Deväť manipulácií a klamstiev mainstreamových médií

Ako nás manipulujú a klamú média hlavného prúdu? Tu je krátky zoznam klamstiev, manipulácií, neobjektívnosti, zamlčiavaných a zavádzajúcich informácií, dvojitého metra a cenzúry médií za poslednú dobu, ale i starších prípadov.



1. Denník SME šíri zavádzajúce informácie o nedostatku pracovníkov

Konečne sa nám začínajú aspoň trochu zvyšovať platy v tých zahraničných montovniach s neľudskými podmienkami, dotovanými z našich peňazí. A teraz sem majú prísť desaťtisíce zahraničných pracovníkov. To znamená, že mi pre nich za naše peniaze budeme vytvárať pracovné miesta a zároveň sa tým zastaví rast platov. Pričom sami sme chudáci a zarábame smiešne málo. Neskutočné.

Samozrejme, ako ináč by to mohlo byť, denník SME túto totálnu zradu obhajuje, ospravedlňuje a šíri zavádzajúce informácie. Vydali manipulatívny článok „Je správne dávať stimuly na zamestnávanie cudzincov?“, kde obhajovali príchod zahraničných pracovníkov, ich dotovanie našimi peniazmi, zatiaľ čo tvrdia, že to je pre nás dobrá vec. Zavádzajú, že nie je dostatok pracovníkov pre rozvoj slovenského hospodárstva, avšak mlčia o dôvodoch masového vysťahovalectva a nízkej pôrodnosti. Pretože sa im to nehodí.

Na Slovensku už nie je dostatok pracovných otrokov ochotných pracovať celý mesiac dvanástky, víkend-nevíkend, sviatok-nesviatok, pracovný stres a na výplatnej páske ledva 500 euro aj so stravnými lístkami. Firmy síce hlásia nedostatok pracovných síl, no zamestnanci sú, len odmietajú otročiť za pár eur. A nedostatok pracovných síl tlačí na zvýšenie miezd, čo je „problém.

Ale toto presstitúti z denníka SME nenapíšu.

Článok z denníka SME: https://komentare.sme.sk/c/20506254/je-spravne-davat-stimuly-na-zamestnavanie-cudzincov.html

2. Polícia a médiá dopredu vedia, ktoré protesty sú dobré, ktoré extrémistické a kto začne provokovať

Dňa 18.4.2017 sa v Bratislave konali tri protesty. Ide o žiarivý príklad neobjektívnosti mainstreamu. Zaujal ma neobjektívny spôsob, akým o udalostiach informoval viceprezident Policajného zboru a médiá hlavného prúdu a fakt, že pravduvravní a pravduhľadajúci novinári na to nereagovali s pobúrením.

Viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel označil ďalšie dve zhromaždenia, mimo „študentského“ pochodu, na rizikovejšie. Povedal, že organizátori pochodu proti korupcii postupujú v súlade so zákonom a polícia počas priebehu zhromaždenia bude nápomocná organizátorom a usporiadateľom. Polícia nestrpí žiadne extrémistické prejavy a má informáciu, že práve skupiny z týchto pochodov budú chcieť narušiť pochod proti korupcii.

Ako môže polícia jednu stranu vopred označiť ako zlú? Veď tu nejde o teroristov ani vandalov, ale o občanov s iným názorom! Ako môže viceprezident PZ dopredu definovať, kto je ten dobrý a kto ten zlý, rizikovejší, ktorý bude provokovať a robiť problémy? Veď to znamená, že nech sa stane čokoľvek, vinníka poznáme už dnes. Polícia dokonca verejne priznáva, že podporuje toho „dobrého“ organizátora.

A mainstreamové média to len prebrali. Pretože to znamená, že nech sa stane čokoľvek, vinníka poznáme už dnes. Polícia dokonca verejne priznáva, že podporuje toho „dobrého“ organizátora.

Médiá na túto neobjektivitu nereagovali. Ani jeden novinár sa nad tým nepozastavil. Vyjadrenia viceprezidenta Ábela prevzali bez najmenšieho odporu. Prečo? Nuž, pretože novinári neprinášajú jednostranné spravodajstvo, ale dávno si zvolili svoju stranu. Respektíve stranu ich zamestnávateľa.

