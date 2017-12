Čo je islam

Islam nie je náboženstvo a nie je to ani kult. Je to kompletný, totálny, 100 %-ný životný systém.

Islam má náboženské, legálne, politické, ekonomické, sociálne a militaristické komponenty. Náboženský komponent je prvoradý pre všetky ostatné komponenty.



Islamizácia začína, keď je v krajine dostatočný počet moslimov, ktorí by agitovali za svoje náboženské privilégiá.

Keď politicky korektné, tolerantné a kultúrne spoločnosti súhlasia s moslimskými požiadavkami na ich náboženské privilégiá, niektoré ďalšie súčasti islámu sa snažia taktiež do nich vkradnúť.

Ako to funguje

Pokiaľ moslimská populácia ostane okolo, alebo pod 2 % v ktorejkoľvek krajine, budú prevážne považovaní za mierumilovnú menšinu a nie za hrozbu iným občanom. Toto je prípad v:

Spojené štáty – moslimov 0,6 %

Austrália – moslimov 1,5 %

Kanada – moslimov 1,9 %

Číina – moslimov 1,8 %

Taliansko – moslimov 1,5 %

Nórsko – moslimov 1,8 %

Pri 2 až 5 percentách, začnú presviedčať na svoju vieru iné etnické menšiny a nespokojné/zatrpknuté skupiny, často zväčša získávaním trestancov z väzenia a z pouličných gangov. Toto sa deje v:

Dánsko – moslimov 2 %

Nemecko – moslimov 3,7 %

Anglcko – moslimov 2,7 %

Španielsko – moslimov 4 %

Thajsko – moslimov 4,6 %

Od 5 % vyššie uplatňujú vzhľadom ku proporcii ich percenta k populácii bezhraničný vplyv. Napríklad, budú presadzovať zavedenie ‘halal’ (‘čistú’ – podľa islámskeho štandardu) potravu, teda zabezpečovať zamestnania v príprave jedla, moslimom.

Budú zvyšovať tlak na reťazce supermarketov, mať ‘halal’ v ich regáloch – spolu z vyhrážkami pri nesplnení tejto požiadavky.

Toto prebieha v:

Francúzsko – moslimov 8 %

Filipíny – moslimov 5 %

Švédsko – moslimov 5 %

Švajčiarsko – moslimov 4,3 %

Holandsko – moslimov 5,5 %

Trinidad a Tobago – moslimov 5,8 %

V tomto bode budú pracovať na tom, aby im vládnuci systém schválil vlastnú vládu pre nich samotných (v getách), podľa šaríje, islamského zákona. Najvyšším cieľom islamistov je uzákoniť zákon šaríje po celom svete.

Keď moslimi dosiahnu 10 % populácie, pokúšajú sa zvýšiť nezákonnosť ako zámienku pre sťažnosti ohľadom ich situácie. V Paríži aj v nemeckých mestách sme už videli zapaľovanie aut. Každá nemoslimská akcia uráža islam a vyúsťuje vo vzburách a hrozbách, ako boli v Amsterdame, proti karikatúram Mohameda a filmom proti islamu. Takéto napätia vidíme denne, obzvlášť v moslimských štvrtiach v:

Guyana – moslimov 10 %

India – moslimov 13,4 %

Izrael – moslimov 16 %

Keňa – moslimov 10 %

Rusko – moslimov 15 %

Po dosiahnutí 20 %, národy môžu očakávať okamžité revolty, formácie milícií džihádu, sporadické zabíjanie a zapaľovanie kresťanských kostolov a židovských synagóg, ako v:

Etiópia – moslimov 32,8 %

Pri 40 %, národy majú skúsenosti so široko rozvetvenými maskrami, neustálymi teroristickými útokmi a neprestávajúca vojna, vedená milíciami, ako v:

Bosna – moslimov 40 %

Čad – moslimov 53,1 %

Libanon – moslimov 59,7 %

Od 60 %, národy zažívajú svojvoľnú perzekúciu neveriacich všetkých ostatných náboženstiev, (vrátane nekonfliktných moslimov), sporadické etnické čistky (genocída), používanie šaríje ako zbrane a džizvy, dane uvalenej na neveriacich, ako v:

Albánsko – moslimov 70 %

Malajzia – moslimov 60,4 %

Katar – moslimov 77,5 %

Sudán – moslimov 70 %

Po 80 % populácie očakávajte denné zastrašovanie a násilný džihád, štátom organizované etnické čistky a dokonca genocídu, lebo tieto národy vyháňajú nevercov a uznávajú iba 100 % moslimov, ako sa deje a nejakým spôsobom to prebieha v:

Bangladéš – moslimov 83 %

Egypt – moslimov 90 %

Gaza – moslimov 98,7 %

Indonézia – moslimov 86,1 %

Irán – moslimov 98 %

Irak – moslimov 97 %

Jordán – moslimov 92 %

Maroko – moslimov 98,7 %

Pakistan – moslimov 97 %

Palestína – moslimov 99 %

Sýria – moslimov 90 %

Tadžkistan – moslimov 90 %

Turecko – moslimov 99,8 %

Spojené Arabské Emiráty – moslimov 96 %

100 % populácie bude nový začiatok v mieri ‘Dar-es-Salaam’ – ‘Islamský Dom Mieru’. Tu sa predpokladá mier, pretože každý je moslim, madrásy sú jediné školy a Korán je jediné Slovo, ako v:

Afganistan – moslimov 100 %

Saudská Arabia – moslimov 100 %

Somálsko – moslimov 100 %

Jemen – moslimov 100 %

Nanešťastie, v týchto 100 % štátoch nie je mier nikdy dosiahnutý, keďže tí najradikálnejší moslimovia ohrozujú a širia nenávisť a uspokojujú svoje krvilačné zabíjanie menej radikálnych moslimov z rozličných dôvodov.

“Predtým ako mi bolo deväť rokov, naučil som sa základnému pravidlu arabského života. Bol som to ja proti môjmu bratovi; ja a môj brat proti nášmu otcovi; moja rodina proti mojim bratrancom a príbuzným; príbuzní proti kmeňu; kmeň proti svetu a my všetci proti neveriacemu” (Leon Uris “The Haj”).

Je dôležité porozumieť, že v niektorých krajinách, s hodne pod 100 % moslimskej populácie, ako Francúzsko, menšinová moslimská populácia žije v getách, v ktorých je 100 % moslimov a v ktorých žijú podľa zákona šaríje.

Polícia dokonca ani nevstúpi do takéhoto geta. Nie sú národné súdy, ani školy, alebo nemoslimské náboženské zariadenia. V takýchto situáciách sa moslimovia veľmi neprispôsobia spoločnosti. Deti navštevujú madrásy. Učia sa len Korán.

Dokonca čo i len stýkať sa s neveriacim je zločin trestaný smrťou. Preto v niektorých oblastiach určitých národov moslimskí imámi a extrémisti majú väčšiu moc, ako predstavuje národný priemer.

Dnes 1,5 miliardy moslimov tvorí 22 % svetovej populácie. Ale ich tempo pôrodnosti robí z kresťanov, hinduistov, budhistov, židov a všetkých iných náboženstiev, upadajúce populácie. Moslimovia prevýšia 50 % svetovej populácie v dohľadnej dobe.

Tu je nejaké seriózne čítanie pre seriózne mysliacich: Dr. Peter Hammond “Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and

Contemporary Threat”

Teraz, keď to viete, čo urobíte s týmito znalosťami?

Poznámka: vzhľadom k tomu, že táto práca je staršieho dáta, masívny príliv moslimských imigrantov do niektorých európskych krajín v poslednej dobe zrejme pozmenil percentuálne údaje v článku uvedené, samozrejme smerom hore. Jedná sa hlavne o štáty ako Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Švédsko, Nórsko, Dánsko.

Spracoval: Sitra Ahra; www.protiprudu.org