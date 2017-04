13 manipulácií a klamstiev mainstreamových médií

Ako nás manipulujú a klamú média hlavného prúdu? Tu je krátky zoznam klamstiev, manipulácií, zamlčiavaných informácií, zavádzajúcich informácií a cenzúry, najmä za poslednú dobu, ale i starších.



1. Zahraniční investori nám prinesú know-how

Mali by sme si pripomenúť ako nás vláda a ekonómovia klamali so zahraničnými investormi. V rámci záujmu o tému zahraničných investícií a kvalifikovanej pracovnej sily som sa pustil do čítania príspevkov a komentárov z čias vlády Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša. Všimol som si zaujímavú vec. Všetci ekonómovia, analytici a politológovia v tých časoch oduševnene tvrdili, že zahraniční investori prinesú na Slovensko know-how – čo sú cenné informácie z oblasti výroby a ekonomiky. Pamätá si to niekto?

Ale dnes to nepíše nikto. Žiaden analytik ani ekonóm to nehovorí. Prečo? Pretože nikto by tomu dnes už neuveril. Dnes vieme, že zahraniční investori know-how neprinesú – pracovníci sú pre nich iba pracovné zvieratá. Nikomu nenahovoria, že tie automobilky, kde pracovníci vykonávajú najviac dva mechanické úkony dokola, nám prinesú know-how. Ľudia by na to reagovali znechutene a negatívne. Preto sú radšej ticho.

Tvrdením, že zahraniční investori prinesú know-how bola verejnosť manipulovaná celé obdobie vlády Mikuláša Dzurindu a neskôr vlády Ivety Radičovej. A bolo to odporné klamstvo. Automobilky prišli a ľudia si na vlastnú kožu vyskúšali to „cenné know-how“. Klamstvo, že investori prinesú know-how bolo teda neudržateľné a postupne vymizlo do stratena. Analytici, politológovia a ekonómovia o tom jednoducho prestali hovoriť.

2. Aktuality.sk publikovali manipulatívny komentár o Geertovi Wildersovi a holandských voľbách

Viera Žuborová dňa 16.3.2017 na Aktuality.sk publikovala manipulatívny článok, ktorý zamlčiava presné čísla z nedávnych holandských volieb a vytvára zavádzajúci dojem o výsledku volieb. Mladá slečna za každú cenu chcela navodiť zdanie, že situácia je v poriadku, protisystémové strany nerastú a štandardné strany to majú pod kontrolou.

Mladá slečna Žuborová sa nazýva politologičkou. V škole ju asi učili zamlčiavať fakty, hoci jej to vôbec nejde. Zavádzanie v článku bolo tak priehľadné, že si ho všimlo množstvo diskutujúcich v komentároch.

Voľne som prebral komentár jedného z diskutujúcich: Ako sa niekto môže nazývať politológ, ak zamlčí, že víťazná strana stratila desať kresiel? Ak zamlčí, že víťazná strana získala iba 21 % hlasov a na Geerta Wildersa povie, že mierne stúpa? Kebyže premiér Róbert Fico klesol o desať poslancov, tak by politologička dala titulok „Totálny prepad Smeru!“. Tu vládna strana stratí štvrtinu kresiel a aj to kvôli tomu, že ukradla proti-imigrantskú agendu Wildersovi a slniečkári píšu o razantnej odpovedi Le Penovej, Trumpovi, Orbánovi. Biela je čierna a čierna je biela. Žijeme v komunizme?

Odkaz na komentár politologičky: https://www.aktuality.sk/clanok/424488/radikali-su-len-odrazeni-nie-porazeni-nazor/

3. Francúzske média čelia žalobe za politicky nekorektný príspevok

Začiatkom decembra roku 2016 priniesla francúzska verejnoprávna televízia v hlavných večerných správach stanice F2 reportáž žurnalistky Caroline Sinz o tom, ako v určitých oblastiach nie sú ženy akceptované vo verejnom priestore napr. v kaviarniach a baroch. Reportáž natočili skrytou kamerou. Jedna z miestnych žien povedala, že na verejnosť chodí zásadne v nenápadnom oblečení a nenalíčená, aby nepritiahla ani čo najmenšiu pozornosť.