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/426456-bratislavu-cakaju-tri-pochody-naraz-abel-nestrpime-prejavy-extremizmu/

3. Schutz šíri klamstvá o sarine a z klamstva ho usvedčuje jeho vlastný denník

Peter Schutz, hviezdny komentátor denníka SME sa dokonale prejavil. Ako nemysliaci človek, ktorého informačný svet pozostáva z propagandistických fráz veľkých médií a ktorého žiadne relevantné zdroje nezaujímajú.

Schutz dňa 7.4.2017 komentári „Odoperovanie nádoru, mäsiar Bašár a porno z Alabamy“ napísal, že Bašár použil sarin proti vlastnému národu, je to jeho ďalší vojnový zločin. Pričom tvrdil, že pochybnosť je blízka nule, pretože sarin dokážu vyrobiť a skladovať iba štátni aktéri, žiadni povstalci.

Vykreslená komplikovanosť výroby sarínu je značne nadnesená. Začínajúci chemik to zrejme nevyrobí, ale skúsený odborník s dobrým vybavením to dokáže aj v poľných podmienkach. Peter Schutz ale na základe svojho neomylného názoru zaujal stanovisko a narazil plnou silou. Z klamstva ho totiž usvedčuje jeho vlastní denník.

Denník SME dňa 1.6.2013, teda štyri roky dozadu, publikoval článok „Iracká tajná služba odhalila bunku al-Káidy, ktorá vyrábala chemické zbrane“. V článku bolo „zadržali všetkých päť členov bunky teroristickej siete al-Káida, ktorá vyrábala chemické zbrane na útoky v Iraku, Európe a Severnej Amerike… Počas sledovania sa podarilo odhaliť tri dielne na výrobu chemikálií, vrátane sarinu a yperitu, známeho ako horčicový plyn.“

Najprv Denník SME informuje, že sarín môžu vyrábať aj teroristi v dielňach. Ale keď je potrebné démonizovať Bašára pred očami európskej verejnosti, tak hviezdny komentáror denníku SME napíše úplne opačnú informáciu: že výroba sarínu je tak komplikovaná, že to môže zabezpečiť len štát a povstalci preto nemohli spáchať útok. Určite to bol Bašár. To je také objektívne.

Zdroje:



http://www.jangaso.sk/sme-sk-siri-propagandu-klamstva-tvrdi-ich-komentator-peter-schutz/

http://www.komentare.sme.sk/c/20502762/odoperovanie-nadoru-masiar-basar-a-porno-z-alabamy.html

http://svet.sme.sk/c/6821651/iracka-tajna-sluzba-odhalila-bunku-al-kaidy-ktora-vyrabala-chemicke-zbrane.html

4. Dvojitý meter médií: Korupcia SMERU je nechutná. Pre korupčné správanie prezidenta Kisku platí, že „skutok sa nestal“

Dvojitý meter a neobjektívnosť slovenského mainstreamu sa krásne ukázala pri kauze lietania marketingového prezidenta Andreja Kisku. O korupcii SMERu počúvame každý deň celé roky. Malým zlodejom Bašternákom nás kŕmia dva roky. Neustále do nás búšia s korupčnými kauzami vládnucej strany. Ale keď príde na korupciu prezidenta Kisku, médiá svojho miláčika bránia.

V marci sa ukázalo, že prezident zneužíva štátnu letku na súkromné účely. Letel 319-krát. Jeho výlety stoja daňových poplatníkov 4800 eur za jeden víkend. Lieta medzi Popradom a Košicami. Objedná si lietadlo z Popradu na tenis v Košiciach, pričom lietadlo muselo letieť z Bratislavy. 70 % letov nesúviselo s výkonom funkcie. A mainstream v tomto nevidel korupčné správanie. Prezidenta tvrdo bránil.

