Sebaklamy bielych nacionalistov o Rusku

Kríza na Ukrajine sa rozbieha na plné obrátky a belošské nacionalistické kruhy na Západe túto udalosť pozorne sledujú. O hlbokom kultúrnom a historickom rozdelení západnej, európsky orientovanej časti Ukrajiny a jej východnej časti, ktorá má silné väzby s Ruskom, bolo povedané už mnoho. Niektorí dokonca prorokujú v súvislosti s pohybom ruskej armády na Kryme nástup tretej svetovej vojny. (Článok je z marca 2014, pozn. preklad.)



Väčšina bielych nacionalistov na Západe v súčasnosti kladie silné nádeje do Ruska a Putina a to najmä teraz, keď prebiehajúca kríza na Ukrajine dosahuje svoj vrchol. Avšak v tomto článku chcem ponúknuť argumenty, prečo sú tieto nádeje sebaklamom. Nie je to z toho dôvodu, že by bol Putin tiež kontrolovaný Židmi, ako to niektorí bieli nacionalisti zvyknú tvrdiť: možno je, možno nie je. Ale v tomto prípade to pre nás nie je žiaden rozdiel. Alebo inak, ak aj Putinovo Rusko nie je kontrolované Židmi tak silno ako Západ (čo v skutočnosti nie je pravda – pozri nižšie), a preto je terčom hnevu židovských médií, potom to stále neznamená, že Putinovo Rusko je náš priateľ alebo prirodzený spojenec.

Napriek tomu pripúšťam, že v tomto okamihu je Rusko menším zlom pre bielu rasu v porovnaní so Židom ovládaným Západom. Ale stále je nutné si uvedomiť, že Rusko tiež predstavuje zlý a vo svojej podstate anti-belošský systém. Z toho dôvodu môže byť maximálne iba dočasným spojencom.

Bieli nacionalisti sa usilujú o moc, aby naplnili osud svojej rasy. Ak však chceme, aby naše hnutia získali moc, musíme plne pochopiť realitu. Potrebujeme mať tiež dôkladnú znalosť našich nepriateľov a (potenciálnych) spojencov. Preto je pre bielych nacionalistov mimoriadne dôležité plne porozumieť tomu, kto sú v skutočnosti Rusi. Toto porozumenie bude dôležité najmä v prípade, ak sa bieli nacionalisti budú v budúcnosti usilovať o spojenectvo s Ruskom proti spoločnému nepriateľovi.

Keď niekto poukáže na Rusov, tak bieli nacionalisti, ktorí v iných prípadoch majú triezvy a realistický náhľad pokiaľ ide o otázku rasy a etnicity, náhle stratia svoj zdravý rozum. Keď niekto hovorí o nemeckej alebo francúzskej identite, tak je jasné, že Nemci a Francúzi sú bielymi, európskymi národmi bez ohľadu na súčasnú nebelošskú imigráciu. Čiže nemecký a francúzsky nacionalizmus nie je nevyhnutne v rozpore so širšími belošskými rasovými záujmami, hoci v minulosti často bol. Nemeckú, francúzsku a im podobné identity môžeme označiť za identity etnické, pretože označujú základnú etnickú skupinu.

Na druhej strane brazílska identita nemá takúto jednoznačnú rasovú konotáciu. V Brazílii žije množstvo Európanov, ale tiež i černochov, Ameroindiánov a mnoho jedincov, ktorí pozostávajú z dvoch či viacej rás. Z toho dôvodu je brazílsky nacionalizmus už zo svojej podstaty nekonzistentný s bielymi rasovými záujmami. Americká identita v minulosti implikovala belošskosť napriek tomu, že v nej žili nebiele minority. Avšak americká identita bola postupne transformovaná do oddanosti myšlienke slobody a rovnosti pre všetkých. Takže americký nacionalizmus je svojou povahou v opozícii voči belošským rasovým záujmom. Americkú, brazílsku a podobné identity môžeme nazvať trans-rasovými, keďže presahujú a transformujú rasy.

