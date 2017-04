Ako to bolo s číslom 1488

ĽSNS charitatívne prispela chlapcovi na vozíčku sumou 1488 Eur. A ihneď vypukla zbesilá mediálna hystéria okolo čísla 1488: Kotleba využil chorého chlapca na propagandu bielej rasy. Samotný predseda strany odovzdal trom rodinám šek na 1488 Eur.



Toto číslo je v neonacistických kruhoch notoricky známe. Štrnástka znamená 14 slov: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme zabezpečiť existenciu našim ľuďom a budúcnosť bielym deťom). Číslovka 88 je odkazom na nacistický pozdrav. Písmeno „H“ je ôsme v abecede. HH, teda 88, znamená „Heil Hitler!“.

Ako keby Kotleba trhal šteniatka na kusy. Tak prehnané extrémne hysterické reakcie nemôže mať zdravý človek. Tých novinárov a komentátorov by mali dať na psychologické vyšetrenie. Ešte aj Hlina zatúžil strápniť sa ešte viac ako doteraz zvládol.

Väčšina normálnych ľudí sa nad takou hlúposťou ani nepozastaví. Zapamätajú si, že Kotleba pomohol ľuďom a dal im peniaze.

Zahrajme sa na numerológov a veštice

Doteraz som ani len netušil, že k štandardnej výbave politika a novinára patria znalosti z numerológie. Prirodzene, každý pozná 666 a pár ďalších čísiel, ale nad týmto divadlom mi stojí rozum. Ak by ĽSNS chcela osloviť masy, môže použiť sto lepších spôsobov. Avšak pre nejakého Havrana, Smatanu, Hlinu, a neviem ešte koh, toto ako zámienka na démonizovanie bohate stačí.

Kto chce psa biť, palicu si nájde.

Mimochodom. Prvým Európanom, ktorý oboplával Mys dobrej nádeje bol portugalský moreplavec Bartolomeo Dias (Diaz). Bolo to v roku 1488. Čo si to dovoľuje? Bartolomeo Diaz je fašista prašivý, extrémista, homofób, nacista, rasista.

Číslo 1488 je problém? A čo šialene nízke platy?

Keby novinári, komentárori a politológovia radšej riešili to, že polovica Slovákov sú už žobráci, zarábajú neuveriteľne málo, žijú od výplaty k výplate, niektorí si musia požičiavať na bežný chod domácnosti. A množstvo ďalších ľudí k tomu nemá ďaleko.

slovenský problém číslo jedna sú šialene nízke platy. Máme ceny ako v Nemecku a platy sú pritom na úrovni nemeckého vreckového: zarábame 3-4x menej pri porovnateľných cenách! Zo slovenského platu sa nedá viesť dôstojný život a založiť si rodinu je takmer morbídnosť. Preto každoročne odchádzajú tisícky ľudí do zahraničia.

Prečo nenapíšu o tomto? Toto novinárov a slniečkárskych aktivistov netrápi? Prečo nehovoria o tých šialene nízkych platoch?

Nie, toto nie je podstatné. Kotleba charitatívne daroval 1488 eur – je to fašista! Nikto z nich nenapíše o zlej situácií tej rodiny, o tom, ako sa dostali do situácie dostali a prečo vlastne sú odkázaní na charitatívnu pomoc od „primitívnych kotlebovcov“. Rieši sa „trestnosť“ darovanej sumy. Najviac kričia mimovládkári, ktorí cez rôzne granty vytiahli zo štátu peniaze, ktoré potom chýbajú aj na podporu spomínaných troch rodín.

Najlepší z najlepších: Martin Poliačik proti psej mafii

Najviac sa mi ráta Martin Poliačik. V posledných týždňoch bojuje proti „psej mafii“, ktorá množí psov, čo má zlé následky. Neohlásenie registrovaného chovu psov by podľa jeho návrhu malo byť priestupok. Rovnako aj to, keď by osoba chovala psov za účelom rozmnožovania a predaja mimo registrovaného chovu psov. Chcel zakázať akýkoľvek predaj psov bez registrácie.

Čas, ktorý Poliačik prednedávnom dostal v televízom vysielaní TA3 využil tak, že hovoril o psej mafii. Celý čas tam hovoril o nejakej psej mafii. Ale platy ho vôbec netrápia. Keď som sa na to pozeral, normálne som nemohol uveriť, že sa to skutočne deje.

„Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami,“ argumentuje Poliačik (spolu s Nicholsonovou). No proste čistý demagóg.

A toto je politik, ktorý má zastupovať občanov Slovenska. Namiesto toho zastupuje – psov. Príznačný obraz Slovenska – pes bude mať pomaly väčšie práva, ako natívny Slovák.

Tri možnosti: náhoda, strata kontroly, guerilla marketing

Existujú iba tri dôvody, pre ktoré bol charitatívny dar vo výške 1488 eur. Buď to bola náhoda alebo strata kontroly, prípadne guerilla marketing.

Ozaj to mohla byť náhoda. ĽSNS priespieva na charitu už dlhšie. Uhrík v relácií o 5 minút 12 vymenoval mnoho darovaných súm a žiadna z nich nebola okrúhla, ani „opticky pekná“.

Kotlebovci mohli stratiť kontrolu a znovu sa prejaviť ako banda holohlavých pouličných bitkárov. Vodca vraj úmyselne vytiahol z rukáva nacistické tromfy a pochválil sa s nimi verejnosti. Tu je však istý háčik. Vodca sa posledné roky usilovne snažil navodiť dojem, že gardistickú uniformu zavesil na klinec, aby vzápätí vytiahol nacistické tromfy a verejne sa nimi chválil? Pochybujem.

Mohol to byť guerilla marketing: nekonvenčná marketingová kampaň s čo najväčším rozšírením tak, aby o tom ľudia sami a radi hovorili čo najväčšiemu množstvu známych, prípadne aby sa o tejto kampani hovorilo v médiách… samozrejme zadarmo! A ignorovanému učiteľovi informatiky novinári sadli na lep. Tupí preberači jednostranných správ si neuvedomili, čo činia.

Neviem, ako to bolo. Posúdenie ako to mohlo byť nechám na čitateľa.

Každopádne, ľudia videli, že Kotleba dáva peniaze na charitu a toto si budú pamätať.

Autor: Michal; www.protiprudu.org