Pozrime sa na úplne dementné argumenty, ktorými mainstream ospravedlňoval Kiskove korupčné správanie:

„Prezident Kiska nespravil nič protizákonné.“ Takže keď niekto zo SMERU kradne tak, že neporuší zákon, médiá si z toho robia srandu a opakujú vtipnú frázičku „skutok sa nestal“. Ale keď Kiska vykonáva korupčné správanie, ktoré nie je v rozpore zo zákonom, nič zlé a protizákonné nespravil. Teraz, keď sa im to hodí, ospravedlňujú Kisku tak isto, ako skorumpovaný sudca smeráckych zlodejov.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS): „Za zneužívanie štátnych prostriedok je zodpovedný minister vnútra Kaliňák, keďže to on informoval Kisku, že môže využívať letku ministerstva vnútra“. Toto je najdementnejšia námietka zo všetkých. Kiska je buď nesvojprávny, alebo nevie, že stredoeurópsky prezident sa nemá správať ako severokórejský diktátor.

„Piloti majú málo nalietaných hodín.“ A vyšetrovatelia z Policajného zboru majú málo práce. Preto potrebujeme viac zlodejov.

„Letka má vysoké fixné náklady na údržbu a lietaním sa znižujú“. Názor ekonomického diletanta. Súkromná firma má fixné náklady, ktoré sa menia len minimálne vzhľadom na produkciu a variabilné, ktoré sú úmerné objemu výroby. Musí každý mesiac vyrobiť kritické množstvo výrobkov, aby pokryla fixné náklady. Vtedy je firma na nule. Až ďalšie výrobky generujú zisk.

Problém je v tom, že štátna letka nič nepredáva – nemá tržby ani zisky. Pri používaní lietadla sa k fixným nákladom pripočítajú aj variabilné za používanie a výsledok sú vyššie náklady. Používaním lietadiel sa teda náklady neznižujú.

Perlička bol výrok .týždňa: „Súkromná cesta prezidenta v zásade neexistuje. Prezident je prezidentom 24 hodín denne.“ Je to niečo tak prízemné a hlúpe, že nedokážem ani reagovať.

Prirodzene, nenašiel sa jediný novinár, ktorý by tieto infantilné pseudoargumenty vyvrátil.

Takže o kradnutí SMERU počúvame každý deň celé roky. Ale keď kradne miláčik médií a novinárov, obhajujme ho mentálne retardovanými argumentmi na úrovni „skutok sa nestal“. Veď čo. Kiska je ich človek. Mohol by na videu roztrhať na kúsky desať šteniatok a médiá by ho stále bránili. Tu vidíte tie objektívne a nezaujaté informácie z mainstreamu.

5. Youtube zaviedlo tvrdú cenzúru a kanál sa transformuje na televíziu 2.0

Teraz nasleduje krásna ukážka zneužívania mediálnej moci, volania po cenzúre a ekonomického nátlaku zo strany mainstreamových médií. Áno, to všetko naraz sa poradilo.

V roku 2016 anglicky píšuce médiá zneužili svoju mediálnu moc takým spôsobom, že písali, že na Youtube je „kontroverzný“ obsah. Viac než 250 inzerujúcich spoločností stiahlo svoje reklamy z kanála a začali ho bojkotovať, čím kanál odstrihli od príjmov. Spoločnosti nechceli, aby sa ich reklamy zobrazovali na „kontroverznom“ obsahu. Veria, že na kanáli sú nacisti, homofóbovia a islamofóbovia. Stav bol tak kritický, že reklamy sa mnohých ľuďom vôbec nezobrazovali lebo nebola firma, ktorá ich by ich zadala a zaplatila. Takže tlak na kanál musel byť doslova likvidačný.

Mainstream dokonca útočil na spoločnosti, ktoré bojkot odmietli. Ak nebudú bojkotovať, tak médiá aj ich nazvú rasistami a xenofóbnymi. Spoločnosti si to neželajú, nechceli naštvať a stratiť zákazníkov. Tak sa pridali.

Youtube ekonomickému tlaku podľahol. Zaviedol tvrdú politickú cenzúru. Tiež vytláča malých youtuberov, politicky nekorektných youtuberov, transformuje sa na priestor vyhranený pre veľké médiá – na televíziu 2.0.