Ruská identita je viac analogická k americkej a brazílskej trans-rasovej identite než k nemeckej alebo francúzskej etnickej identite. Samozrejme, že je tu mnoho Rusov, ktorí sú plne európskymi. Ale nájdeme tiež kopec Rusov blízkovýchodného, mongoloidného či rasovo zmiešaného pôvodu. A dokonca i tí najbelší z Rusov, ktorí do istej miery o sebe uvažujú ako o Rusoch, sú oddaní trans-rasovej identite – čiže identite, ktorej rasový substrát zahŕňa nielen Európanov, ale tiež mongoloidné a blízkovýchodné (napr. kaukazské) elementy a tiež i zmes všetkých troch.

A preto nie je Rus len ďalším typom Európana. Je tu dobrý dôvod, prečo Rusi vždy cítili, že ich identita, záujmy a osud sú odlišné od tých v Európe. Európski bieli nacionalisti si toho musia byť vedomí.

Bieli nacionalisti sú si tiež dobre vedomí, že vývojový index krajiny, jej HDP, priemerný príjem jej občanov, úroveň korupcie, atď. priamo korelujú s priemernou úrovňou mnohých dedičných vlastností v rámci populácie. Pokiaľ ide o korupciu a mnoho ďalších parametrov, tak Rusko má ďaleko bližšie ku krajinám ako Brazília než k akejkoľvek európskej krajine. V niektorých oblastiach Rusko dokonca nedosahuje ani úroveň Ázie alebo Latinskej Ameriky, ale skôr súperí so subsaharskou Afrikou.

Navyše obviňovať za zaostalosť Ruska komunizmus je rovnaké, ako obviňovať otroctvo za zaostalosť Afriky. Za prvé, Rusko bolo vždy pozadu v porovnaní so Západom a za druhé, väčšina z bývalých európskych štátov východného bloku a Sovietskeho zväzu bolo schopných vytvoriť funkčné a prosperujúce spoločnosti krátko po tom, ako sa uvoľnili z ruského jarma. Iba Bielorusko a Ukrajina boli výnimky, predovšetkým kvôli skutočnosti, že i po získaní nezávislosti sa nikdy poriadne nezbavili ruského vplyvu.

Ak identita, záujmy a osud Ruska nie sú európskymi, tak skutočnosť, že Putin presadil niekoľko tradicionalistických zákonov a že ruská spoločnosť sa pohybuje viac tradicionalistickým smerom, nijakým spôsobom nepomôže európskym bielym nacionalistom.

Ak sa máme radovať z ruského tradicionalizmu a vnímať ich kvôli tomu ako našich spojencov, prečo potom tak nevnímame i moslimov a nevidíme tiež nádej v ich tradicionalizme? Veď v porovnaní s Rusmi sú ešte väčší „hardcore“.



Tradicionalizmus slúži blahobytu a podporuje prežitie tej-ktorej etnickej skupiny. Avšak to, že si niektoré odlišné etnické skupiny vybrali podobné metódy a hodnoty, aby podporili svoje vlastné prežitie, z nich automaticky nerobí našich spojencov.

Preto silnejší tradicionalizmus Rusov, ich patriotizmus a hrdosť na dedičstvo neposunie záujmy bielych nacionalistov o nič viac, ako rasová hrdosť a patriotizmus Indiánov, Číňanov, obyvateľov Stredného východu, Latinskej Ameriky a Afričanov. V skutočnosti to môže iba posilniť ich nepriateľstvo voči našim záujmom.

Moskovské veľkokniežatstvo ako predchodca ruského štátu

Rasovým a kultúrnym predchodcom Ruska bolo Moskovské veľkokniežatstvo (1263-1547), ktoré sa za vlády cára Ivana IV (Hrozného) zmenilo na cárske Rusko a nie Kyjevská Rus ako to často tvrdia ruskí historici a to už od čias Kataríny Veľkej (ktorá nebola Ruska).