Následne prišla odpoveď. Majiteľ baru Jockey Club, ktorý figuroval v reportáži, sa rozhodol zažalovať televízny kanál F2, ktorý reportáž zverejnil. Žaloba má byť podaná za „hanobenie, provokáciu a podnecovanie k rasovej nenávisti.“

Nikto nemôže hovoriť o oblastiach, v ktorých neplatí právo daného štátu. A ak si niekto dovolí zverejniť takúto „nekorektnú“ informáciu, je považovaná za hanobenie, provokáciu a podnecovanie k rasovej nenávisti. Hneď v závese idú žaloby. Je to zastrašovanie novinárov pri vyjadrení svojich názorov. Takto prebieha cvičenie novinárov, aby boli korektní.

Odkaz na správu: http://www.hlavnespravy.sk/francuzska-televizia-celi-zalobe-kvoli-reportazi-o-tom-ako-zeny-v-niektorych-castiach-pariza-maju-zakazany-vstup-kaviarni-barov/931320

4. Denník SME vymazal účet nepohodlnému blogerovi Marekovi Gábrikovi

Dokonalá ukážka, ako cenzuruje denník SME, je vymazanie účtu nepohodlnému blogerovi Marekovi Gábrikovi, ktorý sa stal obeťou cenzúry. Gábrik si prvý blog založil v roku 2014 na blogovisku denníka SME, v roku 2017 začal blogovať pravidelne.

Blogerov posledný článok predtým, než mu vymazali účet aj so všetkými príspevkami, bol o kritickom vyjadrení Stanislava Mizíka, poslanca ĽSNS ohľadom osôb ocenených prezidentom Kiskom. Gábrik bez vulgarizmov alebo hanlivých označení vysvetľoval, že z pohľadu historických faktov o kritickom pohľade Štúrovcov na Židov má Stanislav Mizík pravdu. Na záver poprial oceneným veľa šťastia, nech nám sú vzorom a aby napĺňali posolstvo velikána Ľudovíta Štúra, po ktorom je vyznamenanie pomenované. Príspevok mal za dva dni viac ako 1000 prečítaní, čo je slušný výsledok a dva pozitívne ohlasy v komentároch v zmysle „konečne objektívny blog ohľadom ĽSNS“.

O dva dni sa Gábrikovi začali ozývať ľudia, že jeho články nevedia nájsť a odkazy na nich sú nefunkčné. Skúšal sa prihlásiť na účet, no odpoveďou bolo iba oznámenie, že tento účet bol zrušený. Na mail mu neprišla žiadne vysvetlenie toho, z akého dôvodu mu bol účet zrušený a články vymazané. Písal na oficiálne facebookove stránky denníka SME, bohužiaľ bez odozvy.

Takže ak niekto na denníku SME publikuje príspevok, ktoré nesúhlasí s oficiálnou politickou líniou, môže očakávať, že sa stane obeťou cenzúry. Bloger dnes píše na blogovisku Hlavných správ.

Odkaz na nový účet blogera: http://blog.hlavnespravy.sk/author/gabrik/

Poznámka: Cenzorské praktiky denník SME realizuje už najmenej 3 roky. Veľa významných blogerov bolo buď vymazaných, alebo boli zneviditeľnení – blog im ostal, ale nové články sa prestali zobrazovať v zozname nových príspevkov. Podobne drsná cenzúra prebieha aj v diskusiách pod článkami. (poznámka editora: SME prísne cenzuruje nepohodlné blogy najmenej 10 rokov – osobná skúsenosť)

5. Zo záznamu diskusie TA3 s Mečiarom zmizla zaujímava pasáž

Za druhú dokonalú ukážku cenzúry môžeme poďakovať televízií TA3. Dňa 7.3.2017 prebehla debata na tému amnestií. Hostia boli Vladimír Mečiar, bývalý predseda vlády a Béla Bugár, predseda strany Most-Híd. Debata bola naživo, avšak záznam v internetovom archíve televízie TA3 bol upravený.

