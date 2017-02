Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť II z II)

Aby sme si predstavili ten časový rozsah, je to doba oveľa staršia ako východ Židov z Egypta, podľa biblických údajov. Ak sa oprieme o Tóru, vychádzali z Egypta iba pred 3 500 – 3 600 rokmi. Ak sa odrazíme od záznamov Tóry, ktorá – samozrejme – nie je presným historickým zdrojom, môžeme konštatovať, že spoločný predok Východných Slovanov žil tisíc rokov skôr od výbuchu sopky na ostrove Santorini (Thera), čo zapríčinilo zničenie minojskej civilizácie na Kréte.

Teraz môžeme začať tvoriť postupnosť udalostí našej skoršej histórie. Pred 4 800 rokmi Praslovania rodu R1a objavili sa na území Východoeurópskej Ruskej roviny, pričom nie hocijakí Praslovania. Ale menovite tí, ktorých potomkovia teraz žijú v našej dobe, počtom desiatok miliónov obyvateľov. Pred 3 800 rokmi Árijci – potomkovia týchto Praslovanov (majúci identický haplotyp s potomkami Slovanov, ako bude dokázané nižšie) postavili osídlenie Arkaim, Sintaštu a Krajinu miest na južnom Urale. Pred 3 600 Árijci opustili Arkaim a preputovali do Indie. Skutočne, podľa údajov archeológov, osídlenie, ktoré je dnes nazývané Arkaim trvalo 200 rokov.



Zadržte! A odkiaľ sme zobrali to, že oni boli potomkami našich predkov Praslovanov?

Akože odkiaľ? A nie je R1a značkou rodu? Ona je tou praznačkou, ktorá sprevádza všetky haplotypy uvedené vyššie. To znamená, že podľa nej je možné určiť k akému rodu patrili tí, ktorí odišli do Indie.

Napríklad ešte pár údajov. V nedávnej práci nemeckých vedcov identifikovali haplotypov v Severnom Kazachstane – Južnom Urale ( nazýva sa to Andronovská archeologická kultúra), kde sa ukázalo, že osem z nich patria do rodu R1a, a jeden je mongoloid, rodu C. Datovanie medzi rokmi 5 500 a 1 800 rokov je mladšie. Haplotypy sú napríklad takéto:

13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32

Nerozšifrované znaky sú tu zamenené písmenami. Sú veľmi podobné na slovanské haplotypy R1a, uvedené vyššie na prvých znakoch, osobitne, ak si uvedomíme, že tieto staršie ešte nesú individuálne náhodné mutácie.

V súčasnej dobe podiel Slovanov, potomkov Árijcov haploskupiny R1a v Litve – 38%, v Lotyšsku – 41%, v Bielorusku – 50%, na Ukrajine – 45%. V Rusku je Slovanov typu R1a v priemere 48%, vzhľadom k vysokej úrovni južných Pobaľťanov na severe Ruska, no na juhu a v centre Ruska úroveň východných Slovanov dosahuje 60-75%.

Teraz o haplotype Indusov a čase života ich spoločného predka. Hneď vysvetlím – úmyselne píšem „Indusov“ a nie „Indov“, pretože Indovia vo väčšine patria k Aborigenom, Dravidom, osobitne tým z juhu Indie. Ale, Indusi vo väčšine patria k nositeľom haploskupiny R1a (!) Napísať „haplotypy Indov“ by bolo nesprávne, lebo Indijci patria do množstva skupín rodov DNA-genealógii.

V tomto slova zmysle je výraz „haplotypy Indusov“ podobný výrazu „haplotypy Slovanov“. V ňom je výraz etno-kultúrnej zložky a je to aj jeden zo znakov rodu.

Vo svojej skoršej populárnej práci o haploskupinách Slovanov a Indusov som už písal o tom, že u Slovanov a Indusov existuje jeden a ten istý predok. Obidva národy patria do toho istého rodu R1a, len Rusov je tam asi 50-75% a Indusov 16%. Čiže ruských mužov rodu R1a 40-60 miliónov a Indusov asi 100 miliónov. V tej práci som opísal iba druh haplotypov, pričom stručne. Teraz už môžeme určiť, kedy žili spoloční predkovia východných Slovanov a Indusov. Nuž – haplotyp predkov tohto rodu Indusov je R1a.

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Prakticky presne totožný ako haplotyp prapredkov Slovanov skupiny R1a. Sú identifikované dve mutácie, no prakticky mutácií tam niet. Štvrté číslo zľava pri Slovanoch je 10,46, preto je to zaokrúhlené na 10. U Indusov je 10,53, čo je zaokrúhlené na 11. V skutočnosti je to rovnaké. V skutočnosti je to rovnaké aj s priemernou mutáciou úrovne jednotky. Vek spoločného predka Indusov – 3 850 rokov. Teda o 950 rokov mladší od Slovanov.

Nakoľko rodové haplotypy Indusov i Slovanov prakticky súhlasia, ale slovanský haplotyp je o 950 rokov starší, je jasné, že Praslovania prišli do Indie a nie opačne. Stručne povedané, boli to nie Praslovania, kto tam prišli, ale Praindusi, no oni boli potomkami Praslovanov.