Už na konci 15-teho storočia bolo Moskovské veľkokniežatstvo osídlené väčšinou pokresťančenými Tatármi – Mongolmi, ktorí v priebehu dvoch storočí postupne prijali pravoslávne kresťanstvo a zmenili si mená na slovanské. Behom relatívne krátkeho časového obdobia sa pôvodná slovanská populácia stala menšinou a to z dôvodu veľkému prívalu vyššie spomenutých pokresťančených ázijských nomádov, ako aj kvôli zmiešaným manželstvám medzi pokresťančenými Mongolmi a pôvodnými Slovanmi.

Expanzia Moskovského veľkokniežatstva smerom ďalej na východ, do krajín ugrofínskych národov (napr. Mordvania, Udmurti) ešte viac rozšírila ázijský komponent populácie. Neskôr, počas vlády Ivana Hrozného, boli podmanené kaganáty Kazaň a Astrachán a následne včlenené do cárskeho Ruska. Drvivá väčšina volžských Bulharov, ktorí obývali tieto krajiny (a ktorých potomkovia z 19-teho storočia boli falošne nazývaní „Tatármi“ a nemali by byť zamieňaní s vyššie spomenutými kočovníckymi Tatármi), bola donútená prijať kresťanstvo a slovanské mená. A nakoniec, s dobývaním Sibíri v 17.storočí prebehla i postupná christianizácia a rusifikácia ďalších – väčšinou turkických – národov obývajúcich tieto oblasti.

Jediným východným slovanským štátom, ktorý nebol postihnutý mongolskými inváziami, a preto bol schopný udržať si svoj biely, slovansko/nordický komponent bolo Novgorodské kniežatstvo. Svojimi zvykmi, kultúrou a mentalitou boli obyvatelia Novgorodského kniežatstva odlišní od populácie z Moskovského veľkokniežatsva. Ako rasoví realisti by sme si mali byť vedomí toho, že tieto odlišnosti sa vzťahujú k odlišnostiam v rasovej kompozícii týchto štátov. Najviac do očí bijúca odlišnosť bola v systéme vlády: napriek ázijskému despotizmu, ktorý ovládal Moskovské veľkokniežatstvo, Novgorod bol riadený populárnym zhromaždením/snemom tzv. večom, ktorý bol podobný škandinávskym „thingom“ (miestne snemy) alebo švajčiarskemu kantonálnemu zhromaždeniu.

Avšak v dôsledku dvoch vojen v rokoch 1471 a 1477-78 bol Novgorod dobytý a zničený Moskovským veľkokniežatstvom. Mesto bolo spustošené a väčšina jeho obyvateľov zmasakrovaná najkrutejším (t.j. ázijským) spôsobom. Veľký Novgorod, ktorý bol ušetrený od invázie kočovných Mongolov bol nakoniec zničený rukami Slovanov a pokresťančených Tatárov – Mongolov. S kompletným víťazstvom Moskvy nad Novgorodom bol osud budúceho ruského štátu spečatený.

Obyvatelia Moskovského kniežatstva identifikovali samých seba výlučne iba ako ortodoxných kresťanov (pravoslávnych) a výraz „ruský“ im bol v skutočnosti úplne neznámy. S počiatkom vlády Ivana III. sa kniežatá a neskôr cári začali vnímať ako dedičia ortodoxnej Byzantskej ríše (odtiaľ pochádza pojem „Tretí Rím“, ktorý začali používať) a obrancovia pravoslávneho kresťanstva. Neboli nikdy vedení akýmkoľvek druhom etnickej alebo rasovej identity alebo myšlienkou etnického štátu. Pravoslávna cirkev, podobne ako všetky ostatné kresťanské cirkvi, akceptovala konvertitov všetkých rás, posväcovala medzirasové manželstvá a ich potomstvo.

Od samého začiatku, ruská identita nebola identitou bieleho európskeho národa, ale bielej, ázijskej a rasovo zmiešanej populácie, vyznávajúcej pravoslávne kresťanstvo a ovládanej Moskvou.