Vo zverejnených nahrávkach chýba minimálne jedna 34 sekundová pasáž, ktorá je vystrihnutá tak zručne, že priemerný divák si to nevšimne.Vo vystrihnutej časti Mečiar rozpráva napríklad o tom, že Michal Kováč mal byť stíhaný za úplatu, o plánoch vlády či o poskytnutí ochrany. V zázname chýba aj celkom závažná otázka moderátora Bielika.

Portál www.omediach.com požiadal o stanovisko vedenie TA3. Riaditeľ TA3 pre externé vzťahy Igor Čekirda spolu s šéfeditorom webu ta3.com Mariánom Tabakovičom v telefonickom rozhovore odmietli akúkoľvek manipuláciu s nahrávkou. Povedali, že šlo technickú chybu. Hovorili, že pri spájaní väčších blokov do záznamu zvyčajne dôjde k sekundovému skoku. V tomto prípade to však bolo 34 sekúnd.

Odkaz na zdroj informácie: http://www.omediach.com/tv/item/10807-zo-zaznamu-diskusie-ta3-s-meciarom-zmizla-ista-pasaz

6. Denník SME vymazal nepohodlné články o invázii do Iraku

Denník SME prednedávnom cenzuroval znovu. Vo štvrtok 20. marca 2003 zaútočili vojská Spojených štátov amerických na čele s prezidentom Georgom Bushom na Irak a tým rozpútali vojnu. Stalo sa tak presne o 03:35 nášho času. Vojnu v Iraku, ktorú Američania pripravovali už dlhší čas, nazvali Iracká sloboda. Hlavným dôvodom na začiatok vojny bola informácia od CIA o tom, že vtedajší diktátor Saddám Husajn vlastní zbrane hromadného ničenia.

Denník SME bol najfanatickejší obhajca invázie do Iraku na Slovensku. Pre redakciu bolo úplne jasné, že Saddám Husajn vlastní chemické zbrane. Bol to nespochybniteľný fakt. Akékoľvek iné názory boli konšpirácie šírené bludármi.

Žiadne zbrane hromadného ničenia sa v Iraku nikdy nenašli. O dva roky po začiatku invázie, v apríli 2005, vydal hlavný inšpektor americkej spravodajskej služby CIA Charles Duelfer záverečnú správu, z ktorej vyplýva, že urobili všetko preto, aby zbrane hromadného ničenia v Iraku našli – ale nenašli nič. Navyše nenašli ani len dôkazy, že by zbrane boli oficiálne prevezené do Sýrie a tam ukryté.

Chcel som si prečítať tie staré fanatické články denníka SME, ktorými obhajovali inváziu do Iraku. Avšak zistil som zarážajúcu vec: články neexistujú, už nie sú na denníku SME. Redakcia denníka články a komentáre obhajujúce inváziu do Iraku vymazala. Vymazali ich, aby ich nikto nemohol usvedčiť z manipulácie a zavádzania pomocou ich vlastných vyjadrení.

7. Ignorovanie rozhovoru s Vladimírom Mečiarom na Slobodnom vysielači

Dňa 12.3.2017 vystúpil JUDr. Vladimír Mečiar, bývalý predseda vlády na Slobodnom vysielači v relácií Bez cenzúry. Téma debaty bola „od ústavy, cez amnestie až po zbohom do starobného dôchodku“. Mečiar rozprával vyše 3,5 hodiny bez prestávky a naživo odpovedal na telefonáty poslucháčov. Bol to zaujímavý a napísaný rozhovor. Neustále zvonil telefón s otázkami a kapacity rádia boli úplne vyťažené.

Ako zareagoval mainstream? Len kde-tu sa vyskytla správa, že Vladimír Mečiar zavítal do konšpiračného rádia. Inak boli novinárske presstitútky ticho a nenapísali o tom. Pretože rozhovor poskytuje úplne iný pohľad na amnestie a dianie v období mečiarizmu než mainstream.