Už nebude divák riadiť obsah. Inzerenti nadiktovali podmienky a idú z kanálu urobiť platenú televíziu – bude tam to isté, čo v telke, len to bude na nete.

Youtube začal byť v druhej polovici roku 2016 veľmi politicky činný. Nátlak mainstreamu stále unikal pozornosti youtuberov, avšak ľudia si začali všímať veľké zmeny potom, čo kanál zaviedol „pravidlá o obťažovaní a kyberšikane.“ Boli nejasné, vágne. Mnohí varovali, že sa dajú zneužiť proti alternatívnym spravodajským kanálom a nepohodlným youtuberom.

Následne boli vypracované a uvedené do praxe „pravidlá o vhodnosti obsahu, o vhodnosti videí na monetarizáciu – Pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov“. Kanál začal vyberať videá, za ktoré youtuberi dostanú zaplatené a za ktoré nedostanú zaplatené. A ak si pozriete pravidlá, uvidíte, že tie, za ktoré nedostanú zaplatené sú kontroverzné videá o politike a svetových udalostiach. Za tieto témy mainstreamové médiá a ich zamestnanci dostávajú zaplatené bežne. Ale keď sa k ním vyjadrí nezávislý youtuber, zaplatené nedostane.

Príklad: Kanál Computing forever publikoval video 10 dôvodov prečo nevoliť Hillary Clinton – demonetarizované a málo zobrazení. Publikoval aj video 10 dôvodov prečo nevoliť Donalda Trumpa – monetarizované a vysoký počet zobrazení, youtuber na ňom zarobil. Niektorí väčší youtuberi zaznamenali takmer 50 %-ný pokles príjmov. Myslím, že viac vysvetlovať nie je treba.

Youtube sa rovnako nepáči, keď sa hovorí o islame. Slovenský youtuber Maroš Bál poskytol záznam z jeho zoznamu videí. Najviac demonetarizovaných videí bolo o islame. Ale videá hovoriace zle o kresťanstve demonetarizované nie sú.

Najväčší problém však vznikol až po zavedení programu „Youtube hrdinovia“. Na prvý pohľad vyzerá dobre. Umožňuje získavať body, dostať sa na vyšší level a otvoriť prístup k novým funkciám ako napríklad nahlásiť škodlivý obsah.

Došlo aj k zmene algoritmu. Predtým to fungovalo tak, že v prípade vysokého počtu prezretí – mohla to byť aj 5 sekundová hlúposť – sa video zobrazovalo ešte väčšiemu počtu ľudí. Po zmene algoritmu sú uprednostňované dlhé videá, čo je pre drobného, nezávislého youtubera len ťažko realizovateľné.

Toto ešte nie je najhoršie. Prišla ďalšia zmena podľa ktorej youtuberi musia pravidelne uploadovať videá. Pre youtuberov, ktorí chcú vkladať nejakú úvahu a kvalitu do svojho obsahu, je splniť obidve podmienky – dlhé videá a pravidelne – prakticky nemožné. Zvlášť, ak to nemajú byť videá z hier, ale témy, pri ktorých je nutný výskum.

A práve od tohto bodu sa na internete roztrhla debata, či sa Youtube nesnaží vytlačiť malých a nekorektných, nahradiť ich kanálmi veľkých korporácií a transformovať sa na televíziu 2.0. Malí youtuberi jednoducho nedokážu produkovať pravidelne kvalitný a dlhý obsah, ale korporácie áno, pre ne je to vyhovujúci systém.

Ďalšia vec bol tzv. restricted mode – obmedzený mód. Niektoré nevhodné videá z menších a malých kanálov sú v ňom zakázané – napríklad z kanálov The Amazing Atheist, Sargon of Akkad, Paul Joseph Watson, Computering forever, ale ak si pozriete kanály MSMBC alebo rôzne americké médiá, uvidíte, že im zostávajú všetky. Teda Youtube zakáže obsah, ktorý nechce, aby ste videli. A nie je to tak, že by vám oznámilo, že niečo je skryté, nie. Vám ten obsah nebude ani zobrazený. Takže neviete, o čo prichádzate. Doslova budete žiť v tej mediálnej bubline, ktorú kanál vytvoril.