Čo je však zaujímavé, tak v tomto čase tu boli tiež národy, ktoré sa nazývali „Rusmi“ a čo je najpodstatnejšie – boli tak identifikovaní i v západnej Európe. Išlo o potomkov ľudí Kyjevskej Rusi. V tom čase obývali Litovské veľkokniežatstvo, kde sformovali najväčšiu demografickú a lingvistickú skupinu. Ich etnickí a jazykoví potomkovia sú dnešní Ukrajinci a Bielorusi. Neskorší historici ich začali nazývať Rusínmi. Moderná ukrajinčina a bieloruština sa vyvinuli z rusínskeho jazyka. Takže sú to Ukrajinci a Bielorusi, ktorí sú právoplatnými dedičmi (rovnako rasovo i kultúrne) Kyjevskej Rusi.

Medzi Rusínmi a Moskovčanmi existovali dramatické odlišnosti. Otrocká servilita k vládcom, ktorá je typickou orientálnou črtou, bola charakteristická pre obyvateľov Moskovského veľkokniežatstva, zatiaľ čo v Podkarpatskej Rusi fungovalo v mestách magdeburské právo, ktoré bolo v Moskovskom veľkokniežastve úplne neznáme. Rusíni si boli vedomí svojich práv a slobody ducha, rovnako ako ich západné európske náprotivky. Od samého začiatku si boli obyvatelia Podkarpatskej Rusi vedomí, že moskovskí Rusi boli odlišným národom. Dokonca dnes je slovo „Muskovit“ (Moskal) používané na Ukrajine ako hanlivý výraz označujúci Rusov.

Takže opozícia Ukrajiny voči Rusku má svoje hlboké historické korene. Prebiehajúci konflikt na Ukrajine a rovnako i Oranžovú revolúciu z roku 2004 je potrebné vnímať nie primárne v termínoch geopolitiky, ako to mnohí bieli nacionalisti zvyknú robiť, ale skôr ako hlbšiu konfrontáciu – ako boj európskych Slovanov proti cudzej, neeurópskej sile.

Europeizácia a de-europeizácia Ruska

Treba spomenúť, že značná infúzia európskej krvi a európskej kultúry do Ruska začína v 18. storočí, kedy Peter I. Veľký ustanovil Ruskú ríšu a orientoval ruský štát smerom k Západu. Množstvo európskych (väčšinou išlo o Nemcov, ale tiež Francúzov, Talianov a Švédov) staviteľov, remeselníkov, umelcov a štátnych a armádnych úradníkov bolo pozvaných do Ruska, aby budovali infraštruktúru, modernizovali armádu a štátny aparát, vzdelávali populáciu a zaviedli západné umenie.

Tento proces sa ešte urýchlil, keď veľké množstvo nemeckých usadlíkov bolo pozvaných Katarínou II. Veľkou, ktorá bola tiež Nemka, aby skultivovali väčšie časti ruského teritória. Nemeckí prisťahovalci sa usadili najmä v povodí Volgy a ich potomkovia sa neskôr stali známymi ako volžskí Nemci. Bolo to práve úsilie a príspevok ruských Nemcov, ktoré europeizovali Rusko a zabezpečili jeho pozíciu medzi hlavnými európskymi mocnosťami.

V skutočnosti sa termíny Rusko a ruský začali široko používať až začiatkom 18-teho storočia a historici Ruského cárstva aktívne propagovali myšlienku Ruska ako právoplatného dediča Kyjevskej Rusi, aby ideologicky ospravedlnili minulé a budúce dobývanie pod heslom „spojme všetky dávne krajiny Rusi“.

Táto „europeizácia“ však prebehla len na povrchu a vo svojej podstate ostalo Rusko zreteľne neeurópskou spoločnosťou, v ktorej minoritná európska elita vládla nad slovanskou, ázijskou, blízkovýchodnou a rasovo-zmiešanou populáciou. Avšak proces europeizácie bol drasticky zvrátený, rovnako kultúrne, a čo je viac podstatné – i rasovo Boľševickou revolúciou.

