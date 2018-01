Ako ruskí Židia pomohli utvárať život Putina

Počas dlhej histórie Židov v Rusku bola vláda len zriedka ich spojencom a často bola zdrojom prenasledovania. Súčasný ruský prezident Vladimír Putin je však vplyvnou výnimkou, lebo Židia hrajú v jeho osobnej histórii a vnútornom kruhu významnú rolu. S ruskou armádou ako veľkým hráčom v potenciálne výbušnej viacnárodnej skladačke, ktorá sa odkrýva v Sýrii (článok je z 2. decembra 2015 – pozn. prekl.) by sa tento osobný prvok mohol stať dôležitým, snáď rozhodujúcim faktorom v tom, ako sa konflikt bude vyvíjať.



Na Medzinárodnom zhromaždení predstaviteľov Chabadu v roku 2007 ruský vrchný rabín Berel Lazar, často nazývaný „Putinov rabín“, vyrozprával pozoruhodný príbeh o ruskom vodcovi, ktorý počul od samotného Putina.

„Keď bol malým dieťaťom, vyrastal vo veľmi chudobnej rodine. Jeho rodičia boli vždy v práci. Mal šťastie, že susedmi od vedľa bola chasídska židovská rodina a tá ho vždy ku sebe pozvala,“ vysvetlil Lazar. „Boli ku nemu extrémne milí a uvedomil si, že neboli milí len k dieťaťu, ktoré nebolo ich, neboli milí len k dieťaťu, ktoré nebolo židovské, ale boli milí k dieťaťu v čase a na mieste, kde to bolo nebezpečné.“

„O tridsať rokov neskôr, z vďačnosti, ktorú pociťoval voči tej rodine a z úcty, ktorú cítil voči Židom celkovo, ako námestník starostu mesta Leningrad udelil úradné povolenie na otvorenie prvej židovskej školy v meste.“

Rodina v Lazarovom príbehu je rodina Anatolija Rachlina, Putinovho trénera zápasenia zo strednej školy, muža, ktorého považoval za otca a na pohrebe ktorého plakal. Putin opísal tú rodinu vo svojej autobiografii, Prvá osoba:

„(Boli to) pozorní Židia, ktorí nepracovali v sobotu a ktorí po celý deň študovali bibliu a Talmud,“ napísal. „Raz som sa ho opýtal, čo si to mumle. Vysvetlil mi, čo je to za knihu a hneď ma to zaujalo.“

Putinov vzťah so Židmi nebol anomáliou obmedzenou na jeho spomienky z detstva. V roku 2005, keď Putin podnikol oficiálnu návštevu Izraela, navštívil svoju stredoškolskú učiteľku Minu Juditskaju Berliner, ktorá žila v Tel Avive. Dokonca jej kúpil v meste byt, keď počul, že žije v chudobných pomeroch.

Arkadij a Boris Rotenbergovci boli jeho partnermi na zápasoch džuda za čias trénera Rachlina a zostali jeho blízkymi priateľmi do dnešných dní. Rotenbergovci majú zmluvy za miliardy a ich vzťah je vzájomne výhodný, lebo bratia Rotenbergovci dostávajú od vlády zmluvy za mnoho miliárd dolárov.

Putin sa v skutočnosti obklopil bohatými a úspešnými Židmi ako Moše Kantor (čistá hodnota majetku 2,3 miliardy dolárov), Lev Leviev (1,5 miliardy dolárov), Roman Abramovič (9,1 miliardy dolárov) a Viktor Vekselberg (13,6 miliardy dolárov). Všetci sú blízkymi priateľmi a dôverníkmi ruského prezidenta a všetci sa dosť otvorene hlásia k tomu, že sú Židia.

Na židovský nový rok, ktorý sa oslavuje v septembri, Putin zaslal dovolenkový pozdrav rabínovi Lazarovi, v ktorom ruskej židovskej obci zaželal „príjemný a šťastný nový rok.“

„Židovské hodnoty boli po stáročia inšpiráciou vznešených ideálov,“ napísal Putin. Povedal, že tieto hodnoty zlepšili „vzťahy medzi rôznymi národmi… prostredníctvom dobročinnosti a vzdelávania, a to všetko v záujme verejného blaha.“ Priamo prisľúbil „razantný odpor voči akýmkoľvek prejavom antisemitizmu a xenofóbie.“

Putin myslí vážne to, čo hovorí a svoj mesačný plat ako prezident daroval židovskému múzeu v Moskve. Jeho meno je hrdo uvedené na stene múzea ako meno darcu.

Azda kvôli svojmu vzťahu so Židmi na osobnej úrovni sa dá povedať, že Putin považuje ruských Židov v prvom rade a predovšetkým za dobrých ruských občanov. To už má svoje medzinárodné následky. Keď sa Putin stretol v septembri s izraelský premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby prebrali vyvíjajúcu sa situáciu v Sýrii, stretnutie prinieslo pozitívne výsledky, pričom Putin vyjadril svoje silné puto s Izraelom.

„Nikdy nezabudneme, že v štáte Izrael býva mnoho bývalých sovietskych občanov a to má pre vzťah medzi našimi krajinami mimoriadne dôsledky,“ vyhlásil Putin. „Každá ruská akcia v oblasti bola vždy veľmi zodpovedná. Sme si vedomí paľby proti Izraelu a odsudzujeme to.“

V roku 2011 na euroázijskom kongrese v Moskve Putin povedal, „Izrael je pre nás v skutočnosti mimoriadnym štátom. Prakticky je to rusky hovoriaca krajina. Izrael je jednou z mála zahraničných krajín, ktorá sa dá nazvať rusky hovoriacou. Je očividné, že viac než polovica obyvateľstva hovorí po rusky.“

V roku 2014 bol Putin jedným z mála politických lídrov, ktorí podporili izraelskú operáciu Ochranné ostrie (vojenská operácia s bilanciou asi 67 zabitých izraelských vojakov a viac ako 2000 zabitých Palestínčanov – pozn. prekl.) a na stretnutí s predstaviteľmi rabínskeho centra Európy, ktoré bolo venované boju proti antisemitizmu a xenofóbii, povedal, „Podporujem boj Izraela, ktorého zámerom je ochrana jeho občanov.“

Putin je silný hráč vo výbušnej situácii na Strednom východe. Je zrejmé, že existujú politické a vojenské úvahy, kvôli ktorým nazerá na Izrael ako na spojenca, ale je možné, že je to osobný vzťah, ktorý má so Židmi, čo ho viedlo k tomu, aby bol najviac proizraelským ruským vodcom, akého svet za dlhú dobu videl.

Preklad: zet, www.protiprudu.org

Zdroj: BreakingIsraelNews