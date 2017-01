Coudenhove-Kalergiho plán – genocída národov Európy

Masová imigrácia je jav, ktorého príčiny sú systémom stále šikovne skrývané. Multikultúrna propaganda sa imigráciu pokúša falošne vykresliť ako neodvratnú. S týmto článkom hodláme potvrdiť raz a navždy, že toto nie je žiaden spontánny jav. To, čo chcú predstaviť ako neodvratný výsledok moderného života, je v skutočnosti plán vymyslený spoza stola a pripravovaný desaťročia. Jeho cieľom je úplné zničenie vzhľadu celého kontinentu.



Paneurópa

Len zopár ľudí vie, že jedným z hlavných iniciátorov procesu európskej integrácie bol ten istý človek, ktorý navrhol genocídny plán pre európske národy. Je to temná osoba, o existencii ktorej davy nevedia, ale elita ho považuje za zakladateľa Európskej únie. Jeho meno je Richard von Coudenhove-Kalergi. Jeho otec bol rakúsky diplomat menom Heinrich von Coudenhove-Kalergi (s prepojeniami na byzantskú rodinu Kalergiovcov) a jeho matka Japonka Mitsu Aojama. Kalergimu sa vďaka svojim úzkym kontaktom so všetkými európskymi aristokratmi a politikmi, vďaka známostiam svojho otca – šľachtica a diplomata – a pohybom v zákulisí mimo žiary publicity, podarilo presvedčiť najdôležitejších vodcov štátov o svojom pláne, čím z nich urobil podporovateľov a kolaborantov „projektu európskej integrácie“.

V roku 1922 založil vo Viedni „Paneurópske“ hnutie, ktoré si kládlo za cieľ vytvoriť Nový svetový poriadok, založený na federácii krajín pod vedením Spojených štátov.

Európska integrácia bola prvým krokom vo vytváraní svetovlády. Medzi prvými podporovateľmi boli českí politici Tomáš Masaryk a Edvard Beneš, a bankár Max Warburg, ktorý investoval 60 000 mariek. Rakúsky kancelár Ignaz Seipel a budúci prezident Rakúska Karl Renner prevzali zodpovednosť za vedenie „paneurópskeho“ hnutia. Neskôr ponúknu svoju pomoc francúzski politici ako Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, atď.

So vzostupom fašizmu v Európe sa od projektu upustilo a „Paneurópske“ hnutie bolo donútené k rozpusteniu, no po druhej svetovej vojne sa Kalergimu, vďaka horúčkovitej a neúnavnej činnosti a podpore Winstona Churchila, židovskej slobodomurárskej lóže B’nai B’rith a veľkých novín, ako New York Times, podarilo zariadiť, aby vláda Spojených štátov plán prijala. CIA sa neskôr ujala dokončenia projektu.

Podstata Kalergiho plánu

V svojej knihe „Praktischer Idealismus“ Kalergi naznačuje, že obyvatelia budúcich „Spojených štátov Európskych“ nebudú ľuďmi starého kontinentu, ale druhom podľudí, produktmi miešania plemien. Jasne vyjadruje, že národy Európy by sa mali krížiť s Ázijčanmi a farebnými rasami, čím vytvoria mnohonárodné stádo bez akejkoľvek kvality a ľahko kontrolované vládnucou elitou.

Kalergi vyhlasuje zrušenie práva na sebaurčenie a následne elimináciu národov za použitia etnických separatistických hnutí a masovej migrácie. Aby bola Európa kontrolovaná elitou, chce ľudí premeniť na jedno homogénne zmiešané plemeno černochov, belochov a Ázijčanov. Kto je však touto elitou? Kalergi to podrobne objasňuje:

Človek budúcnosti bude zmiešanej rasy. Rasy a triedy dneška postupne zmiznú kvôli eliminácii miesta, času a predsudkov. Eurázijsko-negroidná rasa budúcnosti, zovňajškom podobná starovekým Egypťanom, nahradí diverzitu národov a diverzitu jednotlivcov. Namiesto zničenia európskeho judaizmu, Európa proti svojej vôli skultivovala a vzdelala týchto ľudí, vedúc ich do ich budúceho stavu ako vedúceho národa prostredníctvom tohto umelého evolučného procesu. Neprekvapuje, že ľudia, ktorí ušli z giet a väzení, sa stali duchovnou šľachtou Európy. Takže, milosrdná starostlivosť, ktorú Európa poskytla, vytvorila nové plemeno aristokratov. Toto sa stalo, keď sa európska feudálna aristokracia zrútila kvôli emancipácii Židov (kvôli činom, ktoré vykonala Francúzska revolúcia).

Hoci žiadna učebnica Kalergiho nespomína, jeho myšlienky sú vedúcimi princípmi Európskej únie. Viera, že národy Európy by sa mali zmiešať s Afričanmi a Ázijčanmi, aby bola zničená naša identita a vytvorená jedna miešanecká rasa, je základom všetkých miestnych politík, ktoré si kladú za cieľ ochraňovať menšiny. Nie z humanitárnych dôvodov, ale kvôli nariadeniam vydanými bezohľadným režimom, ktorý tajne pripravuje najväčšiu genocídu v histórii. Coudenhove-Kalergiho Európska cena sa každé dva roky udeľuje Európanom, ktorí vynikli v podpore tohto zločinného plánu. Medzi ocenenými touto cenou sú Angela Merkelová a Herman Van Rompuy.