Je bežným omylom považovať zavedenie komunizmu v Rusku za číru politickú zmenu. Za prvé a predovšetkým, Boľševická revolúcia bola revoltou kultúrne a/alebo rasovo neeurópskych más proti európskej elite. V krátkosti, táto kľúčová udalosť histórie musí byť primárne chápaná nie zo spoločensko – politického hľadiska, ale z rasového. Ideály komunizmu slúžili iba ako fasáda, ako nástroj, skrz ktorý nenávistné neeurópske masy vyjadrili svoju hlbokú a dlho zadržiavanú nenávisť k ich európskym pánom a všetkému európskemu. Toto bolo v tom čase jasne spozorované a výrečne vyargumentované Oswaldom Spenglerom.

A čo je najpodstatnejšie, komunizmus drasticky a nenávratne zmenil rasový profil ruskej populácie. Komunistický režim sa prevažne zameriaval na likvidáciu intelektuálnych a politických elít, ktoré boli prevažne potomkami pôvodnej slovanskej populácie a neskorších európskych imigrantov. Milióny z nich boli zavraždených a tí šťastnejší unikli do Európy a nikdy sa nevrátili. A keďže deeuropeizácia Ruska bola v prvom rade a predovšetkým rasová, tak je veľmi zavádzajúce dospieť k záveru, že Rusko sa po páde komunizmu vrátilo do európskeho sveta.

Putinove „nové“ Rusko

V skutočnosti väčšina dnešnej ruskej populácie pociťuje hrdosť na svoju sovietsku minulosť. Oficiálnou ideológiou Putinovho Ruska je jej glorifikácia. A ako sa dá očakávať, Putinove Rusko si berie inšpiráciu zo sovietskej minulosti, skôr než z obdobia Ruskej ríše (1721-1917), ktoré môže byť považované za jediné (kvázi) európske obdobie v ruských dejinách. Putin dokonca označil rozpad Sovietskeho zväzu za „najväčšiu katastrofu 20-teho storočia“. Takže nie vytvorenie, ale práve kolaps ZSSR je pre Putina a jeho podporovateľov – z ktorých väčšinu tvoria Rusi – najväčšou katastrofou.

Avšak najpodstatnejšou je skutočnosť, že Rusi každoročne radostne oslavujú svoje „víťazstvo“ v Druhej svetovej vojne (ktorú nazývajú „Veľkou vlasteneckou vojnou“) bez ohľadu na fakt, že toto „víťazstvo“ znamenalo pre bielu rasu jej najväčšie pohrebisko v dejinách. Tieto oslavy sú sprevádzané vojenskými prehliadkami na Červenom námestí v Moskve. Tento kult víťazstva je hlavným pilierom, na ktorom spočíva identita Putinovho „nového“ Ruska. Uctievajú „partizánov Veľkej vlasteneckej vojny“, ktorí boli znásilňovačmi miliónov bielych žien a vrahmi miliónov bielych ľudí – dospelých i detí. Toto uctievanie barbarských hôrd a hrdosť, ktorú pociťujú z barbarskej invázie do Európy v podstate podkopáva ich etnickú identitu. To samo o sebe presvedčivo demonštruje, že identita a nacionalizmus Rusov je v konflikte s bielou etnickou identitou.

I ten najmenší pokus vrhnúť trochu svetla na zločiny Červenej armády a revidovať oficiálny príbeh Druhej svetovej vojny sa v Rusku stretáva s rovnakým druhom hystérie, ktorý charakterizuje západných liberálov. Pri každej príležitosti ruské média démonizujú Estónsko, Lotyšsko alebo Ukrajinu, keď si pripomínajú svojich hrdinov, ktorí bojovali po boku Nemecka proti Červenej armáde, pred ktorou bránili svoju vlasť alebo keď odstraňujú pomníky vojakov Červenej armády, ktoré v ich mestách inštalovala sovietska vláda. V roku 2007 napríklad estónske autority odstránili pamätník Červenej armády v Talinne, čo vyvolalo hysterickú reakciu ruských médií a „mládeže“ z pro-putinovských organizácií obklopujúcich estónske veľvyslanectvo v Moskve, kam sa prišli vyhrážať veľvyslancovi.

