakos pripustil, že zatýkanie šiestich poslancov Zlatého úsvitu bolo pripravené tak, aby sa udialo v ten týždeň, keď Samaras cestoval do New Yorku na výročný summit OSN a mal sa stretnúť s Harrisom v AJC.

Po tom, ako Samaras oznámil na AJC, že má Zlatý úsvit pod kontrolou, neskôr v ten istý deň sa dozvedel o prepustení prokurátorom troch zo šiestich zatknutých poslancov Zlatého úsvitu, vrátane Kasidiarisa, pre nedostatok dôkazov.

V záchvate hnevu volal Samaras ministra verejného poriadku Nikosa Dendiasa a ministra spravodlivosti Charalambosa Athanasiou a dal im pokyny, aby sa uistili, že prokurátor ponechá zvyšných troch vo väzbe napriek tomu, že proti nim neboli žiadne dôkazy.

Baltakos popísal, ako Dendias a Athanasiou apelovali na zbožnú kresťanskú vieru generálneho prokurátora Najvyššieho súdu Efterpi Goutzamaniho, aby ho presvedčili, že Zlatý úsvit sú „pohania, modloslužobníci, nacisti a nepriatelia kresťanstva“. Významným faktom bola tiež skutočnosť, že Goutzmani bol menovaný za generálneho prokurátora Athanasiouom a obaja sú z rovnakého mesta na ostrove Lesbos.

Samaras veril, že uväznenie vodcov Zlatého úsvitu a špinavá mediálna kampaň proti nim ako neonacistickej kriminálnej organizácii bude mať za následok pokles popularity Zlatého úsvitu, povedal Baltakos. V skutočnosti sa stal opak.

Uniknutý rozhovor bol najprv nahratý na ruský web, ale prepisy boli uvoľnené Kasidiarisom v parlamente krátko pred hlasovaním o zrušení poslaneckej imunity pre ďalších piatich poslancov Zlatého úsvitu, aby mohli byť taktiež obvinení na základe vykonštruovaných dôkazov z toho, že boli členmi zločineckej organizácie. Kasidiaris čelí obvineniu z nelegálneho držania zbraní kvôli loveckej brokovnici, na ktorú však mal legálne povolenie.

Rezignácia generálneho tajomníka rozprúdila v parlamente (ale aj mimo neho) volania po odstúpení Samarasa, rovnako ako aj Dendiasa a Athanasiousa. Nadchádzajúce májové voľby po celom Grécku ukazujú obľúbenosť Zlatého úsvitu a Kasidiaris ako kandidát na starostu v Aténach vedie prieskumy verejnej mienky. Vyhlásil, že bude ďalej pokračovať v nastúpenej ceste, aj keď bude vo väzení. Taktiež uviedol, že Zlatý úsvit má k dispozícii ešte ďalšie šokujúce informácie, ktoré hodlá zverejniť.

Tieto vyhlásenia dostali Samarasa a ovládané médiá do úplného šialenstva. Ako Samaras, tak aj médiá sa zameriavajú na to, či video bolo nahraté legálnym spôsobom miesto toho, aby sa zamerali na to, že členovia Zlatého úsvitu sú nevinní a a že Samaras ich uväznil na základe objednávky židovskej skupiny z USA.

Aby sa zabránilo uvoľneniu nových dôkazov, Goutzmani 7. apríla rozhodol, že „tí, čo použijú ilegálne získané videonahrávky budú okamžite zatknutí, aj keď sa jedná o aktívnych poslancov“.

Prieskumy ukazujú, že podpora Zlatého úsvitu naďalej rastie spolu s videoškandálom a strana má dobrú pozíciu na získanie víťazstva v nasledujúcich voľbách. Zlatý úsvit je na najlepšej ceste získať v májových voľbách do Európskeho parlamentu niekoľko kresiel. Rok 2014 sľubuje byť veľkým rokom pre európskych nacionalistov.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

Autor: Pete Papaherakles, AFP