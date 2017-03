Aký je slovenský problém číslo jedna a čo ľudia potrebujú?

Mám pocit, že všetci sa zbláznili. Všetci tí analytici, politológovia, blogeri a komentátori sú úplne mimo reality. Nežijú medzi nami. Pretože sa venujú marginálnym témam, ktoré sú ľuďom ukradnuté – ľudia majú ďaleko vážnejšie problémy. Ale nikto o nich nehovorí.



Náš problém číslo jedna sú šialene nízke platy. Máme ceny ako v Nemecku a platy sú pritom na úrovni nemeckého vreckového: zarábame 3-4x menej pri porovnateľných cenách! Zo slovenského platu sa nedá viesť dôstojný život, a založiť si rodinu je takmer morbídnosť. Preto každoročne odchádzajú tisícky ľudí do zahraničia.

Ľudia potrebujú okamžité výsledky a rýchle zlepšenie svojej situácie. Potrebujú to cítiť na svojích peňaženkách a vnímať okolo seba napríklad na opravených uliciach alebo na nových a drahších autách na cestách. Ak toto nedostanú, budú nahnevaní a frustrovaní ešte viac než dnes, a extrémne postoje sa budú šíriť raketovým tempom.

Nakoniec bude premiérom Marián Kotleba. Stačí mu sedieť so založenými rukami a čakať.

Presne takto to je. Šialene nízke platy sú náš problém číslo jedna. Toto trápi ľudí najviac zo všetkého.

Neviem, prečo o tom nikto nehovorí. Bohužiaľ, ešte som sa nestretol s takto jasným pohľadom na súčasnú situáciu – dokonca ani na alternatívnej scéne.

Šialene nízke platy by mali byť mediálnou témou číslo jedna pre politilógov, analytikov, ale aj pre alternatívne média a blogerov. Mali by o tom hovoriť všetci, mali by do toho búšiť každý deň. Hlavne alternatíva.

Politické strany a spravodajské médiá musia o tom začať hovoriť. Musia prestať problém ignorovať a tváriť sa, že neexistuje. Keď vyjdú nespokojní ľudia do ulíc, už bude na pokojné riešenia pozde.

Autor: Michal, www.protiprudu.org