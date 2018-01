Keďže sa skončil ďalší rok, opäť je čas vyhlásiť víťaza ocenenia antibeloch roka. Táto cena sa udeľuje človeku považovanému za najväčšieho podporovateľa antibelošskej politiky počas roka a hlasy mu dávajú členovia našej komunity. Minuloročným víťazom bola nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa stala notoricky známou svojím extrémne liberálnym postojom k politike imigrácie zo zahraničia, umožňujúcej migrantom vstup do Nemecka (a zvyšku Európy), čo má vážne dôsledky pre domáce obyvateľstvo Európy. Nielen pokiaľ ide o demografiu, ale i bezpečnosť. Boli sme svedkami incidentu v Kolíne a teroristických útokov v Európe a rok 2017 nanešťastie nedopadol o nič lepšie, keďže odvtedy sa problémy len vystupňovali.



Hoci Merkelová bola medzi nominantmi opäť i v minulom roku, porazil ju George Soros, ktorého mnohí považujú za hodného ocenenia antibeloch roka 2017 – vrátane nás!

George Soros je notoricky známy antibeloch a pre nikoho by nemalo byť prekvapením, prečo si zaslúži toto ocenenie.

Hoci mnohí antibelošskí lídri, politici a vplyvní ľudia podporovali antibelošskú politiku, ako je masová imigrácia do bielych a len bielych krajín, Soros to vlani rozhodne dotiahol ešte o krok ďalej. Skutočne investoval do toho, o čom je presvedčený.

Soros je považovaný za jedného z najbohatších ľudí na svete a hoci niektorí miliardári sústreďujú svoju pozornosť na podporu rôznych charitatívnych organizácií na pomoc chudobným, alebo jednoducho na svoje sebecké zisky, Soros aktívne využíva svoj majetok na ďalšiu podporu veľkej výmeny obyvateľstva.

Len počas vlaňajšieho roka podporil veľkou čiastkou svojho majetku (18 miliárd dolárov, aby sme boli presní) svoju „filantropickú agentúru“ zvanú Nadácia otvorenej spoločnosti. Ako je uvedené v názve tejto nadácie, jedným z jej hlavných cieľov je zaistiť, aby sa proces globalizácie a politika otvorených hraníc z Tretieho sveta na Západ naďalej stupňovali (určite nepodporuje „otvorenú spoločnosť“ v Izraeli…).

Soros bol v minulosti pristihnutý pri financovaní iných vecí, ktoré sú v súlade s jeho protibelošskou agendou. Napríklad je podozrivý z toho, že platil protitrumpovské zhromaždenia a výtržníkov, vrátane hnutia Black Lives Matter, prispel veľkými sumami peňazí propotratovým skupinám (ale len v bielych krajinách, samozrejme), antibelošským organizáciám a „antirasistickým“ časopisom ako Expo vo Švédsku.

Množstvo antibelošským iniciatív, ktoré podporil, je priveľké na to, aby sme ich tu spomenuli (možno si niekto dá tú námahu a urobí ich zoznam), ale to, čo majú všetky spoločné je, že sú zlé pre budúcu existenciu Európanov/belochov. Jeho politika nie je hrozbou pre Afričanov, Ázijčanov či Židov, chce otvorené hranice a „zmiešané ľudstvo“ v bielych/západných krajinách, čo je známe ako veľký výmena obyvateľstva.

Jeho úprimné pokusy a ambície rozdeľovať a vyvolávať rasové napätie, spolu so záplavou Európy migrantmi, mali za následok, že mnohí ľudia, vrátane vedúcich politikov, začali spochybňovať jeho motívy.

Dnes sa zdá, že len východoeurópske národy vidia cez Sorosovu agendu. Rusko sa dokonca rozhodlo skutočne zakázať Sorosove nadácie za to, že sú „hrozbou pre ústavný poriadok krajiny“. A v reakcii na Sorosa, ktorý naliehal, že „EÚ musí prijať aspoň milión žiadateľov o azyl každý rok v dohľadnej budúcnosti“, maďarský premiér Viktor Orbán povedal, že „Sorosova sieť v Bruseli je sprisahaním, ktoré má vytvoriť Európu so zmiešaným obyvateľstvom.“

V Maďarsku dokonca spustili reklamnú kampaň, ktorá varuje maďarských občanov pred nebezpečenstvom Sorosa.

Protiimigračná billboardová kampaň maďarskej vlády hovorí „Nenechajte Sorosa, aby sa smial na konci.“

Berúc do úvahy jeho iniciatívy a skutočnosť, že väčšinou svojho majetku podporil tieto veci, ktoré sú škodlivé pre našich ľudí, sa zdá, že je celý nedočkavý, aby dosiahol svoj cieľ, čo je dôvod, prečo je víťazom ocenenia antibeloch roka!

Keby sme tak mali probelošskú verziu Sorosa…

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: This is Europa