V Estónsku a Lotyšsku žije veľa Rusov (okolo 30% populácie). Ich predkovia sa tu usadili z dôvodu Stalinovho zúfalého pokusu zmeniť demografiu týchto dvoch malých baltských štátov. Spoločenský profil, správanie a prístupy týchto Rusov sa silne podobajú tým, s ktorými sa stretnete u imigrantov z tretieho sveta v západných krajinách.

Jeden jednoduchý a do očí bijúci príklad ilustruje túto skutočnosť. Odstránenie monumentu Červenej armády z centra Tallinu sa zhodovalo s prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré viedli k víťazstvu Nicolasa Sarkozyho. Ako je dobre známe, po týchto voľbách sa černošská a arabská populácia vzbúrila. V rovnakom čase začali v Talline vyvolávať nepokoje Rusi, ktorí urobili všetko možné, aby si zaslúžili prezývku „Arabi Estónska“ – t.j. v Talline, rovnako ako v Paríži, horeli autá a šíril sa vandalizmus. Napriek tomu to nezastavilo ruské spravodajstvo v tom, aby označilo estónsku vládu a políciu za zlých „fašistov“.

Navyše mnoho západných bielych nacionalistov možno bude prekvapených, keď sa dozvedia, že ruskí obyvatelia Krymu nedávno demonštrovali svoju solidaritu s Ruskom mávaním vlajok ZSSR a ukrajinskej komunistickej strany. Taktiež urážali a démonizovali lídrov ukrajinského odboja, ktorí bojovali po boku Nemcov proti invázii sovietskych hôrd, t.j. Stepanovi Banderovi a Romanovi Šuchevičovi.

Putinovo Rusko je takmer rovnako anti-belošské ako liberálny Západ

Medzi bielymi nacionalistami na Západe je výrazne rozšírený blud, že Rusko je bez židovského vplyvu a je protijedom voči Židmi zavádzanému NWO (New World Order – Nový svetový poriadok).

Za prvé, Putin pri každej príležitosti vzdáva hold oficiálnemu „holokaustovému“ príbehu propagovanému Židmi. Pri mnohých príležitostiach sa vyjadril, že holokaust bol najodpornejším zverstvom v dejinách a Červená armáda ukončila tento horor. Kult víťazstva v Druhej svetovej vojne a glorifikácia Červenej armády, ktoré sú hlavnými piliermi národnej identity v modernom Rusku, znamenajú, že ruská identita a patriotizmus nielenže neoponujú židovským záujmom, ale naopak, sú s nimi v priamom súlade.

Za druhé, anti-semitizmus je v Putinovom Rusku veľmi slabý a Židia sa cítia celkom pohodlne a vítano. Židovský život rozkvitá na úrovni porovnateľnej iba s prvými rokmi boľševickej revolúcie. Populárny rusko-židovský spevák Iosif Kobzon sa nedávno vyjadril, že „Židia dnes zažívajú v Rusku renesanciu.“ Navyše pred prezidentskými voľbami v roku 2012 predseda „Rady ruských Židov“ vyjadril Putinovi svoju plnú podporu a zároveň vyslovil svoje presvedčenie, že „všetci Židia v Rusku ho budú voliť“. Dokonca povedal, že „nepozná jediného Žida v Rusku, ktorý by bol proti Putinovi“.

Navyše a opäť v rozpore s nádejami mnohých bielych nacionalistov, ani Putinova opozícia voči americkej vojenskej intervencii v Sýrii, ani jeho zákony namierené proti niektorým prúdom, ktoré Židia aktívne presadzujú na Západe (napr. homosexualita) jednoducho nestačia k tomu, aby sme ho klasifikovali ako nášho spojenca alebo ako anti-židovského politika. Predovšetkým, prístup medzinárodného židovstva k sýrskej kríze nie je monolitický. Bieli neokoni propagujú vojenskú intervenciu, zatiaľ čo ľavica, ktorá je tiež vedená Židmi, tomu silne oponuje. Čiže nemožno povedať, že neúspech kampane voči Asadovmu režimu je zlyhaním špecificky židovskej otázky.

