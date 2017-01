Nový rok je časom, kedy sa väčšina ľudí pozerá späť na uplynulý rok a diskutuje alebo premýšľa o dôležitých veciach, ktoré sa počas roka udiali. Radi by sme pokračovali v tejto tradícii a ďalej šírili povedomie o probléme protibelošského postoja tým, že predstavíme antibelocha roka a ostatných ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi mali veľký vplyv na šírenie antibelošskej mentality a antibelošskej politiky počas uplynulého roka.



Všetkých nominantov uvedených nižšie navrhli naši čitatelia.

Ocenenie Antibeloch roka 2016 získava:

Angela Merkelová

Keď sme sa našej komunity opýtali, kto si zaslúži titul „Antibeloch roka“, hlasná odpoveď bola „Merkelová“. Toto by snáď pre nikoho nemalo byť prekvapením. V priebehu rokov sa Merkelová stala notoricky známou svojím extrémne liberálnym postojom týkajúcim sa politiky zahraničnej imigrácie do Nemecka (a zvyšku Európy).

Otvorila nemecké hranice tak, ako žiaden iný kancelár pred ňou a následky jej politiky sú pre nemecký ľud zničujúce. Počas minulého roka sme boli svedkami tragédií ako incident v Kolíne a nedávnejšie teroristický útok na vianočnom trhu v Berlíne. Hoci táto politika nie je pre Nemecko (nanešťastie) nijakým spôsobom unikátna, nikto nemôže poprieť, že mala veľký vplyv na politiku imigrácie nielen do Nemecka, ale tiež do zvyšku Európy. Vďaka jej politike trpel nekonečný počet ľudí.

Obr.: Mém Merkelovej po vianočnom teroristickom útoku v Berlíne.

Od posledného teroristického útoku v Berlíne ľudia (opäť) požadujú, aby opustila úrad s okamžitým účinkom a krajinou sa ako požiar šíri jej obrázok so zakrvavenými rukami.

Nenapadá nám nikto, kto by si titul antibelocha roka zaslúžil viac než ona.

Ostatní nominanti:

George Soros

Predseda Soros Fund Management je dobre známym podporovateľom amerických progresívnych a liberálnych politických aktivít. Je jedným z najbohatších ľudí na zemi a okrem toho, že agresívne obhajuje otvorené hranice pre Európu a ostatné západné biele krajiny, Soros bol tiež prichytený pri financovaní protibelošských hnutí a demonštrantov, ako sú protitrumpovské zhromaždenia v USA po prezidentských voľbách. To všetko v podstate len preto, aby spôsobil čo najväčší chaos.

Aj premiér Maďarska sa vyjadril vieru, že Soros je do značnej miery zodpovedný za napomáhanie „migračnej kríze“, taktiež známej ako záplava Európy ľuďmi z Tretieho sveta. Už len to ho robí hodným toho, aby bol na tomto zozname.

Pápež František

Byť náboženskou bábkou a „zástupcom boha na zemi“ ho nezastavilo, aby bol v popredí politickej diskusie a zastával protibelošský postoj ohľadom súčasných problémov týkajúcich sa imigračnej a zahraničnej politiky v Európe a v ostatných bielych krajinách sveta.

Počas roka učinil mnoho vyhlásení, ktoré sa dajú považovať len za vyhlásenia v prospech protibelošskej politiky. Opakovanie sa vyjadril, že je za otvorené hranice a „zborenie múrov“. Bol silným odporcom Donalda Trumpa a jeho iniciatívy zabezpečiť mexicko-americkú hranicu a vyzýval ľudí v Európe, aby prijali súčasné vlny neustálej imigrácie z Tretieho sveta, vrátane moslimskej imigrácie.

Nie je zvláštne, že kresťanský vodca podporoval zmiešanú nebielu/nekresťanskú budúcnosť v Európe? Je, ale len pokiaľ nie je antibelochom, samozrejme.

Hillary Clintonová

Hillary Clintonová je v politike aktívna desaťročia a fakt, že by mohla byť jedným z najskorumpovanejších politikov našej doby nie je po všetkých tých odhaleniach Wikileaks v skutočnosti už pre nikoho novinkou. Nič, čo kedy podporovala, alebo na čom pracovala, nebolo nikdy v prospech našich ľudí. Keby vyhrala voľby namiesto Trumpa, mohli by sme sa staviť o všetko čo máme, že protibelošská politika by sa naďalej stupňovala a demografická zmena v Amerike by bola katastrofálna. Nehovoriac o tom, že jej zahraničná politika by vyústila do príchodu väčšieho počtu utečencov do Európy/západných krajín, čo by vystupňovalo následky, ktoré vidíme už dnes.

Tak tu ich máte. Čas ukáže, kto bude na tomto zozname na budúci rok, keďže, nanešťastie, protibelošstvo dovtedy s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vykorenené. Súhlasíte s naším zoznamom? Sú nejakí iní nominanti, ktorých sme nespomenuli a ktorí si zaslúžia byť na tomto zozname? Napíšte do komentárov!

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: This is Europa