Nech bol Mečiar aký bol, je bývalý premiér a stál pri vzniku druhej Slovenskej republiky. Slovensko ho zbožňovalo a určite by aj tisíce ľudí radi počuli aj dnes. Mainstream nemá právo zamlčiavať takúto udalosť, nech už bol, aký chcel.

Reláciu si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=5pCb3VNZ1uk

8. Výstavbu vojenskej základne USA na Slovensku médiá zamlčiavali, dnes ju popierajú

Spojené štáty plánujú vybudovať vojenskú základňu na území Slovenskej republiky. Verejné obstarávanie zadala na vládnych stránkach armáda Spojených štátov, nie slovenská armáda. Výstavbu má prevádzať americká firma. Najskôr nič, iba malé integračné centrum alebo malé vylepšenie leteckej dráhy, potom tam umiestnia niekoľko vojakov, potom viac a potom priznajú, že je to základňa. V auguste by malo byť známe, kde bude základňa stáť.

Neprekvapuje, že správa nevzbudila žiadnu pozornosť slovenských mainstreamových médií. Presstitútky o tomto písať nebudú. Informácia sa rozšírila až keď o tom napísal Čarnogurský. Následne sa rozšírila do alternatívnych médií a mainstream začal pravdivosť informácie spochybňovať.

Informáciu o verejnom obstarávaní dodnes nikto nedementoval – nikto ju dodnes nevyvrátil.

Tu môžeme vidieť, ako spoločensky škodlivé alternatívne médiá sú. Presstitútky nám chceli túto krásnu novinu oznámiť v septembri, možno novembri. Ale niekto to vyhrabal na internete a teraz to vedia všetci. Čo je zlé pre spoločnosť.

Informácie o zákazke: http://www.topky.sk/cl/100535/1613955/EXKLUZIVNE-ODHALENIE-Spojene-staty-zverejnili-dokument–Projekt-vojenskej-zakladne-na-Slovensku

Čarnogurského článok: http://www.srspol.sk/clanek-jan-carnogursky-pan-premier-ohlaste-referendum-alebo-odstupte-14052.html

9. Postoj.sk vymazal Čarnogurskému blogerský účet a všetky príspevky

Sloboda slova dostala opäť pekne na frak. Na margo výstavby vojenskej základne USA na Slovensku reagoval aj Ján Čarnogurský. Čarnogurský napísal, že ak by bol postavený pred Sofiinu voľbu – buď americká vojenská základňa alebo Marián Kotleba, vybral by si Mariána Kotlebu. Čarnogurský ako prvý slovenský politik vyjadril podporu Kotlebovi, hoci len v jedinej otázke.

Týmto vyhlásením prekročil červenú čiaru a za svoje nekorektné vyhlásenie musel byť potrestaný. Konzervatívny denník Postoj vymazal Čarnogurskému jeho blogerský účet spolu so všetkými príspevkami, ktoré napísal. Jedná sa teda o ďalší príklad cenzúry.

Ale samozrejme, máme slobodu slova, veď žijeme v demokratickej spoločnosti. Môžeme hovoriť čo chceme, až na tie nesprávne názory. Rovnako ako za komunistov. Každý mohol hovoriť čo chcel, ak to nebolo proti strane. Toto bola jediná zakázané vec, inak sloboda slova platila pre všetkých.

Čarnogurského zmazané vyhlásenie je tu: http://medzicas.sk/jan-carnogursky-prekrocil-cervenu-ciaru-podporil-mariana-kotlebu/

10. Martin Šimečka klamal v priamom prenose o článku, následne ho zamkol ho pre verejnosť

Dňa 21.2.2017 sa uskutočnila relácia Večera s Havranom na tému nízkej dôvery k médiám a prečo ľudia médiám neveria. Zúčastnili sa Boris Koróni, Branislav Dobšinský, Martin Milan Šimečka a Michal Havran.