Pokiaľ ide o Putinove anti-homosexuálne zákonodarstvo, tak Uganda nedávno tiež prijala zákony proti homosexualite. Čierni a moslimovia boli odjakživa neochvejne homofóbni. Má to snáď znamenať, že sú Uganda a vo všeobecnosti moslimovia a čierni našimi spojencami?

A nakoniec to najdôležitejšie, skutoční ruskí bieli nacionalisti, ktorí tvoria v Putinovom Rusku menšinu, sú rovnako ako ich náprotivky na Západe, hanlivo označovaní za „nacistov“ a prenasledovaní dokonca omnoho tvrdšie ako na liberálnom Západe.

Ukrajinská revolúcia z pohľadu bieleho nacionalistu

Mnohí západní bieli nacionalisti nariekajú, že ukrajinské nacionalistické organizácie obdržali podporu od Židov alebo sa snažia o jej získanie. Iní vyčítajú Ukrajincom ich malicherný nacionalistický separatizmus, ktorý je údajne v rozpore so spoločným bojom proti nebezpečenstvám, ktoré hrozia bielym na celom svete. Avšak Ukrajina sa v súčasnosti nachádza v historickej etape, ktorou si západné štáty prešli už dávno – t.j. v budovaní svojej národnej identity. Tento krok je nevyhnutným predpokladom pre to, aby Ukrajinci v budúcnosti postupne rozvinuli širší zmysel belošskej identity.

Takže skutočne konzistentný a čestný biely nacionalista by mal podporovať súčasnú ukrajinskú revolúciu. Ak má Ukrajina šancu pripojiť sa k širšej bielej európskej rodine, tak práve teraz je čas. Bieli Ukrajinci sa uvoľňujú z ruského (neeurópskeho) jarma a spájajú sa so svojimi bielymi bratmi na Západe.

Židia sa budú vždy zapájať do tohto procesu, snažiť sa z toho vyťažiť maximum a zabezpečiť svoje stávky hrou na oboch stranách. Putin má tiež židovských priateľov a poradcov. Takže židovská účasť v ukrajinských aférách nie je sama o sebe o nič viac dôkazom, že Židia riadia celú šou, ako je ich podiel na ruských aférách dôkazom, že kontrolujú Putina.

Navyše západní bieli nacionalisti by nemali podceňovať Ukrajincov (a tým i ďalšiu rozšírenú rodinu východných Európanov) a nemali by preceňovať silu židovskej EU vo vymývaní mozgov. To, že bude mať Ukrajina bližšie spojenie so Západom, alebo sa dokonca pripojí k EU, ešte automaticky neznamená, že bude zaplavená hordami nebielych imigrantov a homosexuáli sa budú promenádovať v uliciach každého väčšieho mesta.

Mnoho východoeurópskych krajín, vrátane post-sovietskych republík Estónska, Lotyšska a Litvy, vstúpilo do EU v roku 2004. Avšak tieto krajiny zostali predominantne bielymi. Doteraz boli kompletne ušetrené od demografických zmien, ktoré zažívajú západné krajiny prostredníctvom nebielej masovej imigrácie. Východní Európania sú dostatočne tradicionalistickí a nedovolia, aby ich krajiny boli zaplavené nebielymi.

Navyše nebieli imigranti považujú relatívne chudobné východoeurópske krajiny za neatraktívne destinácie. Obzerajú sa po ľahkých peniazoch, sociálnej starostlivosti, preferenčnom zaobchádzaní, príležitosti správať sa dlhodobo beztrestne, atď. Ak majú pocit, že miestna biela populácia im neposkytne tieto možnosti, tak sa takýmto miestam vyhnú.

Nebieli imigranti sa tiež vyhýbajú relatívne etnocentrickým spoločnostiam. Východná Európa (obzvlášť Poľsko a Ukrajina) má pomerne rozšírený imidž „rasistickej“ oblasti, ktorej sa treba vyhnúť. To isté možno pozorovať v Nemecku. Oblasť bývalého Východného Nemecka má reputáciu terénu, ktorý obývajú „rasisti“ a je nebezpečný pre imigrantov. V dôsledku toho sa tam Turci, čierni, Arabi, atď. jednoducho boja chodiť. Dokonca väčšia mestá ako Lipsko a Drážďany majú stále takmer výlučne bielu populáciu.