Na tento mód nás kanál Youtube neupozornil, neprihlásení a novo vytvorené účty ho majú zapnutý automaticky. Teda ak nemáte vytvorený účet, obmedzený mód nemôžete nijako vypnúť.

Niektorí youtuberi majú podozrenie, že aj nekorektné komentáre sú cenzurované.

Youtube otvorene nezakáže publikovať malým a nekorektným, nevymaže kanál, ale dá najavo, že ak niekto chce ďalej zarábať na YT, mať tam kariéru alebo aspoň pokryť nákladu na tvorbu, tak nech nerobí videá, ktoré sa im nepáčia.

Hádam čitateľa neprekvapí, že takéto zavedenie tvrdej cenzúry na Youtube sa udialo bez najmenšej pozornosti médií hlavného prúdu. Denník SME, portál O médiách, Denník N, aktuality, Markíza, JOJ, TA3 – nikto o tom neinformoval. Prečo by aj. Veď je to tiež v ich prospech.

Youtube pravidlá:

https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=sk

https://support.google.com/youtube/answer/6162278

Spoločnosti bojkotujú Youtube:

After YouTube boycott, Google pulls ads from more types of offensive content

http://www.cnbc.com/2017/03/22/the-associated-press-googles-youtube-losing-major-advertisers-upset-with-videos.html

http://www.theaustralian.com.au/business/wall-street-journal/racist-content-prompts-big-exodus-from-youtube/news-story/1f0afa485984b5ee1e670608dec485cf

https://www.engadget.com/2017/03/17/uk-youtube-ads-hate-speech/

https://www.ft.com/content/5fbf4a36-0fc7-11e7-a88c-50ba212dce4d



http://www.businessinsider.com/cord-cutters-and-the-death-of-tv-2013-11

Youtube Heroes:







6. Neuveriteľný a masívny kolaps mainstreamu: svetové médiá šírili neoverenú a falošnú informáciu, že youtuber PewDiePie je nacista

Teraz pre osvieženie – trochu zábavy. Koncom februára traja statoční novinári z The Wallstreet Journal – Rolfe Winkler, Jack Nicias a Ben Fritz prešli videá najpopulárnejšieho youtubera na svete menom PewDiePie a odhalili, že blonďavý švédsky komik je v skutočnosti antisemita a nacista. Škandál ale nie je na jeho strane, ale na strane WSJ.

Keď sa pozriete na youtuberové pôvodné videá a porovnáte ich s doslova otrasne zmanipulovaným videom, ktoré vyrobili spomínaní traja novinári, jasne vidíte, že novinári účelovo zostrihali komédiu a vytvorili z nej manipulatívny zostrih.

V prípade pánov Winklera, Niciasa a Fritza nemôžeme hovoriť o mizernej novinárčine, bol to preukázateľný pokus vytvoriť senzáciu. O mizernej novinárčine môžeme hovoriť v súvislosti s médiami, ktoré ich tvrdenia publikovali bez akéhokoľvek pokusu o faktické overenie.

Neuveríte koľko médií proste neodolalo šanci urobiť zo seba verejne hlupákov. V sérií idiotov, ktorí nevenovali ani minimálnu pozornosť overeniu informácie nájdeme médiá ako Forbes, The Time, The Independent, The Huffington Post, The Sin, Metro, Variety, The New York Post a ďalšie.

Ide o neuveriteľný a masívny kolaps toho, čomu hovoríme mainstreamové médiá. Média, ktoré uverejnili správu o PewDiePie stratili akúkoľvek dôveryhodnosť.

A takto pracuje mainstream s faktami a zdrojmi v úplne nevinnej záležitosti. Ako médiá nakladajú s informáciami, keď ide majitelovi média o presadzovanie jeho kapitalistických záujmov? Alebo keď ide o šírenie amerického vplyvu vo svete?