Ako ukážkový príklad mediálnej manipulácie Koróni uviedol článok Denníka N – „Kriminalita a migrácia v grafoch. Mali by ste sa báť svojho suseda?“ Článok mal údajne dokázať, že migranti v Nemecku nezvýšili kriminalitu. Hneď v prvej vete článku sa píše, že štatistiky z Nemecka nepotvrdzujú, že by veľký počet prichádzajúcich migrantov automaticky znamenal vyššiu kriminalitu.

Lenže Koróni poukázal na to, že štatistiky a grafy z ktorých denník N vychádzal sú z roku 2014, teda z roku, keď migračná kríza neexistovala. Ide o jasný prípad manipulácie a úmyselného uvádzania falošných informácií.

Martin Šimečka, bývalý šéfredaktor denníka SME a terajší novinár denníka SME túto skutočnosť poprel a tvrdil, že to boli štatistiky z Rakúska. Šimečkova odpoveď sa rozšírila nielen po alternatívnych médiách, ale aj po celom slovenskom internete. Následne Denník N inkriminovaný článok pre verejnosť uzamkol. Dnes ho môžu čítať iba tí, čo platia predplatné.

Záznam relácie: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11690/118896#9

Odkaz na dnes už uzamknutý článok: https://dennikn.sk/634945/kriminalita-a-migracia-v-grafoch-mali-by-ste-sa-bat-svojho-suseda-cudzinca/

Celý článok Denníka N, o ktorom Šimečka tvrdil, že je o Rakúsku s grafmi z roku 2015: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2017/02/23/cely-clanek-denniku-n-o-kterem-simecka-borisovi-tvrdil-ze-je-o-rakousku-a-s-grafy-ktere-reflektuji-migracni-tsunami-2015/

11. Osobný lekár tvrdí: Haagsky tribunál zmenil čas smrti, aby zakryl Miloševičovu vraždu

Ďalšia informácia, ktorú média nepriniesli je tvrdenie profesora Vukašina Andriča, osobného lekára Slobodana Miloševiča. Doktor Andrič hovorí, že Miloševič nezomrel na infarkt 11. marca 2006, ale bol zabitý deň predtým medzi 22.30 a 23.00 v svojej cele Е04 pri použití droperidolu. Osobný lekár Miloševiča zdôraznil, že jeho pacient „nebol otrávený liekom na lepru rifampicínom, ale práve droperidolom, ktorý spôsobuje plnú nehybnosť tela a určitú formu sna podobného smrti.

Západné aj slovenské média vykresľovali Miloševiča ako vojnového zločinca. Bol obvinený z vojnových zločinov, genocídy a etnických čistiek. Miloševič rozniesol Haagský tribunál v zuboch a všetky obvinenia úplne vyvrátil. Práve z toho dôvodu si mnohí myslia, že Miloševič bol zavraždený – aby sa zakryli zločiny NATO proti Juhoslávii, aby nemal kto svedčiť.

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/osobny-lekar-milosevica-profesor-andric-haagsky-tribunal-zmenil-cas-smrti-aby-zakryl-vrazdu-juhoslovanskeho-prezidenta/928114

12. Novinka: Máme nekvalitnejšie potraviny než na západe

Dnes je to verejne známy fakt: máme nekvalitnejšie potraviny, než západoeurópske krajiny, hoci sú drahšie a v rovnakých baleniach. Milovaný západ nám predáva nechutné a jedovaté veci. Konečne to médiá priznali a začali o tom písať.

Treba sa opýtať toto: čo robili novinári posledných 27 rokov? Pretože nekvalitné potraviny zo západu prichádzajú od pádu komunizmu. Novinári sú hrdí na to, že chodia do terénu a robia investigatívnu prácu. Tak prečo štvrť storočia neinformovali o tom, čo vedel každý? Investigatívni novinári túto tému štvrť storočia ignorovali, nepísali o tom, tvárili sa, že to nie je pravda, prípadne to bola konšpirácia.

A prečo o tom dnes informujú? Núka sa jednoduchá odpoveď: Premiér Fico má problémy s „extrémistami“ a potrebuje reálne výsledky, ktoré ľudia pocítia. Aj Európska únia má podobné problémy a chce vyzerať tak, že rešpektuje záujmy menších krajín. Tak zrazu to ide. Jediné čo sa stane bude to, že korporáciám mierne klesnú zisky.