Ak spojíte všetky haplotypy Slovanov a Indusov, dá sa predpokladať, že majú spoločného predka, pretože rozdiely prakticky neexistujú. Spoločný predok haplotypu Slovanov a Indusov je:

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Je identický haplotypu spoločnému predkovi Slovanov skupiny R1a. Čas spoločného života predka Slovanov a Indusov – pred 4 300 rokov. Je to preto, že pri spojení došlo k spriemerovaniu. Celkom zjednodušene povedané, je to preto, lebo jednoducho nie všetci došli do Indie. U tých, ktorí došli, spoločný predok už bol „mladší“. Praslovanský predok bol starší. Počas 500 rokov sa Praslovania – Árijci pozdržia v Arkaime, o ďalších 200 rokov odídu do Indie a tým Indusi začnú počítať svoj vek od spoločného predka, praslovanského, pred 3 850 rokmi. Čísla sedia.

V súčasnosti je úroveň Indijcov rodu Árijcov, R1a celkovo 16%. To je druhé miesto po najrozšírenejšej indickej haploskupiny Aborigencov haploskupiny H1 (20%). Vo vyšších kastách haploskupiny R1a predstavuje 72%. Pri tomto sa trochu pristavme.

Ako je známe, spoločnosť Indie sa delí na kasty a plemená. Základné sú štyri. Brahmani (svätci), ksatriovia (vojaci), vaysovia( obchodníci, poľnohospodári, pastieri) a shudrovia ( robotníci a sluhovia). V odbornej literatúre sa delia na indoeurópske a drávidské kasty. V každej z nich sú tri úrovne. Vyššia, strená a nízka. Plemená sa delia na indoeurópske, dravidské, barma-tibetské a austro-aziatske. Ako bolo zistené nedávno, všetka táto mužská populácia v Indii môže byť rozdelená na 15 základných haploskupín. Mongoloidnú C, iránsko-kaukazskú G, indické H, L, R2, blízkovýchodné J1, stredozemnomorskú J2, východo-azijskúO, sibírsku Q, východoeurópsku (Áriskú) R1a, západoeurópsku R1b. Napríklad, európski cigáni (nie Rómovia – pozn. prekl.), ako je známe, vyšli z Indie pred 500-800 rokmi majú v prevládajúcom počte haploskupinu H1 alebo R2.

Základná úroveň obidvoch vyšších kást, indoeurópskej, aj drávidskej, pozostáva z predstaviteľov Árijskej haploskupiny R1a. Je ich tam do 72% v indoeurópskej vyššej kaste a 29% v dravidskej vyššej kaste. Ostatní členovia vyšších kást, tvoria indickú haploskupinu R2 (16% a 10%), L(5% a 17%), H(12% a 7%), ostatní tvoria zlomky percenta.

V plemenách prevladá východoazijská skupina O a aborigénska skupina H.

V princípe, toto súhlasí so starými migračnými tokmi. Najstarší prúd pred 40-25 tisíc rokmi starých Dravidov, východných Aziatov a Australoaziatov smeroval na juh do Indie. No nevieme odkiaľ, veda to zatiaľ presne neudáva. Buď zo západu, napríklad z Mezopotámie, alebo z juhu. Ešte jeden prúd, možno nie veľký potôčik, priviedol pred 15-12 tisíc rokmi najstarších nositeľov haploskupiny R1a z východu, z južnej Sibíri, z Altaja, po ceste na západ. Potomkovia týchto najstarších R1a tiež žijú do dnes v džungliach v indických kmeňoch. Do vyšších kást sa oni nedostali. Počas mnohých tisícročí, v priemere pred 8 tisíc rokmi, druhá vlna Dravidov prišla do Indie zo Stredomoria a Blízkeho východu a priniesla so sebou začiatky poľnohospodárstva spolu s haploskupinou J2, z ktorej je do teraz vo vyšších kastách 24% a v kmeňoch do 33%. A, nakoniec, pred 3 500 rokmi nositelia haploskupiny R1a prišli do Indie z Južného Uralu pod menom Árijci. Pod týmto menom sa oni dostali aj do Indického eposu. Je zaujímavé, že samotný systém indických kást bol založený tiež asi pred 3500 rokmi.

Takže, zopakujme si znovu. Slovania a Indovia majú jedného spoločného predka materského typu R1a, ktorý žil asi pred 4 300 rokmi, ale predchodca samotných Slovanov, s tým istým genotypom, je ešte starší – asi 4 800 rokov. Jeho potomok počas 950 rokov nadviazal genealogickú líniu s Indmi, teda asi pred 3 850 rokmi, na kedy počítame začiatok osídlenia Arkaim. R1a – to boli Árijci, ktorí prišli do Indie. Prišli tam v čase ( o tom, čo ich tam priviedlo, vysvetlím neskoršie) , keď žili spoloční predkovia rodu R1a po celej Európe. Zatiaľ si vytvoríme všeobecný obraz o tom, kde oni žili skôr ako ostatní, to jest – kde bola ich pravlasť, kedy a kde sa zo svojej pravlasti presťahovali.

Plným právom ich môžeme nazvať Árijcami namiesto anonymného označenia R1a a tým viac namiesto trápneho označenia „Indoeurópania“ či „Protoindoeurópania“. Sú to Árijci, drahý čitateľ, Árijci. A samozrejme, nemali v sebe nič „indoeurópske“ dovtedy, pokým neprišli do Indie a Iránu. Svoju reč oni nezískali z Indie a Iránu, ale naopak, priniesli tam svoj vlastný jazyk. Árijský. Praslovanský. Sanskrit. Alebo protosanskrit, ak chcete.

Preklad: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko, www.protiprudu.org

Autor: Anatolij A. Kľosov, profesor chémie a biochémie Univerzity v Moskve a Harvarde, člen Akadémie vied ZSSR, vedúci vedecký pracovník

Zdroj: preformat.ru