Zdroje:

http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/45463-the-wall-street-journal-gate-pewdiepie-a-pad-tradicnich-medii

Říše alternativních medií – Alenčina říše divů

http://www.zerohedge.com/news/2017-02-17/why-wall-street-journals-failed-fake-news-attack-pewdiepie-may-be-what-finally-bring

7. Denník SME musel zmazať komentáre pod článkom o smrti filantropa Rockefellera a uzamknúť diskusie

Nasleduje očividný dôkaz cenzúry a ovplyvňovania verejnej mienky. Dňa 20.3.2017 denník SME publikoval článok „Zomrel známy filantrop a bankár David Rockefeller“. Rockefellerovi vygenerovali imidž vplyvného humanistu a ľudomila pomáhajúceho ľudsvu. Ale reakcia diskutujúcich bola prudko nesúhlasná. Redakcia denníka museba byť v šoku, že nosná väčšina neverí rečiam o humanistovi.

Komentáre sa niesli v nasledovnom duchu:

„Filantrop. Kto je vacsi filantrop, ten co da na charitu cast majetku, ktoru si pri svojich prijmoch ani nevsimne, alebo ludia, ktori sa za smiesne peniaze staraju o chorych, hendikepovanych, vo volnom case pomahaju druhym vlastnymi silami? Ono sa velmi lahko robi charita, ked je to asi ako hodenie 10 centov poulicnemu hudobnikovi v porovnani s niekym, kto obetuje svoj volny cas, aby pracoval ako dobrovolnik v nemocnici, atd“

Diskusia k článku „Zomrel známy filantrop a bankár David Rockefeller“,

20.3.2017 17:11:47 (zdroj: sme.sk)

Redakcia denníka SME na druhý deň ráno zmazala komentáre a uzamkla diskusiu.

Prečo mainstreamové média uzatvárajú diskusie? Pred niekoľkými rokmi boli urobené štúdie, ako komentáre ovplyvňujú názory čitateľov – vysvitlo, že veľmi. Ak si čitateľ nie je istý, má pochybnosti, nevie si utvoriť názor, začne čítať komentáre, vďaka ktorým si ho vytvorí. Odpoveď mainstreamu bol okamžitý vznik „moderovaných diskusií“ – pod zámienkou slušnosti a zodpovednosti na internete. O týchto štúdiach sa nepísalo.

Ak publikujú článok o opálených spoluobčanoch a komentáre sú nesúhlasné, mnohí čitatelia si vytvoria názor rozdielny od obsahu článku. Ale ak redakcia uzamkne diskusiu, tak tí, ktorí nesúhlasia nedostanú priestor na vyjadrenie svojho názoru a čitatelia s pochybnosťami si nezačnú myslieť niečo, čo nesúhlasi s článkom. Pretože nemajú ako, keďže iné informácie nie sú.

To isté platí o Rockefellerovi. Média budujú o svetových elitách obraz spasiteľov ľudstva a nemôžu mať na vlastnom webe komentáre, ktoré vedú ľudí k opačnému názoru. Tak museli tie komentáre vymazať a diskusiu zamknúť.

Moderované diskusie sú prostriedok na formovanie verejnej mienky. To, ak médium moderuje diskusie je nepriestrelný dôkaz, že sa snaží formovať verejnú mienku, nie objektívne informovať.

Článok s vymazanou a uzamknutou diskusiou: https://svet.sme.sk/c/20488174/zomrel-filantrop-a-bankar-david-rockefeller.html

Zdroj: http://www.jangaso.sk/sme-muselo-zmazat-diskusiu-pod-clankom-o-smrti-ludomila/

8. Médiá v službách systému: Bašternákom nás kŕmia dva roky, o násobne väčších zlodejinách mlčia

Dvojitý meter médií je očividný pri kauze Bašternák. Ide v nej o okradnutie štátu vo výške približne dva milióny eur, pričom médiá nás touto témou kŕmia necelé dva roky. Politici celé leto usporadúvali demonštrácie pred komplexom Bonaparte, akoby to mala byť kľúčová skutočnosť pre našu spoločnosť.