Záverečné poznámky

Prial by som si zopakovať a zdôrazniť, že som si vedomý, že v Rusku žije mnoho bielych ľudí, rovnako ako žije veľa belochov v Latinskej Amerike a USA. Rovnako si tiež uvedomujem, že všetci bieli sú potencionálnymi spojencami bieleho nacionalizmu. Avšak ruskí bieli nacionalisti si musia uvedomiť, že belošská identita je v konflikte s ruským patriotizmom a ruskou etnickou identitou, podobne ako si bieli Mexičania uvedomujú, že biely nacionalizmus je nezlučiteľný s mexickou identitou a patriotizmom a bieli Američania chápu, že biely nacionalizmus je nezlučiteľný s univerzalistickým, multirasovým konceptom americkej identity, ktorú propagujú Židia.

Ale tí, ktorí premýšľajú o sebe v prvom rade ako o Rusoch a až potom ako o bielych, majú identitu, záujmy a osud, ktoré sú v opozícii voči Európe a bielemu nacionalizmu. Podobne je to v prípade bielych Američanov, ktorí o sebe uvažujú v prvom rade ako o Američanoch a tým prijímajú identitu, záujmy a osud, ktorý je v rozpore s bielym nacionalizmom. Byť francúzskym alebo nemeckým patriotom nie je nevyhnutne v konflikte so širšími belošskými záujmami, pretože Francúzsko a Nemecko sú integrálne bielymi krajinami. Ale byť americkým, brazílskym alebo ruským patriotom už áno. Vladimír Putin je ruský patriot. Pre bieleho nacionalistu by však toto nemal byť kompliment.

Kvôli konzistentnosti by bieli nacionalisti mali podporovať Slobodu a Pravý sektor a nie Putinove Rusko. Hnutie, ktoré sa usiluje o moc, musí vykazovať jasné a triezve pochopenie svojich priateľov, potencionálnych spojencov a nepriateľov. V prvom rade a predovšetkým musí konsolidovať všetkých svojich prívržencov predtým, než bude uvažovať o spojenectve s cudzími silami proti spoločnému nepriateľovi. V niektorých prípadoch by spojenectvo s Ruskom mohlo byť skutočne žiadúcim. Ale toto spojenectvo by nemalo viesť k zrádzaniu našich rasových a ideologických bratov vo východnej Európe.

Aby som to zhrnul, západní bieli nacionalisti sa potrebujú zobudiť zo svojich rusofilných snov a čeliť realite. Skôr než o podlizovanie sa Rusku a Putinovi by sa mali snažiť o budovanie dôvery s ich východoeurópskymi bratmi a sestrami. Je tu množstvo oddaných ukrajinských, estónskych, lotyšských a ďalších východoeurópskych nacionalistov, ktorí čítajú západné nacionalistické weby. Keď sa stretnú s naivnou, detinskou a úprimne hysterickou rusofíliou, tak sú oprávnene zdesení.

Ruská identita je transrasová, rovnako ako americká identita, kresťanstvo, islam, liberalizmus a marxizmus. Ruský imperializmus, podobne ako americký imperializmus, kresťanstvo, islam, atď. je silným motorom pre rasové miešanie ako i návrat do čias stredoveku. Podobne ako prvý a druhý Rím, i tretí Rím nie je národom, ale strojom, ktorý likviduje každý národ vo svojom zovretí, vrátane svojich vlastných zakladateľov.

Ruský imperializmus nie je alternatívou ku globalizácii, ale len jej ďalšou formou. Rusko nie je budúcnosťou bielej rasy, ale jeden z jej cintorínov. Bieli nacionalisti by v prvom rade mali sympatizovať s bielymi Rusmi a všetkými uväznenými národmi, ktoré si želajú vymaniť sa zo zovretia tohto stroja a pána, ktorý ho ovláda – Vladimíra Putina.

autor: Émile Durand

zdroj: Counter Currents Publishing

preklad: Aman, protiprudu.org