Podnecovanie ku genocíde je tiež základom ustavičných výziev Organizácie spojených národov, ktoré požadujú, aby sme prijali milióny imigrantov, ktorí majú „napomôcť“ s nízkymi mierami pôrodnosti v EÚ. Podľa správy zverejnenej v januári 2000 v posudku Organizácie spojených národov v New Yorku s názvom „Rozdelenie obyvateľstva“, pod pojmom „Imigračné nahradenie: Riešenie pre znižujúce sa a starnúce obyvateľstvo,“ Európa bude do roku 2025 potrebovať 159 miliónov imigrantov.

Človek by sa mohol čudovať, ako môžu byť takí presní v odhadoch imigrácie, hoci to nebol vopred premyslený plán. Je isté, že nízka miera pôrodnosti by sa dala ľahko zvrátiť vhodnými opatreniami na podporu rodín. Je to rovnako jasné ako to, že prínosom cudzích génov nie je ochraňovať naše genetické dedičstvo, ale že umožňujú jeho vymiznutie. Jediným účelom týchto opatrení je úplne zdeformovať našich ľudí, aby sa zmenili na skupinu ľudí bez národnej, historickej a kultúrnej súdržnosti. Skrátka, politiky Kalergiho plánu boli a stále sú základom oficiálnych vládnych politík zameraných na genocídu národov Európy prostredníctvom masovej imigrácie. G. Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie potvrdzuje, že sa naučil lekciu Kalergiho plánu, keď hovorí: „To, čo ľudia na všetkých miestach musia urobiť je, aby obmedzili miery pôrodnosti a podporovali zmiešané manželstvá (medzi rôznymi rasami), toto je zamerané na vytvorenie jednej rasy vo svete, ktorý bude riadený ústrednou autoritou.“

Závery

Ak sa pozrieme okolo seba zdá sa, že Kalergiho plán sa plne realizuje. Čelíme fúzii Európy s tretím svetom. Pliaga medzirasových manželstiev vytvára každý rok tisíce mladých ľudí zmiešanej rasy: „Kalergiho deti“. Pod duálnymi nátlakmi dezinformovania a humanitárneho omámenia, podporeného sexom mužov s mužmi, sa Európania učia zriecť svojho pôvodu, zriecť svojej národnej identity.

Služobníci globalizácie sa nás pokúšajú presvedčiť, že popretie našej identity je pokrokovým a humanitárnym činom, že „rasizmus“ je zlý, pretože chcú, aby sme všetci boli slepými spotrebiteľmi. Teraz je nevyhnutné viac než kedykoľvek predtým, aby sme čelili klamstvám systému, aby sme prebudili revolučného ducha Európanov. Každý musí vidieť pravdu, že európska integrácia predstavuje genocídu. Nemáme inú možnosť, alternatívou je národná samovražda.

Poznámka prekladateľa: Hoci dôvody, kvôli ktorým sa Kalergi rozhodol tak ako sa rozhodol, nás nijako zvlášť nezaujímajú, pokúsime sa zodpovedať na otázku, ktorú by si čitatelia určite položili: Prečo európsky aristokrat s flámskymi, poľskými, grécko-byzantskými koreňmi a dokonca s nejakou samurajskou krvou vo svojich žilách (od svojej matky) bol takýmto architektom v rukách temných síl? Dôvody, podľa nášho názoru, sú viaceré, idiosynkratické, psychologické a… ženy.

Preto pozorujeme osobnosť so silnými snobskými postojmi, aroganciou a – dovoľte mi použiť ten pojem – „zvrhlým elitárstvom.“ Taktiež fakt, že jeho matka bola Ázijčanka, možno vytvoril vnútorné konflikty a frustrácie, niečo, čo sa môže stať ľuďom s takým temperamentom. Ale najrozhodujúcejším faktorom musí byť „správna teenagerka“, ktorá – samozrejme náhodou – bola po jeho boku a stala sa jeho prvou ženou (vo veku 13): židovka Ida Roland, ktorá sa neskôr stala slávnou herečkou.

Európska rada – Coudenhove-Kalergiho cena putuje k prezidentovi Van Rompuyovi

16. novembra 2012 bol prezident Európskej rady Herman Van Rompuy ocenený Coudenhove-Kalergiho cenou počas zvláštnej konferencie vo Viedni, oslavujúcej 90 rokov Paneurópskeho hnutia. Cena sa udeľuje každé dva roky vedúcim osobnostiam za ich mimoriadny príspevok ku procesu európskej integrácie.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý mu pomohol vyhrať cenu, bol vyrovnaný spôsob, akým prezident Van Rompuy vykonával svoje povinnosti na novej pozícii prezidenta Európskej rady, ktorá bola založená Lisabonskou zmluvou. Poradil si s touto zvlášť citlivou vedúcou a koordinujúcou úlohou s duchom odhodlania a zmierenia, pričom zároveň sa kládol dôraz na jeho zručnú arbitráž európskych záležitostí a neutíchajúcemu záväzku voči európskym morálnym hodnotám.

Počas svojho prejavu pán Van Rompuy opísal zjednotenie Európy ako mierový projekt. Táto myšlienka, ktorá bola tiež cieľom práce Coudenhove-Kalergiho, je po 90 rokoch stále dôležitá. Ocenenie nesie meno grófa Richarda Nicolausa von Coudenhove-Kalergiho (1894-1972), filozofa, diplomata, vydavateľa a zakladateľa Paneurópskeho hnutia (1923). Coudenhove-Kalergi bol pionierom európskej integrácie a vo svojej práci spopularizoval myšlienky federálnej Európy.

Medzi držiteľmi ocenenia sú federálna kancelárka Nemecka Angela Merkelová (2010) a prezidentka Lotyšska Vaira Vike-Freiberga (2006).

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: Riccardo Percivaldi