Druhá vec je, že tu nejde len o potraviny, ale o úplne všetky výrobky. Všetky výrobky, ktoré kupujeme, sú menej kvalitné, než tie na západe. V Rakúsku kúpim ďaleko kvalitnejší krb, lopatu, črepník či plastové okná než na Slovensku. Za rovnakú cenu, u rovnakej firmy.

Bude investigatívnym novinárom opäť trvať štvrť storočia, než o tom začnú hovoriť?

13. Zamlčiavaná pokuta pre Glaxo Smith Kline za podvádzanie a lživé informácie

Ďalšie zamlčiavanie a manipulovanie zo strany mainstreamových médií je časté pri téme povinnej vakcinácie.

Ja si však myslím, že s očkovaním naozaj nemusí byť všetko v poriadku. Nie, nie som žiaden bojovník proti očkovaniu, o tejto téme veľa neviem, no rozhodne by očkovanie stálo za riadne preskúmanie. Prečo?

Média hlavného prúdu zamlčiavajú jednu dôležitú informáciu – a to, že monopol nad vakcináciou na Slovensku má nadnárodná korporácia Glaxo Smith Kline. Začať môžeme s tým, že korporácia ako kompenzáciu za trestné činy podvádzania s lživými informáciami ohľadne vedľajších účinkov svojich liekov dostala najvyššiu pokutu v dejinách – 3 miliardy dolárov.

No nielen to. Firme Glaxo Smith Kline bola sudcom Marcelom Aguinskym uložená pokuta 400 000 pesos vydaná argentínskym Národným úradom pre lekárske a potravinárske technológie za nezrovnalosti pri laboratórnych vakcinačných štúdiách vykonaných medzi rokmi 2007 a 2008, pri ktorých došlo k úmrtiu 14 detí. V roku 2014 firma dostala pokutu za podplácanie čínskych lekárov, nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Sú to verejne dostupné a overené informácie z médií hlavného prúdu. Z toho dôvodu ich ani posledný milovník Ameriky poprieť nemôže.

Takže takáto firma má monopol nad vakcináciou na Slovensku. Najvyššia pokuta v dejinách a úmrtie 14-ich detí pri vykonaných štúdiách. Neexistuje teda aspoň malá šanca, že by s očkovaním naozaj niečo nebolo v poriadku? Nestojí za to riadne to preskúmať? Len totálny zadebnenec môže povedať, že nie.

Ale o tomto mainstreamové média nenapíšu. Nemôžu. Sú vlastnené oligarchami a prišli by o peniaze z reklamy.

Informácie o korporácií Glaxo Smith Kline:

http://www.zemavek.sk/articles/view/havran-simecka-dobsinsky-argumentacne-fiasko

http://www.naturalnews.com/036499_Glaxo_whistleblower_bribery.html

http://zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-56388390-rekordni-pokuta-glaxosmithkline-v-usa-neopravnene-nabizel-leky-zaplati-60-miliard-korun

http://www.teraz.sk/ekonomika/farmaceuticky-gigant-glaxosmithkline-/98721-clanok.html

https://www.zzz.sk/clanok/12476-glaxosmithkline-zaplati-v-usa-rekordnu-pokutu-3-miliardy-usd

Chcem uveriť

Toľko k odhaleným klamstvám a manipuláciám. A takto slúžia média spoločnosti, pravde a ľuďom.

Nariekajú, že ľudia ich prestávajú čítať, nedôverujú im a šíria sa fake news. To mainstream si spôsobil, že ľudia mu neveria tým, že si svoju prácu neplní tak, ako by mal. Mainstream zrodil alternatívu.

Je to tak, že čas od času mainstreamovým médiám chcem uveriť…

(Google: „the x files i want to belive“, http://www.posters57.com/images/The.jpg=600.jpg)

… ale proste to nejde.

Autor: Michal; www.protiprudu.org