Nezľahčujem to. Problém kauzy sú v prvom rade nezaplatení živnostníci a nešťastníci, ktorí spáchali sociálne samovraždy. Následne to, že politické elity sú prepojené na oligarchiu a páchajú ekonomické zločiny tak priehľadným štýlom – pretože môžu. Je to arogancia moci. Až na treťom mieste sú verejne financie lebo z pohľadu štátneho rozpočtu je Bašternákové kradnutie okrajová záležitosť. Toto je objektívny obraz kauzy Bašternák.

Pravdou však je, že existujú tisíc krát väčšie prípady rozkrádania. Napríklad kauza privatizácie najväčšieho hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice. Bol predaný na 60 miliónov USD. A ak chceme byť presní, tak U.S. Steel prevzal za VSŽ dlhy vo výške približne 300 miliónov USD. Takže celkové náklady za fabriku predstavovali 360 miliónov USD.

Podstatné je, že verejný rozpočet prišiel o 1140 miliónov USD. Tieto peniaze mohli byť investované do hospodárstva, školstva, zdravotníctva, prípadne vyplatené na dôchodkoch.

Ale toto mainstreamové médiá ani prinajmenšom netrápi. V tom najlepšom prípade je pomer medzi kauzou Bašternák a U.S.Steel 2 ku 1138. Koľko článkov na danú tému v médiách vyšlo? Aká bola a je pozornosť médií v tejto kauze? Koľko bolo demonštrácií pred Miklošovým či Dzurindovým domom?

Ďalším príkladom je privatizácia Slovenských elektrární. Dzurinda s Miklošom ich predali za 780 miliónov eur. Pritom v balíku boli desiatky elektrární – Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany, celá Vážská kaskáda, ďalšie vodné elektrárne, veterné parky, ale aj slnečné elektrárne. Ako bonus dostal Enea tridsaťročný prenájom vodnej elektrárne Gabčíkovo. Prenajali ju hrubo v rozpore so zákonom bez verejnej súťaže. Po pätnástich rokoch vyberania ziskov a odlivu kapitálu do zahraničia talianski prevádzkovatelia sa vyhrážali Slovenskej republike arbitrážami a požadovali odstupné za ďalších 15 rokov vo výške 560 miliónov eur.

Len si to porovnajte: 780 miliónov eur za desiatky elektrární a odstupné 560 miliónov eur. O takýchto „maličkostiach“ médiá mlčia. Akosi im neprekáža, že pri ohodnocovaní elektrární sa štátny úradník pomýlil o 9 miliárd korún, iste len náhodou v neprospech štátu.

Médiá však kauzám ekonomických vlastizrád nevenujú v podstate žiadnu pozornosť. Dôležité je, že Bašternák ukradol dva milióny. To je ten zločin a tá korupcia, ktorá nás ničí.

Zdroj: http://www.noveslovo.sk/c/Media_v_sluzbach_systemu

9. Verejné tajomstvo: ľudia sú prepúšťaní z práce za nekorektné názory

Pozor! Teraz poviem verejné tajomstvo, o ktorom nahlas nehovorí nik, o ktorom by sa vlastne vôbec hovoriť nemalo: je máj roku 2017 a ľudia s politicky nepohodlnými názormi sú dnes bežne vyhadzovaní z práce. Človek napíše status na sociálnej sieti alebo článok na blogu a je na ulici. Nemôže zaplatiť nájom, hypotéku, žiť dôstojne. Jeho rodina je v ohrození.

Toto, takéto prenasledovanie režimom sa odohráva slobodnej, tolerantnej a liberálnej krajine v srdci Európy. Veď nikdy sme sa nemali lepšie ako dnes.

Prípadov vyhodenia z práce je dnes toľko, že o tomto pravidle vedia všetci. Ale nikto to nepovie nahlas. Žiaden novinár ani politológ to doposiaľ nevytiahol na verejnosť. Je to akési verejné tajomstvo, o ktorom nemôžeme hovoriť.

A takto mainstreamové médiá strážia demokraciu a slúžia občanovi.

Chcem uveriť mainstreamu

Chcem uveriť, že mainstreamové média sú nezávislé a poskytujú objektívne a nestranné informácie…

… ale ono to proste nejde.

Autor: Michal, www.protiprudu.org

